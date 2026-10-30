WhatsApp ने Android और iPhone यूजर्स के लिए ग्रुप चैट में 4 नए फीचर्स पेश किए हैं। अब किसी जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए Pin किया जा सकेगा। इसके अलावा यूजर्स किसी खास WhatsApp ग्रुप के सदस्यों के साथ अलग से Status शेयर कर सकेंगे।

WhatsApp पर कई ग्रुप में जुड़े रहने वाले लोगों के साथ अक्सर एक परेशानी होती है। ग्रुप में इतने ज्यादा मैसेज आते हैं कि जरूरी देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पूरी चैट को स्क्रॉल करके जरूरी बात ढूंढना आसान नहीं होता। इसी परेशानी को कम करने के लिए WhatsApp ने ग्रुप चैट में चार नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। नए अपडेट के बाद यूजर्स किसी जरूरी मैसेज को बिना टाइमलाइन के पिन कर सकेंगे। ग्रुप में नया मेम्बर जुड़ने के बाद भी उसे हाल के पुराने मैसेज भेजे जा सकेंगे। WhatsApp के मुताबिक, ये फीचर्स Android और iOS दोनों पर जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। आइए जानते हैं कि ये चारों फीचर कैसे काम करेंगे और इनसे ग्रुप चैट का इस्तेमाल किस तरह आसान होगा।

1. अब जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए कर सकेंगे Pin WhatsApp ग्रुप में अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं, जिन्हें बार-बार देखने की जरूरत पड़ती है। अभी तक WhatsApp पर किसी मैसेज को Pin करने के लिए 24 घंटे, 7 दिन और 30 दिन जैसे ऑप्शन मिलते थे। अब कंपनी ने इसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा है। यूजर किसी जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए Pin कर सकेंगे। यानी अब हर कुछ दिनों बाद उसे दोबारा Pin करने की जरूरत नहीं होगी। यह फीचर खासतौर पर उन ग्रुप के लिए यूजफुल हो सकता है, जहां कोई जरूरी डिटेल लंबे समय तक सभी मेम्बर को दिखाई देनी चाहिए।

2. ग्रुप में जुड़ने के बाद भी मिलेंगे पुराने मैसेज WhatsApp का दूसरा नया फीचर उन लोगों के काम आएगा, जो किसी ग्रुप में देर से जुड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी नए मेम्बर को ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उससे पहले वहां क्या बातचीत हुई थी। ऐसे में उसे पुराने मैसेज के स्क्रीनशॉट मांगने पड़ते हैं या दूसरे मेम्बर से पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। अब WhatsApp ने इस प्रोसेस को आसान किया है। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में जुड़ चुका है, तो बाद में भी उसे हाल के पुराने मैसेज भेजे जा सकेंगे। इसके लिए ग्रुप में उसके नाम पर टैप करके मैसेज हिस्ट्री शेयर करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. अब WhatsApp ग्रुप के लिए अलग से शेयर कर सकेंगे Status WhatsApp का तीसरा अपडेट Status से जुड़ा है। अभी तक यूजर्स अपने Status को प्राइवेसी सेटिंग के हिसाब से चुने हुए कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फोटो या अपडेट सिर्फ एक खास ग्रुप के लोगों को दिखाना चाहते हैं। ग्रुप के सदस्य इस Status को देख सकेंगे, उस पर रिएक्शन दे सकेंगे और अपना Status भी जोड़ सकेंगे। नार्मल WhatsApp Status की तरह Group Status भी 24 घंटे बाद गायब हो जाएगा।