WhatsApp में मिलेगा Auto Delete Message फीचर, मैसेज पढ़ते ही अपने-आप हो जाएगा गायब, Chat Leak का डर होगा खत्म
WhatsApp एक नया Disappearing Messages फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें मैसेज पढ़ने के बाद अपने-आप गायब हो सकते हैं। इसके साथ एक टाइमर ऑप्शन भी मिलेगा जिसके बाद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा।
WhatsApp यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स आ रहा है। अब कंपनी एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है, जो चैटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। WhatsApp कुछ ही दिनों में “Read and Disappear” फीचर ला सकता है, जिसमें मैसेज पढ़ते ही अपने-आप गायब हो जाएंगे। यानी सामने वाला व्यक्ति जैसे ही मैसेज पढ़ेगा, वह चैट से हट जाएगा। इसके साथ कंपनी कस्टम टाइमर फीचर पर भी काम कर रही है, जिससे यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि मैसेज कितनी देर बाद डिलीट हो।
यह फीचर फिलहाल iOS Beta वर्जन में देखा गया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में एंड्रायड यूजर्स को भी मिल सकता है। WhatsApp का यह नया अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जो प्राइवेट चैट करते हैं। नया फीचर आने के बाद यूजर्स को चैट कंट्रोल और प्राइवेसी दोनों में बड़ा फायदा मिल सकता है।
WhatsApp का नया ‘Read and Disappear’ फीचर ऐसे करेगा काम
WhatsApp जिस नए फीचर पर काम कर रहा है, उसमें मैसेज पढ़ने के बाद अपने-आप गायब हो सकते हैं। अभी तक Disappearing Messages फीचर में मैसेज 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन बाद डिलीट होते थे। लेकिन नए अपडेट में मैसेज पढ़ते ही हट सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने मैसेज ओपन कर लिया, तो कुछ सेकंड बाद वह Chat से अपने-आप गायब हो जाएगा।
WhatsApp सिर्फ Auto Delete फीचर ही नहीं, बल्कि Custom Timer ऑप्शन भी टेस्ट कर रहा है। इसमें यूजर खुद तय कर सकेगा कि मैसेज कितनी देर बाद डिलीट हो। जैसे कोई यूजर चाहे तो 30 सेकंड, 1 मिनट या कुछ घंटों का टाइम सेट कर सकेगा। इससे चैटिंग पर यूजर का कंट्रोल पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा।
WhatsApp का यह फीचर खासतौर पर Privacy को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। कई बार लोग पर्सनल जानकारी, पासवर्ड, OTP या जरूरी डिटेल्स Chat में शेयर करते हैं। ऐसे में Message अपने-आप डिलीट होने से डेटा ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा यह फीचर उन यूजर्स के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जो नहीं चाहते कि उनकी चैट लंबे समय तक फोन में सेव रहे।
Screenshot दे सकेंगे या नहीं
नए फीचर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या मैसेज गायब होने से पहले स्क्रीनशॉट लिया जा सकेगा या नहीं। हालांकि फिलहाल WhatsApp की तरफ से स्क्रीनशॉट ब्लाक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में कंपनी ऐसे फीचर्स पर भी काम कर सकती है।
अभी चल रही टेस्टिंग
यह नया फीचर फिलहाल iOS Beta Version में देखा गया है। यानी अभी इसे टेस्ट किया जा रहा है और सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। अगर टेस्टिंग सफल रहती है, तो आने वाले महीनों में Android और Stable Version यूजर्स को भी यह फीचर मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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