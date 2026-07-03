WhatsApp Username से क्या सच में चोरी हो सकती है पहचान? कंपनी ने दिए सभी सवालों के जवाब

WhatsApp Username Feature विवादों में है। सरकार ने कंपनी को नोटिस थमा दिया है और जवाब मांगा है। इन सबके बीच वॉट्सऐप ने अपने विवादित यूजरनेम फीचर के बारे में यूजर्स के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) की एक डिटेल्ड लिस्ट जारी की है।

WhatsApp का username feature विवादों में है। इन सबके बीच वॉट्सऐप ने अपने विवादित यूजरनेम फीचर के बारे में यूजर्स के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) की एक डिटेल्ड लिस्ट जारी की है। यह कदम तब उठाया गया जब केंद्र सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजकर धोखाधड़ी और किसी की पहचान की नकल करने (इम्पर्सोनेशन) जैसे संभावित खतरों पर चिंता जताई और इस मामले पर सरकार के साथ बातचीत संतोषजनक ढंग से पूरी होने तक फीचर को रोलआउट करने पर रोक लगा दी। अगर आप भी जानना चाहते है कि क्या कोई सच में इसके जरिए आपको ढूंढ सकता है या कोई आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकता है? तो चलिए कंपनी द्वारा जारी किए गए FAQs पर नजर डालते हैं...

क्या यूजरनेम जरूरी है? यूजरनेम एक ऑप्शनल फीचर है, जिससे आप एक यूनिक पहचान (जैसे, @Name123) बना सकते हैं और अपना फोन नंबर प्राइवेट रख सकते हैं। यूजरनेम होने पर, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज या कॉल करेंगे जिसके पास आपका फोन नंबर सेव नहीं है, तो उन्हें आपका फोन नंबर नहीं दिखेगा। आप लोगों को अपना फोन नंबर देने के बजाय अपना यूजरनेम दे सकते हैं, ताकि वे वॉट्सऐप पर आपसे संपर्क कर सकें। आपका यूजरनेम आपके डिस्प्ले नेम (वह नाम जो आपकी प्रोफाइल में दिखता है) से अलग होता है। आपका डिस्प्ले नेम यूनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन यूजरनेम यूनिक होना चाहिए।

- आपके वॉट्सऐप अकाउंट के लिए फोन नंबर की जरूरत अभी भी है।

- भले ही आपने यूजरनेम सेट कर लिया हो, फिर भी लोग आपके फोन नंबर से आपसे संपर्क कर सकते हैं, अगर उनके पास वह नंबर है।

मेरा यूजरनेम कौन देख सकता है? जिन लोगों के पास आपका नंबर सेव नहीं है, उन्हें डिफॉल्ट रूप से आपका यूजरनेम दिखाई देगा। इसमें ग्रुप चैट में हिस्सा लेना, किसी को सीधे मैसेज करना या वॉट्सऐप पर कॉल करना शामिल है। आपका यूजरनेम हमेशा @ सिंबल के साथ दिखाई देता है। इससे दूसरों के लिए आपके यूजरनेम, डिस्प्ले नेम और फोन नंबर के बीच फर्क करना आसान हो जाता है।

- यूजरनेम बनाने से उन लोगों के साथ चल रही बातचीत से आपका फोन नंबर हट जाएगा जिन्होंने इसे अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी में सेव नहीं किया है, लेकिन आप उन लोगों के साथ बातचीत सामान्य रूप से जारी रख पाएँगे।

- जिन लोगों के पास आपका नंबर पहले से सेव है, उन्हें आपके लिए सेव किया गया कॉन्टैक्ट नेम और आपका फोन नंबर ही दिखाई देता रहेगा।

- जब आप पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज करते हैं जिसके कॉन्टैक्ट्स में आप सेव नहीं हैं, तो हम यह जानकारी शेयर कर सकते हैं कि क्या आपका फोन नंबर उनके देश से अलग किसी देश में रजिस्टर्ड है। इससे उन्हें यह पता चल सकेगा कि वे किससे जुड़ रहे हैं, ताकि वे सुरक्षित रह सकें और अनचाहे कॉन्टैक्ट से बच सकें।

लोग मेरे यूजरनेम से मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर आप WhatsApp पर किसी से चैट करने के लिए अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना यूजरनेम दे सकते हैं। आप एक QR कोड या लिंक भी बना सकते हैं जो लोगों को आपके यूजरनेम तक ले जाए। फोन नंबर की तरह ही, दूसरे लोग आपसे बातचीत शुरू करने के लिए WhatsApp में सीधे आपका यूजरनेम डाल सकते हैं। इसकी कोई खोजने योग्य डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए उन्हें आपका सही और यूनिक यूजरनेम पता होना चाहिए। एक बार बातचीत शुरू होने पर, वे आपका डिस्प्ले नेम देख पाएंगे, लेकिन आपका फोन नंबर नहीं (जब तक कि उन्होंने उसे पहले से सेव न किया हो)।

यूजरनेम-की (username key) क्या है? यूजरनेम-की एक ऑप्शनल सेटिंग है जो आपको यह कंट्रोल करने की सुविधा देती है कि कौन आपके यूजरनेम के जरिए आपसे संपर्क कर सकता है। अगर आप यह की (key) चालू करते हैं, तो जो लोग आपके यूजरनेम के जरिए आपसे संपर्क करना चाहते हैं, उन्हें पहली बार मैसेज भेजने से पहले आपकी यूजरनेम-की डालनी होगी। इससे अनचाहे मैसेज से बचने में मदद मिल सकती है। जिन लोगों के पास पहले से आपका फोन नंबर है या जो आपके साथ किसी ग्रुप में हैं, उन्हें आपको मैसेज करने के लिए आपकी की की जरूरत नहीं होगी।

मेरी 'की' (key) की जरूरत किसे नहीं है? आपकी 'की' की जरूरत सिर्फ उन लोगों को होती है जो पहली बार यूजरनेम के जरिए आपसे संपर्क करते हैं। इन लोगों को आपकी 'की' की जरूरत नहीं है: जिन लोगों के पास पहले से आपका फोन नंबर सेव है, जिनसे आप पहले चैट कर चुके हैं, जो आपके साथ किसी शेयर्ड ग्रुप में हैं, जिन्होंने आपका QR कोड स्कैन किया है, और जिन्हें आपने सबसे पहले मैसेज किया है।

WhatsApp वेब या डेस्कटॉप पर अभी यूजरनेम की (username key) बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप यूजरनेम की बनाना चाहते हैं, तो कृपया अपने प्राइमरी फोन का इस्तेमाल करें।

- आप अपने यूजरनेम की के लिए कोई खास कोड खुद से नहीं डाल सकते; वॉट्सऐप इसे आपके लिए बनाता है। नई की बनाने के लिए आप 'Get a different key' पर टैप कर सकते हैं।

- यूजरनेम की बनाना जरूरी नहीं है। आप कभी भी अपनी की जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं या हटा सकते हैं।

- अगर आपने अपने वॉट्सऐप अकाउंट को किसी ऐसे दूसरे मेटा अकाउंट से जोड़ा है जिससे पता चलता है कि आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए आपका यूजरनेम की डिफॉल्ट रूप से चालू हो जाएगा। आप इसे कभी भी बदल सकते हैं।

- यूजरनेम की बनाने से पहले से चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन लोगों से आप पहले ही चैट कर चुके हैं, वे आपकी की के बिना भी आपको मैसेज भेज सकते हैं।

- अगर कोई आपके यूजरनेम से आपसे संपर्क नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास आपकी की नहीं है, तो आपको इसकी सूचना नहीं दी जाएगी।

अगर मुझे जो यूजरनेम चाहिए, वह उपलब्ध न हो तो क्या होगा? हो सकता है कि आप अपनी पसंद का यूजरनेम रिजर्व न कर पाएं, इसके कुछ कारण हो सकते हैं:

1) यह पहले से ही किसी Instagram या Facebook यूजरनेम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है; ये उनके मालिकों के लिए रिजर्व होते हैं।

2) हमने मशहूर नामों और उनसे मिलते-जुलते कुछ नामों - जैसे कि मशहूर हस्तियों, सेलिब्रिटी, सरकारी संस्थाओं और मेटा-वेरिफाइड अकाउंट - को रिजर्व करके रखा है, ताकि उन्हें सिर्फ उनके असली मालिक ही क्लेम कर सकें। अगर आप उन्हें रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम बताएगा कि वे उपलब्ध नहीं हैं।

3) किसी ने पहले ही कोई आम नाम क्लेम कर लिया है; ऐसे में यूजरनेम जनरेटर का इस्तेमाल करें।

अगर कोई मेरे जैसा यूजरनेम बनाकर मेरा रूप धरता है या कोई स्कैम करता है, तो आप किसी को मेरे जैसा बनने से कैसे रोकेंगे? अभी मैसेजिंग के लिए यूजरनेम उपलब्ध नहीं हैं। जब वे उपलब्ध होंगे और आपको किसी नए व्यक्ति से मैसेज मिलेगा, तो हम आपको उस व्यक्ति के देश के बारे में बताएंगे और पहली बार संपर्क होने पर चेतावनी भी देंगे। मशहूर हस्तियों के नाम और उनसे मिलते-जुलते नाम वेरिफाइड मालिकों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। हम स्कैमर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ब्लॉक और रिपोर्ट पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं।

क्या कोई अनजान व्यक्ति मुझे मैसेज कर सकता है अगर उसे मेरा यूजरनेम पता हो या वह उसका अंदाजा लगा ले? जैसे आप वॉट्सऐप पर फोन नंबर सर्च नहीं कर सकते, वैसे ही आप यूजरनेम भी सर्च नहीं कर सकते। किसी को आपसे संपर्क करने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक यूजरनेम सेट करें और ऐसा यूजरनेम चुनें जो वॉट्सऐप पर यूनिक हो। अनचाहे संपर्क को रोकने के लिए सभी मौजूदा उपाय लागू रहेंगे, जिसमें अनजान सेंडर के बारे में जानकारी के साथ चेतावनी (जैसे कि क्या वे नया अकाउंट हैं, क्या आप कोई ग्रुप शेयर करते हैं, वे किस देश में हैं) और ब्लॉक व रिपोर्ट करने की सुविधा शामिल है।

क्या मैं अपना यूजरनेम बदल या डिलीट कर सकता हूं? यूजरनेम रखना पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। आप कभी भी अपना यूजरनेम बदल या डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपना यूजरनेम डिलीट करते हैं, तो लोग आपका फोन नंबर फिर से देख पाएंगे। ध्यान रखें कि एक बार यूजरनेम बदलने या डिलीट करने के बाद, वह दूसरों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकता है।

क्या कोई मेरा यूजरनेम ले सकता है? हर अकाउंट का यूजरनेम अलग होता है। अगर आप जो यूजरनेम चाहते हैं, वह पहले से ही किसी ने ले लिया है, तो आपको कोई दूसरा यूजरनेम चुनना होगा। कुछ यूजरनेम बिजनेस, सरकारों या मशहूर हस्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं और उन्हें कोई और नहीं ले सकता।

क्या मुझे अपने दूसरे मेटा अकाउंट्स को लिंक करना होगा? अगर आप अपने Instagram या Facebook अकाउंट जैसा ही यूजरनेम चाहते हैं, तो आपको उन्हें लिंक करना होगा। यह नकली अकाउंट बनाने (impersonation) को कम करने और यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप ही अकाउंट के असली मालिक हैं। लेकिन इसके बाद, अगर आप चाहें तो अकाउंट को अनलिंक कर सकते हैं, या वॉट्सऐप के लिए कोई अलग यूजरनेम चुन सकते हैं।

मेरा बिजनेस यूजरनेम कौन देख सकता है? जिन कस्टमर्स ने आपका बिजनेस फोन नंबर सेव नहीं किया है, उन्हें आपका यूजरनेम दिखाई देगा। इसमें तब भी यूजरनेम दिखता है जब आप किसी कस्टमर को सीधे मैसेज करते हैं, ग्रुप चैट में हिस्सा लेते हैं या वॉट्सऐप कॉल करते हैं। आपका यूजरनेम हमेशा @ सिंबल के साथ दिखता है।

ग्राहक मेरे बिजनेस यूजरनेम से मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ग्राहक बातचीत शुरू करने के लिए सीधे वॉट्सऐप में आपका सही यूजरनेम डाल सकते हैं। इसके लिए कोई खोजने योग्य डायरेक्टरी नहीं है। उन्हें आपका सही यूजरनेम पता होना चाहिए, इसलिए इसे अपने मार्केटिंग मटेरियल, साइनबोर्ड और सोशल मीडिया पर शेयर करना जरूरी है। आप इसे QR कोड या डायरेक्ट लिंक के जरिए भी शेयर कर सकते हैं।