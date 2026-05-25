WhatsApp का नया कमाल! अब Blur होकर जाएंगे Secret Messages, Tap करने पर ही दिखेगा छुपा हुआ मैसेज
WhatsApp जल्द नया Spoiler मैसेज फीचर ला सकता है, जिसमें यूजर्स Blur लेयर के पीछे हिडन मैसेज भेज सकेंगे। Tap करने पर ही मैसेज दिखाई देगा। ऐसे काम करेगा नया फीचर:
WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है। अब कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जो Chatting का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp जल्द Spoiler Message फीचर लाने वाला है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने मैसेज को Blur Layer के पीछे छिपाकर भेज सकेंगे। सामने वाला व्यक्ति जब तक उस मैसेज पर Tap नहीं करेगा, तब तक उसे असली टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा।
यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है, जो Movies, Web Series, Cricket Match या Gaming से जुड़ी जानकारी शेयर करते समय Spoiler से बचना चाहते हैं। कई बार Group Chats में लोग गलती से ऐसी जानकारी भेज देते हैं, जिससे दूसरों का मजा खराब हो जाता है। लेकिन नए फीचर के आने के बाद ऐसा होने की संभावना काफी कम हो सकती है। WhatsApp का यह फीचर फिलहाल Testing स्टेज में बताया जा रहा है और जल्द ही बीटा यूजर के लिए जारी किया जा सकता है।
ऐसे काम करेगा यह फीचर
रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp Chat में एक नया Formatting Tool जोड़ सकता है।यूजर जिस Text को Spoiler बनाना चाहता है, उसे Select करके Hidden या Blur Format में भेज सकेगा। मैसेज भेजने के बाद सामने वाले को सिर्फ Blur Layer दिखाई देगी। यह फीचर खासतौर पर Group Chats के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया और WhatsApp पर तुरंत Spoiler शेयर कर देते हैं। नया फीचर ऐसे Spoilers को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह फीचर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज तक सीमित नहीं रहेगा। यूजर्स फोटोज और वीडियो के कैप्शन में भी Spoiler Blur लगा सकेंगे। इससे सेंसिटिव कंटेंट शेयर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार WhatsApp आगे चलकर फोटोज और वीडियो पर भी Spoiler Effect देने की तैयारी कर सकता है। यानि पूरा फोटो या वीडियो Blur रहेगा और Tap करने के बाद ही दिखाई देगा।
Demo Video ने बढ़ाई हलचल
इस फीचर का Demo Video सामने आने के बाद सोशल Media पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। कई यूजर्स का कहना है कि यह फीचर Telegram और Discord जैसे प्लेटफॉर्म्स की तरह WhatsApp को भी ज्यादा Advanced बना सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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