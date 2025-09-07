वीडियो कॉलिंग के लिए WhatsApp का सबसे तगड़ा फीचर, AI बदलेगा बैकग्राउंड

वॉट्सऐप का नया AI-जनरेटेड बैकग्राउंड फीचर एक नया ऑप्शन है, जो कैमरा इस्तेमाल करते वक्त आपके असली बैकग्राउंड को बदल देता है। एआई पावर्ड बैकग्राउंड को सेट करना दूसरे विजुअल इफेक्ट्स की तरह ही आसान है। आइए जानते हैं डीटेल।

वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने ऐंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए जबर्दस्त फीचर लाया है। यह फीचर कैमरा और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा मजेदार बनाने वाला है। पिछले साल दिसंबर में कंपनी ने वॉट्सऐप फॉर iOS 24.25.93 में AR इफेक्ट्स, बैकग्राउंड्स और फिल्टर्स को ऑफर करना शुरू किया था। अब कंपनी नए अपडेट के जरिए और अधिक यूजर्स को कैमरा और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने वाला एआई पावर्ड फीचर ऑफर कर रही है। इस फीचर की जानकारी WABetaInfo ने X पोस्ट में दी। साथ ही WABetaInfo ने इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

बना सकते हैं यूनीक और पर्सनलाइज्ड विजुअल वॉट्सऐप का नया AI-जनरेटेड बैकग्राउंड फीचर एक नया ऑप्शन है, जो कैमरा इस्तेमाल करते वक्त आपके असली बैकग्राउंड को बदल देता है। AI-जनरेटेड बैकग्राउंड के साथ, अब आप डिफॉल्ट ऑप्शन्स के सेट में से चुनने की बजाय अपनी कल्पना के आधार पर यूनीक और पर्सनलाइज्ड विजुअल बना सकते हैं। यह मेटा AI से पावर्ड है, जो आपके लिखे गए प्रॉम्प्ट्स को उन फोटो में बदल देता है, जो आपका बैकग्राउंड बन जाते हैं।

एक्सटर्नल टूल या ऐप की मदद लिए बिना आसानी से कस्टमाइजेशन एआई पावर्ड बैकग्राउंड को सेट करना दूसरे विजुअल इफेक्ट्स की तरह ही आसान है। यूजर्स को इसके लिए कैमरा ओपन करके कॉल इफेक्ट्स बटन पर टैप करना होगा। इसके बाद बैकग्राउंड चुनें और फिर 'Create with AI' को सेलेक्ट करें। यहां आप अपनी पसंद के बैकग्राउंड को कुछ शब्दों में समझा सकते हैं और मेटा AI रियल टाइम में एक इमेज तैयार कर देगा। एक बार कन्फर्म हो जाने पर नया बैकग्राउंड कैमरे पर दिखाई देने वाले रियल बैकग्राउंड को तुरंत बदल देता है। यह किसी एक्सटर्नल टूल या ऐप की मदद लिए बिना आसानी से कस्टमाइजेशन ऑफर करता है। यह फीचर न केवल कैमरे का यूज करते समय, बल्कि वीडियो कॉल के दौरान भी काम करता है।