WhatsApp में बड़ा बदलाव! हटेगा Communities टैब, ऑनलाइन दोस्तों को ढूंढना होगा आसान
WhatsApp अपने Android ऐप में नया Contacts टैब लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी मदद से यूजर्स ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स देख सकेंगे और Favorites, Activity और Birthday के आधार पर लोगों को सॉर्ट कर सकेंगे।
WhatsApp यूजर्स के लिए एक नया बदलाव रोलआउट किया जा रहा है। कंपनी ऐप के इंटरफेस में नया Contacts टैब जोड़ रही है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स को आसानी से देख और मैनेज कर सकेंगे। इस बदलाव के साथ WhatsApp के नीचे दिए जाने वाले नेविगेशन बार से Communities टैब हटाया जा रहा है। इसकी जगह Contacts टैब मिलेगा। फिलहाल यह फीचर कुछ Android बीटा यूजर्स को दिया जा रहा है।
WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.45.2 में इस नए फीचर की जानकारी मिली है। Contacts टैब में यूजर्स को सबसे ऊपर Favorites सेक्शन मिलेगा। यहां वे कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे जिन्हें यूजर ने पसंदीदा के तौर पर चुना है। इसके नीचे पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, जहां से किसी भी व्यक्ति को खोजकर सीधे कन्वर्सेशन शुरू किया जा सकेगा।
ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स को ढूंढना होगा आसान
नए Contacts टैब की सबसे खास बात इसमें मिलने वाला Activity सॉर्टिंग विकल्प है। इसकी मदद से यूजर्स अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्टिविटी के आधार पर मैनेज कर सकेंगे। जो लोग उस समय ऑनलाइन होंगे, वे लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देंगे और उनके नाम के साथ ग्रीन डॉट नजर आएगा। वहीं, ऑफलाइन कॉन्टैक्ट्स को उनकी लास्ट सीन एक्टिविटी के आधार पर दिखाया जा सकता है।
इसके अलावा यूजर्स कॉन्टैक्ट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर और बर्थडे के आधार पर भी सॉर्ट कर सकेंगे। हालांकि, ऑनलाइन स्टेटस और लास्ट सीन की जानकारी उन्हीं लोगों की दिखाई देगी जिन्होंने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में इसे शेयर करने की परमिशन दी है। यानी जिन यूजर्स ने अपना ऑनलाइन स्टेटस छिपाया हुआ है, उनकी एक्टिविटी इस लिस्ट में दिखाई नहीं देगी।
Communities टैब की जगह क्यों ले रहा Contacts?
WhatsApp पहले ही चैट लिस्ट में Communities को फिल्टर के जरिए एक्सेस करने का विकल्प दे चुका है। ऐसे में कंपनी को लगता है कि इसके लिए अलग टैब की जरूरत कम हो सकती है। नए बदलाव के बाद यूजर्स चैट लिस्ट से ही अपनी कम्युनिटीज तक पहुंच सकेंगे, जबकि नीचे मिलने वाला नया टैब कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने के काम आएगा।
इस टैब में नया कॉन्टैक्ट जोड़ने का विकल्प भी मिलेगा। यूजर्स नाम और फोन नंबर जैसी जानकारी एंटर करके नया कॉन्टैक्ट जोड़ सकेंगे। इसके अलावा Meta AI को खोलने का शॉर्टकट भी यहां दिया जा सकता है।
सभी यूजर्स को कब मिलेगा नया फीचर?
फिलहाल WhatsApp इस फीचर को चुनिंदा Android बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट कर रहा है। कंपनी आने वाले हफ्तों में इसे ज्यादा बीटा यूजर्स तक पहुंचा सकती है। हालांकि, स्टेबल वर्जन इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स के लिए इसकी उपलब्धता को लेकर अभी कोई ऑफीशियल डेट सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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