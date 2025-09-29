WhatsApp को टक्कर देने वाले Arattai ऐप ने मारी बाज़ी, 3 दिन में 100 गुना बढ़े यूजर्स, App स्टोर पर बना नंबर-1

Zoho के Arattai ऐप को मिल रहा शानदार रिस्पांस 3 दिन में 100 गुना बढ़ी यूजर्स की संख्या। 3,000 से बढ़ाकर 3,50,000 किया। जानिए इस तेजी के कारण।

जब बात मैसेजिंग ऐप्स की हो, तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों के दिमाग में WhatsApp आता है। लेकिन अब Zoho ने एक नया दावेदार पेश किया है Arattai। यह ऐप खासकर भारत में लोकल ऐप्स को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार किया गया है। पिछले कुछ दिनों में इस ऐप पर यूजर साइन-ऐप्स की संख्या 3,000 प्रति दिन से बढ़कर 3,50,000 हो गई है यानी मात्र 3 दिनों में 100 गुना वृद्धि।Zoho ने खुद माना कि इस वृद्धि ने उन्हें चुनौतियों के सामना करना पड़ रहा है सर्वर लोड बढ़ा है, OTP भेजने में देरी हो रही है और यूज़र सिंकिंग में परेशानियां आ रही हैं।

Arattai ऐप क्या है? Arattai शब्द तमिल भाषा का है, जिसका अर्थ “चिट-चैट” या हल्की बातचीत होता है। यह ऐप Zoho कंपनी ने 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन अब अचानक लोकप्रिय हो गया।

Arattai ऐप के प्रमुख फीचर्स - टेक्स्ट मैसेज, मीडिया और फाइल शेयरिंग, ग्रुप चैट और पर्सनल चैट की सुविधा।

- ऑडियो और वीडियो कॉल, जिन पर कंपनी ने end-to-end encryption का वादा किया है।

- मल्टी-डिवाइस सपोर्ट डेस्कटॉप ऐप और टीवी पर भी उपयोग की सुविधा।

- स्टोरीज़ और ब्रॉडकास्ट चैनल फीचर्स, जिससे निर्माणकर्ता (creators) और छोटे बिज़नेस अपडेट साझा कर सकते हैं।

- यह ऐप दावा करता है कि यह यूजर डेटा मॉनेटाइज नहीं करेगा यानी व्यक्तिगत जानकारी को विज्ञापन के रूप में नहीं बेचेगा।