वॉट्सऐप के करोड़ों यूजर्स की मौज, WhatsApp Plus सर्विस शुरू, अब ऐप चलाने में आएगा डबल मजा

WhatsApp ने नई सर्विस WhatsApp Plus शुरू कर दी है। फिलहाल चूनिंदा आईफोन यूजर्स इसे यूज कर पा रहे हैं। इस सर्विस के जरिए वॉट्सऐप यूजर्स ऐप का पूरा लुक चेंज कर सकेंगे और इसमें यूजर्स को कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी मिलेंगे।

WhatsApp Plus officially rolling out: वॉट्सऐप चलाने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने वॉट्सऐप की नई सर्विस शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक, WhatsApp ने कुछ चुनिंदा iPhone यूजर्स के लिए अपनी नई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर दी है, जिसे WhatsApp Plus नाम दिया गया है। अब चूंकि यह सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इसलिए इस इस्तेमाल करने के पैसे देने होंगे। नई सब्सक्रिप्शन सर्विस में पर्सनलाइजेशन के कई ऑप्शन मिलते हैं। कस्टम थीम से लेकर नए आइकन तक, इसमें बहुत कुछ खास है। हालांकि, इस प्रीमियम सर्विस को आजमाने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप अब कुछ चुनिंदा iPhone यूजर्स को वॉट्सऐप प्लस सर्विस ऑफर कर रहा है, जो इस मैसेजिंग ऐप का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं नई सर्विस के बारे में सबकुछ...

क्या है WhatsApp Plus? इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप प्लस, वॉट्सऐप के लिए एक नई प्रीमियम सर्विस है। एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के विपरीत, वॉट्सऐप प्लस ऐप इस्तेमाल करने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता है। इसके बजाय, प्लेटफॉर्म उन यूजर्स के लिए कई पर्सनलाइजेशन विकल्प दे रहा है, जो ऐप के लुक को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं। ध्यान दें कि वॉट्सऐप कुछ समय से ऐप के बीटा वर्जन के जरिए प्लस सब्सक्रिप्शन की टेस्टिंग कर रहा था।

WhatsApp Plus में क्या-क्या नया? पर्सनलाइजेशन ऑप्शन्स में एनिमेटेड ओवरले इफेक्ट वाले प्रीमियम स्टिकर पैक शामिल हैं, साथ ही 18 एक्सेंट कलर्स भी हैं जो पूरे इंटरफेस में वॉट्सऐप के डिफॉल्ट ग्रीन कलर की जगह ले लेते हैं। आप 14 अलग-अलग ऐप आइकन में से भी चुन सकते हैं, जिनके स्टाइल मिनिमल आउटलाइन से लेकर ज्यादा सजावटी डिजाइन तक हैं।

अन्य फीचर्स की बात करें तो, वॉट्सऐप प्लस यूजर्स एक साथ 20 चैट तक पिन कर सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए यह लिमिट सिर्फ 3 चैट की है। आपको चैट लिस्ट के लिए बल्क कंट्रोल्स भी मिलते हैं। यानी, आप एक ही लिस्ट में मौजूद कई चैट्स पर एक ही थीम, मैसेज अलर्ट टोन और कॉल रिंगटोन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स को 10 एक्सक्लूसिव रिंगटोन्स भी मिलते हैं। इनमें Flutter, Tempo, Ripple, Quest, Drum, Murmur, Flux, Meadow, Bubble और Carnival शामिल हैं।

कितनी होगी WhatsApp Plus की कीमत? रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप, वॉट्सऐप प्लस के लिए अलग-अलग इलाकों के हिसाब से अलग-अलग कीमतें रख सकता है। यूरोप में, इसकी कीमत कथित तौर पर 2.49 यूरो (लगभग 279 रुपये) प्रति माह है। पाकिस्तान में, इसकी कीमत 229 पाकिस्तानी रुपये (लगभग 77 रुपये) प्रति माह है। कुछ यूजर्स को फ्री ट्रायल का ऑप्शन भी दिख सकता है, जो देश के हिसाब से एक हफ्ते या एक महीने तक चल सकता है।