अलर्ट! WhatsApp पर नया स्कैम, गलती से भी डाउनलोड मत करना करें exe और dll फाइल्स
WhatsApp पर एक नया साइबर स्कैम सामने आया है, जिसमें EXE और DLL फाइलों के जरिए यूजर्स के कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल कर अकाउंट हैक करने की कोशिश की जा रही है। जानिए यह स्कैम कैसे काम करता है।
WhatsApp Desktop या WhatsApp Web का इस्तेमाल करने वालों को बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों को निशाना बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें वे .exe और .dll जैसी फाइल्स के जरिए यूजर्स के सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती आपके WhatsApp अकाउंट के साथ-साथ कंप्यूटर में मौजूद सारे सेंसिटिव डाटा को भी खतरे में डाल सकती है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
नए स्कैम में अटैकर खुद को किसी सरकारी विभाग, बैंक, कंपनी या बिजनेस पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव बताकर WhatsApp पर संपर्क करते हैं। वे किसी जरूरी डॉक्यूमेंट, बिल, टैक्स नोटिस, इनवॉइस या अन्य महत्वपूर्ण फाइल्स का हवाला देते हुए एक ZIP फाइल भेजते हैं और उसे तुरंत खोलने के लिए कहते हैं। कई बार ये मेसेज इतने असली लगते हैं कि लोग बिना ज्यादा सोचे फाइल डाउनलोड कर लेते हैं।
यहां से शुरू होता है असली स्कैम
असल खतरा तब शुरू होता है, जब यूजर ZIP फाइल के अंदर मौजूद exe (Executable) या dll (Dynamic Link Library) फाइल को ओपेन कर देता है। ऐसा करते ही कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है, जो चुपचाप सिस्टम पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। यह मालवेयर आपकी ऐक्टिविटीज पर नजर रख सकता है, सेंसिटिव जानकारी चुरा सकता है और WhatsApp Desktop के एक्टिव सेशन तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकता है।
अगर उस समय आपके कंप्यूटर में WhatsApp Desktop या WhatsApp Web पहले से लॉग-इन है, तो साइबर क्रिमिनल्स आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या साथ काम करने वालों को आपके नाम से मेसेज भेजकर पैसे मांग सकते हैं, फर्जी लिंक शेयर कर सकते हैं या अन्य लोगों को भी इसी तरह के स्कैम का शिकार बना सकते हैं।
विंडोज यूजर हो जाएं ज्यादा सावधान
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अटैक खासतौर से Windows कंप्यूटर को निशाना बनाता है, क्योंकि EXE और DLL फाइलें Windows ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलती हैं। यही वजह है कि कंप्यूटर पर WhatsApp इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
ऑफिस में काम करने वाले लोग इस तरह के स्कैम का ज्यादा शिकार हो सकते हैं। कई कर्मचारी रोजाना ईमेल, WhatsApp और अन्य मेसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फाइल्स रिसीव करते हैं। इसी का फायदा उठाकर हमलावर खुद को सीनियर अधिकारी या क्लाइंट बताकर फेक फाइल भेजते हैं। एक बार सिस्टम इनफेक्ट होने के बाद कंपनी का डाटा भी खतरे में पड़ सकता है।
सावधान रहने के लिए रखें इन बातों का ध्यान
ऐसे साइबर अटैक्स से बचने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अनजान यूजर की ओर से भेजी गई ZIP, EXE या DLL फाइल को बिना जांचे कभी भी डाउनलोड या रन ना करें। अगर कोई मेसेज बेहद जरूरी होने का दावा करता है, तो पहले संबंधित संस्था या व्यक्ति से किसी और तरीके से इसे कन्फर्म करें।इसके अलावा, अपने Windows सिस्टम और WhatsApp Desktop को हमेशा अपडेट रखें।
भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और किसी भी संदिग्ध फाइल या लिंक पर क्लिक करने से बचें। अगर गलती से ऐसी फाइल खुल गई है और आपको सिस्टम में कुछ असामान्य एक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट करें, WhatsApp Web के सभी एक्टिव सेशन लॉगआउट करें और अपने सिस्टम की पूरी जांच कराएं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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