WhatsApp का 'स्मार्ट' फीचर, चैट में खुद पहचानेगा फोन नंबर, ईमेल और तारीख; फिर करेगा यह काम

WhatsApp अब दिनोंदिन एडवांस होता जा रहा है। खबर है कि WhatsApp अब चैट में आए मैसेज में मौजूद फोन नंबर, तारीख, एड्रेस और ईमेल एड्रेस को पहचान लेगा और अपने-आप यूजर्स को कुछ शॉर्टकट का सुझाव देगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए बताते हैं…

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है ताकि यूजर्स को ऐप चलाने का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके। वॉट्सऐप अब मैसेज में मौजूद फोन नंबर, तारीख, एड्रेस और ईमेल को पहचान लेगा और अपने-आप यूजर्स को कुछ शॉर्टकट का सुझाव देगा। जब ऐप इनमें से किसी चीज को पहचान लेता है, तो वह उस टेक्स्ट के नीचे एक डॉट वाली लाइन दिखाएगा, जिससे यूजर को पता चल जाता है कि यहां कोई एक्शन लिया जा सकता है। यूजर इस पर टैप करके देख सकते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, या फिर इसे अनदेखा करके अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। देखें इस फीचर का फर्स्ट लुक...

चैट में एड्रेस, नंबर और ईमेल पहचान लेगा वॉट्सऐप वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। यह फीचर लोगों को कब तक मिलना शुरू होगा फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के अनसुार, वॉट्सऐप अपने Android और iOS वर्जन पर 'स्मार्ट मैसेज टेक्स्ट एक्शन' फीचर पेश कर रहा है। जब वॉट्सऐप को चैट में कोई फोन नंबर, डेट, एड्रेस या ईमेल मिलता है, तो वह उस टेक्स्ट के नीचे डॉट वाली अंडरलाइन दिखा देता है। इससे यूजर्स को पता चल जाता है कि वे उस टेक्स्ट के साथ कोई एक्शन ले सकते हैं।

फोन नंबर के मामले में, यूजर्स उसे कॉपी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स में जोड़ सकते हैं या अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के जरिए कॉल कर सकते हैं। तारीख और समय के लिए, यूजर्स उन्हें कैलेंडर में जोड़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या वॉट्सऐप के अंदर ही कोई नया इवेंट बना सकते हैं। वहीं, एड्रेस के मामले में, यूजर्स उसे कॉपी कर सकते हैं या मैप में खोल सकते हैं।

वॉट्सऐप ये टेक्स्ट एक्शन सीधे डिवाइस पर ही जनरेट करता है, बिना मैसेज को सर्वर के साथ शेयर किए। इसलिए, इस फीचर से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। नीचे देखें अपकमिंग फीचर का फर्स्ट लुक…

वॉट्सऐप पर ये नए फीचर्स भी आने वाले हैं, नीचे देखें लिस्ट: चैट खोले बिना देखें प्रीव्यू वॉट्सऐप एंड्रॉयड के लिए एक 'कॉन्टेक्स्टुअल चैट प्रीव्यू' फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर तब दिखाई देता है जब यूजर किसी बातचीत पर लॉन्ग प्रेस करते हैं। इस प्रीव्यू में चैट के सबसे रिसेंट दिखते हैं, जिससे यूजर बातचीत को खोले बिना ही उन्हें पढ़ सकते हैं। इस नए चैट प्रीव्यू फीचर की मदद से यूजर नए मैसेज को 'रीड' मार्क किए बिना ही पढ़ सकेंगे। इसका मतलब यह है कि वॉट्सऐप पर 'रीड रिसीट' तभी अपडेट होगी, जब यूजर चैट को सामान्य तरीके से खोलेंगे। कहा जा रहा है कि भविष्य में, वॉट्सऐप एक 'स्क्रॉल करने योग्य प्रीव्यू' (scrollable preview) भी लाएगा, जिससे यूजर बातचीत को खोले बिना ही उसके इंटरफेस में स्क्रॉल कर सकेंगे।

ओरिजनल क्वालिटी में भेजे फोटो-वीडियो वॉट्सऐप यूजर अब फोटो और वीडियो को बिना कंप्रेस किए दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। कंपनी यूजर्स को 'ओरिजनल क्वालिटी' नाम का एक नया ऑप्शन दे रही है। यानी अब यूजर्स जिस क्वालिटी में फोटो या वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, उसे वह बिल्कुल उसी क्वालिटी में शेयर कर सकेंगे। कुछ यूजर्स को लग सकता है कि HD क्वालिटी और ओरिजिनल क्वालिटी एक ही चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सभी यूजर्स के लिए HD क्वालिटी सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी फाइल भेजने से पहले उसे कम्प्रैस किया जाता है। वॉट्सऐप इसे केवल 'वॉट्सऐप प्लस' सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।