WhatsApp में आ रहा फेसबुक वाला तगड़ा फीचर, बदलेगा प्रोफाइल का लुक, हर यूजर को आएगा पसंद

संक्षेप: इस फीचर की मदद से वॉट्सऐप यूजर कवर फोटो अपलोड कर सकते हैं, जो प्रोफाइल पर डिस्प्ले होगा। यह फेसबुक पर दिखने वाले कवर फोटो जैसा होगा। WABetaInfo ने इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

वॉट्सऐप (WhatsApp) दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स को फेवरेट इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप है। कंपनी भी यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहती है। यही कारण है कि वॉट्सऐप में नए-नए फीचर्स की एंट्री होती रहती है। नए फीचर लाने के इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए कंपनी अब और जबर्दस्त फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर कवर फोटो अपलोड कर सकते हैं, जो प्रोफाइल पर डिस्प्ले होगा। फीचर रोलआउट होने के बाद यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर कवर फोटो के लिए इमेज सेलेक्ट कर सकेंगे।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट रिपोर्ट के अनुसार यह कवर फोटो यूजर की प्रोफाइल के ऊपर दिखेगा। यह फेसबुक पर दिखने वाले कवर फोटो जैसा होगा। WABetaInfo ने इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में आप वॉट्सऐप के इस नए फीचर की झलक देख सकते हैं।

कवर फोटो के लिए नई प्राइवेसी सेटिंग वॉट्सऐप कवर फोटो के लिए नई प्राइवेसी सेटिंग भी ला सकता है, जिससे यूजर्स को यह कंट्रोल मिलेगा कि कवर फोटो को कौन देख सकता है। कंपनी अभी जिन ऑप्शन की टेस्टिंग कर रही है, उसमें Everyone, My Contacts और Nobody शामिल हैं, जो स्टेटस और प्रोफाइल फोटो सेटिंग्स में ऑफर किए जा रहे ऑप्शन के जैसे हैं। एवरीवन को सेलेक्ट करने पर कवर फोटो सभी को दिखेगा। वहीं, माय कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन को चुनने पर आपका कवर फोटो केवल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लिस्ट को दिखेगा। नोबडी की बात करें, तो यह कवर फोटो को सभी से हाइड करके रखेगा।