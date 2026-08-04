WhatsApp ने बढ़ाई लाखों यूजर्स की टेंशन, अब फोटो-वीडियो और स्टिकर भेजना हुआ बंद
अब WhatsApp पर दुनियाभर के हजारों यूजर्स को फोटो, वीडियो और अन्य मीडिया फाइल भेजने में परेशानी हो रही है। टेक्स्ट मैसेज कई लोगों के लिए काम करते रहे, लेकिन मीडिया अपलोड नहीं हो रहा। जानें क्या है पूरा मामला और कंपनी ने क्या कहा।
अगर आपको WhatsApp पर फोटो या वीडियो भेजने में दिक्कत आई है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनियाभर के हजारों यूजर्स ने शिकायत की कि WhatsApp पर मीडिया फाइलें भेजना अचानक बंद हो गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया कि टेक्स्ट मैसेज तो भेजे जा रहे थे, लेकिन फोटो, वीडियो, स्टिकर और अन्य मीडिया फाइलें अपलोड ही नहीं हो रही थीं। कुछ यूजर्स को बार-बार Retry का मैसेज भी दिखाई दे रहा था। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि उनके Wi-Fi या मोबाइल इंटरनेट में दिक्कत है, लेकिन बाद में पता चला कि यह समस्या सिर्फ उनके फोन तक सीमित नहीं थी।
ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, स्पेन, कोलंबिया समेत कई देशों के यूजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ है कि यह WhatsApp की तरफ से ही तकनीकी गड़बड़ी है। गौर करने वाली बात यह है कि मीडिया शेयरिंग की इस समस्या से पहले भी WhatsApp यूजर्स एक दूसरी दिक्कत का सामना कर चुके हैं। हाल ही में भारत समेत कई देशों के कई यूजर्स के अकाउंट अचानक 24 घंटे के लिए रिव्यू (Review) में चले गए थे। इसके बाद वे ऐप के कई फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब हजारों यूजर्स फोटो, वीडियो और स्टिकर भेजने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि दोनों समस्याएं अलग-अलग हैं, लेकिन लगातार दो दिनों में सामने आई इन घटनाओं ने WhatsApp यूजर्स की चिंता जरूर बढ़ा दी है।
WhatsApp पर हुई ये दिक्कत
यह समस्या अचानक शुरू हुई। यूजर्स टेक्स्ट मैसेज भेज पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोटो, वीडियो, GIF, डॉक्यूमेंट या वॉयस नोट भेजने की कोशिश की, फाइल अपलोड नहीं हो रही थी। कई लोगों के फोन में अपलोडिंग लंबे समय तक अटकी रही, जबकि कुछ यूजर्स को बार-बार 'Retry' का ऑप्शन दिखाई देता रहा।
लोगों को लगा इंटरनेट नहीं चल रहा
कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शुरुआत में उन्हें लगा कि उनके Wi-Fi या मोबाइल डेटा में दिक्कत है। कुछ लोगों ने राउटर रीस्टार्ट किया, मोबाइल डेटा ऑन-ऑफ किया, फोन रीबूट किया और यहां तक कि WhatsApp को अपडेट भी कर लिया। लेकिन इसके बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। बाद में जब बड़ी संख्या में लोगों ने X और अन्य प्लेटफॉर्म पर इसी तरह की शिकायतें शेयर कीं, तब पता चला कि परेशानी सिर्फ एक-दो लोगों की नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर आई थी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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