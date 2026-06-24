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WhatsApp का धांसू फीचर, अननोन नंबर से आया मैसेज, तो तुरंत करेगा अलर्ट; ऐसे करेगा काम

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp एक सिक्योरिटी फीचर लेकर आ रहा है, जो किसी भी नए नंबर से बात शुरू करने से पहले वॉर्निंग देगा, ताकि यूजर को सोचने-समझने का मौका मिल सके। दरअसल, धोखेबाज अब वॉट्सऐप पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। कैसे काम करेगा नया सिक्योरिटी फीचर, चलिए बताते हैं

WhatsApp का धांसू फीचर, अननोन नंबर से आया मैसेज, तो तुरंत करेगा अलर्ट; ऐसे करेगा काम

अगर आपको कभी किसी अनजान नंबर से ऐसा मैसेज मिला है जिसमें भेजने वाले ने खुद को आपका कोई जानने वाला बताया हो, तो आप अकेले नहीं हैं और WhatsApp भी यह बात जानता है। यह प्लेटफॉर्म अब एक नया सिक्योरिटी फीचर ला रहा है जो यूजर्स को किसी अनजान नंबर के साथ चैट खोलने से पहले ही एक वॉर्निंग दिखाता है। इससे उन्हें किसी संभावित स्कैमर से बात करने से पहले रुककर सोचने का मौका मिलता है। वॉट्सऐप के करोड़ों यूजर्स हैं और इसलिए अब हैकर लोगों को निशाना बनाने के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को सेफ रखने के लिए और धोखाधड़ी से बचाने के लिए वॉट्सऐप तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रही है।

ऐसे काम करेगा नया फीचर

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, यह नया फीचर Android और iOS दोनों पर रोलआउट किया जा रहा है। यह चेतावनी तब दिखाई देती है जब कोई यूजर ऐसे फोन नंबर से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है जिस पर उसने पहले कभी मैसेज नहीं किया हो। इसमें यह जानकारी मिलती है कि फोन नंबर कहां रजिस्टर्ड है, क्या वह कॉन्टैक्ट के तौर पर सेव है, और क्या दोनों यूजर्स के बीच कोई कॉमन ग्रुप है। इसके बाद, यूजर या तो चैट जारी रख सकता है या उसे पूरी तरह से कैंसिल कर सकता है, और दूसरे व्यक्ति को इस बात का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि क्या चुना गया है।

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स्कैम शुरू होने से पहले ही काम करेगा फीचर

इस चेतावनी का समय ही इसे खास तौर पर उपयोगी बनाता है। WhatsApp के ज्यादातर मौजूदा सुरक्षा फीचर बातचीत शुरू होने के बाद काम करते हैं। यह नया फीचर अलग है। यह किसी भी घटना के होने से पहले ही काम करने लगता है, ठीक उसी समय जब स्कैमर्स उम्मीद कर रहे होते हैं कि यूजर्स बिना सोचे-समझे तेजी से कोई कदम उठाएंगे।

फोन पर होने वाली ज्यादातर धोखाधड़ी का तरीका लगभग एक समान है। एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें कुछ इस तरह लिखा होता है "अरे, यह मैं हूं, मुझे एक नया नंबर मिला है।" इस मैसेज में कुछ भी ऐसा नहीं भेजा गया है जो संदिग्ध लगे, इसलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और धोखेबाज भी बस यूजर की एक गलती का इंतजार करते हैं। ठीक उसी क्षण एक चेतावनी डालकर - जो आपको बताती है कि नंबर कहां रजिस्टर्ड है (मान लीजिए, एक बिल्कुल अलग देश में), तो वॉट्सऐप अनिवार्य रूप से आपको कुछ भी करने से पहले रुकने और वेरिफाई करने के लिए कह रहा है और सुरक्षित रहने का मौका दे रहा है।

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इस फीचर की कुछ लिमिटेशन भी हैं

यह फीचर कोई फुल सेफ्टी नेट नहीं है। यदि किसी घोटालेबाज का नंबर किसी भी कारण से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से ही सेव है, तो चेतावनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और दूसरी तरफ, सभी अननोन नंबर खतरा नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप वास्तव में जानते हों, उसने फोन बदल लिया हो और उसे एक नया नंबर मिल गया हो।

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WhatsApp ने साफ तौर पर नहीं बताया है कि किस वजह से यह वॉर्निंग आती है, लेकिन अलग देश में रजिस्टर्ड नंबर इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। अगर आपको यह वॉर्निंग दिखे, तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप थोड़ा समय निकालकर इसकी जानकारी ध्यान से पढ़ें। अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो चैट कैंसिल करने में कोई नुकसान नहीं है। वहीं, दूसरी ओर, इसे जारी रखने पर आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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