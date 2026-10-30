काम की बात: WhatsApp ने बदला Group चैट का अंदाज, आए 4 बड़े फीचर, अब पुरानी चैट से लेकर जरूरी मैसेज ढूंढना होगा आसान
WhatsApp ने Android और iPhone यूजर्स के लिए ग्रुप चैट में 4 नए फीचर्स पेश किए हैं। अब किसी जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए Pin किया जा सकेगा। इसके अलावा यूजर्स किसी खास WhatsApp ग्रुप के सदस्यों के साथ अलग से Status शेयर कर सकेंगे।
WhatsApp पर कई ग्रुप में जुड़े रहने वाले लोगों के साथ अक्सर एक परेशानी होती है। ग्रुप में इतने ज्यादा मैसेज आते हैं कि जरूरी देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पूरी चैट को स्क्रॉल करके जरूरी बात ढूंढना आसान नहीं होता। इसी परेशानी को कम करने के लिए WhatsApp ने ग्रुप चैट में चार नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। नए अपडेट के बाद यूजर्स किसी जरूरी मैसेज को बिना टाइमलाइन के पिन कर सकेंगे। ग्रुप में नया मेम्बर जुड़ने के बाद भी उसे हाल के पुराने मैसेज भेजे जा सकेंगे। WhatsApp के मुताबिक, ये फीचर्स Android और iOS दोनों पर जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। आइए जानते हैं कि ये चारों फीचर कैसे काम करेंगे और इनसे ग्रुप चैट का इस्तेमाल किस तरह आसान होगा।
1. अब जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए कर सकेंगे Pin
WhatsApp ग्रुप में अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं, जिन्हें बार-बार देखने की जरूरत पड़ती है। अभी तक WhatsApp पर किसी मैसेज को Pin करने के लिए 24 घंटे, 7 दिन और 30 दिन जैसे ऑप्शन मिलते थे। अब कंपनी ने इसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा है। यूजर किसी जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए Pin कर सकेंगे। यानी अब हर कुछ दिनों बाद उसे दोबारा Pin करने की जरूरत नहीं होगी। यह फीचर खासतौर पर उन ग्रुप के लिए यूजफुल हो सकता है, जहां कोई जरूरी डिटेल लंबे समय तक सभी मेम्बर को दिखाई देनी चाहिए।
2. ग्रुप में जुड़ने के बाद भी मिलेंगे पुराने मैसेज
WhatsApp का दूसरा नया फीचर उन लोगों के काम आएगा, जो किसी ग्रुप में देर से जुड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी नए मेम्बर को ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उससे पहले वहां क्या बातचीत हुई थी। ऐसे में उसे पुराने मैसेज के स्क्रीनशॉट मांगने पड़ते हैं या दूसरे मेम्बर से पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। अब WhatsApp ने इस प्रोसेस को आसान किया है। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में जुड़ चुका है, तो बाद में भी उसे हाल के पुराने मैसेज भेजे जा सकेंगे। इसके लिए ग्रुप में उसके नाम पर टैप करके मैसेज हिस्ट्री शेयर करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. अब WhatsApp ग्रुप के लिए अलग से शेयर कर सकेंगे Status
WhatsApp का तीसरा अपडेट Status से जुड़ा है। अभी तक यूजर्स अपने Status को प्राइवेसी सेटिंग के हिसाब से चुने हुए कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फोटो या अपडेट सिर्फ एक खास ग्रुप के लोगों को दिखाना चाहते हैं। ग्रुप के सदस्य इस Status को देख सकेंगे, उस पर रिएक्शन दे सकेंगे और अपना Status भी जोड़ सकेंगे। नार्मल WhatsApp Status की तरह Group Status भी 24 घंटे बाद गायब हो जाएगा।
4. Mentions और Replies का अलग Filter मिलेगा
WhatsApp का चौथा फीचर उन लोगों की परेशानी दूर कर सकता है, जो कई ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। कई बार किसी ग्रुप में कोई आपको @mention करता है या आपके भेजे गए मैसेज का जवाब देता है, लेकिन लगातार नोटिफिकेशन आने के कारण वह मैसेज नजर नहीं आता। अब WhatsApp एक नया Mentions and Replies फिल्टर दे रहा है। इसकी मदद से यूजर्स उन अनरीड ग्रुप चैट को अलग से देख सकेंगे, जिनमें उन्हें मेंशन किया गया है या उनके किसी मैसेज का जवाब आया है। इस फिल्टर में ग्रुप के @all मेंशन भी शामिल होंगे। यानी अगर किसी ग्रुप में एडमिन या सदस्य सभी लोगों को टैग करके जरूरी मैसेज भेजता है, तो उसे ढूंढना आसान होगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।