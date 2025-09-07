वीडियो कॉलिंग के लिए WhatsApp का सबसे तगड़ा फीचर, AI बदलेगा बैकग्राउंड WhatsApp Releases AI Generated Backgrounds for Personalized Calling Experiences on Android and iOS, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp Releases AI Generated Backgrounds for Personalized Calling Experiences on Android and iOS

वीडियो कॉलिंग के लिए WhatsApp का सबसे तगड़ा फीचर, AI बदलेगा बैकग्राउंड

वॉट्सऐप का नया AI-जनरेटेड बैकग्राउंड फीचर एक नया ऑप्शन है, जो कैमरा इस्तेमाल करते वक्त आपके असली बैकग्राउंड को बदल देता है। एआई पावर्ड बैकग्राउंड को सेट करना दूसरे विजुअल इफेक्ट्स की तरह ही आसान है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 01:50 PM
share Share
Follow Us on
वीडियो कॉलिंग के लिए WhatsApp का सबसे तगड़ा फीचर, AI बदलेगा बैकग्राउंड

वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने ऐंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए जबर्दस्त फीचर लाया है। यह फीचर कैमरा और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा मजेदार बनाने वाला है। पिछले साल दिसंबर में कंपनी ने वॉट्सऐप फॉर iOS 24.25.93 में AR इफेक्ट्स, बैकग्राउंड्स और फिल्टर्स को ऑफर करना शुरू किया था। अब कंपनी नए अपडेट के जरिए और अधिक यूजर्स को कैमरा और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने वाला एआई पावर्ड फीचर ऑफर कर रही है। इस फीचर की जानकारी WABetaInfo ने X पोस्ट में दी। साथ ही WABetaInfo ने इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

बना सकते हैं यूनीक और पर्सनलाइज्ड विजुअल

वॉट्सऐप का नया AI-जनरेटेड बैकग्राउंड फीचर एक नया ऑप्शन है, जो कैमरा इस्तेमाल करते वक्त आपके असली बैकग्राउंड को बदल देता है। AI-जनरेटेड बैकग्राउंड के साथ, अब आप डिफॉल्ट ऑप्शन्स के सेट में से चुनने की बजाय अपनी कल्पना के आधार पर यूनीक और पर्सनलाइज्ड विजुअल बना सकते हैं। यह मेटा AI से पावर्ड है, जो आपके लिखे गए प्रॉम्प्ट्स को उन फोटो में बदल देता है, जो आपका बैकग्राउंड बन जाते हैं।

एक्सटर्नल टूल या ऐप की मदद लिए बिना आसानी से कस्टमाइजेशन

एआई पावर्ड बैकग्राउंड को सेट करना दूसरे विजुअल इफेक्ट्स की तरह ही आसान है। यूजर्स को इसके लिए कैमरा ओपन करके कॉल इफेक्ट्स बटन पर टैप करना होगा। इसके बाद बैकग्राउंड चुनें और फिर 'Create with AI' को सेलेक्ट करें। यहां आप अपनी पसंद के बैकग्राउंड को कुछ शब्दों में समझा सकते हैं और मेटा AI रियल टाइम में एक इमेज तैयार कर देगा। एक बार कन्फर्म हो जाने पर नया बैकग्राउंड कैमरे पर दिखाई देने वाले रियल बैकग्राउंड को तुरंत बदल देता है। यह किसी एक्सटर्नल टूल या ऐप की मदद लिए बिना आसानी से कस्टमाइजेशन ऑफर करता है। यह फीचर न केवल कैमरे का यूज करते समय, बल्कि वीडियो कॉल के दौरान भी काम करता है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से ₹40 हजार सस्ता हुआ 12GB रैम वाला महंगा फोन, खुश कर देगी कीमत

पर्सनल मैसेज या कॉल की सिक्योरिटी रहेगी मेनटेन

प्राइवेसी पर वॉट्सऐप का हमेशा का फोकस रहा है और एआई-जनरेटेड बैकग्राउंड के जुड़ने से यूजर के पर्सनल मैसेज या कॉल की सिक्योरिटी प्रभावित नहीं होती है। सभी कॉल और चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित रहते हैं। बताते चलें कि वॉट्सऐप इस फीचर को अभी सीमित यूजर्स को ही ऑफर कर रहा है। इसकी उपलब्धता देश के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

Whatsapp Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.