अब बिना नंबर बताए WhatsApp पर करें चैट, आया Username फीचर, अनजान लोगों को फोन नंबर नहीं देना पड़ेगा; ऐसे करेगा काम
WhatsApp जल्द नया Username फीचर ला रहा है, जिससे अब बिना मोबाइल नंबर शेयर किए भी चैट कर सकेंगे। आइये आपको बताते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा, कैसे बनाएं यूजरनेम और इससे आपकी प्राइवेसी को क्या फायदा मिलेगा।
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक अच्छा फीचर लेकर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए शुरू किया गया है और धीरे-धीरे सभी तक पहुंचाया जाएगा। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स अब बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए भी किसी से चैट कर सकेंगे। इस नए अपडेट में Username फीचर जोड़ा जा रहा है। अब तक WhatsApp पर किसी से बात करने के लिए फोन नंबर देना जरूरी होता था, लेकिन इस नए फीचर के आने के बाद यह जरूरत खत्म हो सकती है।
इस फीचर की मदद से यूजर्स अपना एक यूनिक यूजरनेम सेट कर सकेंगे और उसी के जरिए लोग उन्हें सर्च कर पाएंगे। इससे खासतौर पर प्राइवेसी को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब हर किसी को अपना नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि WhatsApp का यह नया Username फीचर क्या है और कैसे काम करेगा।
बढ़ेगी प्राइवेसी
WhatsApp के इस नए Username फीचर से यूजर्स की प्राइवेसी पहले से काफी मजबूत हो जाएगी। अभी तक किसी से चैट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर शेयर करना जरूरी होता था, जिससे कई बार अनजान लोगों के पास आपका नंबर पहुंच जाता था। लेकिन अब यूजरनेम के जरिए ही बातचीत शुरू हो सकेगी, यानी नंबर छिपा रहेगा। इससे स्पैम कॉल, अनचाहे मैसेज और डेटा लीक का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। खासकर उन लोगों के लिए यह फीचर ज्यादा फायदेमंद है जो काम के सिलसिले में कई नए लोगों से जुड़ते हैं और अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते।
ऐसे काम करेगा यह फीचर
इस फीचर के आने के बाद WhatsApp यूजर्स को अपनी प्रोफाइल में एक यूनिक Username सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। यूजर Settings में जाकर अपना पसंदीदा यूजरनेम बना सकेंगे, जो किसी और से अलग होगा। इसके बाद लोग आपके मोबाइल नंबर की बजाय उसी यूजरनेम से आपको सर्च कर पाएंगे और चैट शुरू कर सकेंगे। हालांकि, अकाउंट बनाने और वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर पहले की तरह जरूरी रहेगा, लेकिन रोजाना चैटिंग के लिए नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह WhatsApp का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
WhatsApp के इस नए Username फीचर के आने के बाद ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका काफी हद तक बदल जाएगा। अभी तक किसी से चैट करने के लिए उसका मोबाइल नंबर सेव करना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूजर्स सिर्फ Username के जरिए एक-दूसरे को सर्च करके सीधे चैट शुरू कर पाएंगे। इससे कॉन्टैक्ट सेव करने की जरूरत कम हो जाएगी और अनजान लोगों से बात करना भी ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही, नंबर छिपा रहने की वजह से प्राइवेसी भी बेहतर होगी। कुल मिलाकर, WhatsApp पहले से ज्यादा मॉडर्न, आसान और प्राइवेसी फोकस्ड प्लेटफॉर्म बन जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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