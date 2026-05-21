WhatsApp में मिलेगा Auto Delete Message फीचर, मैसेज पढ़ते ही अपने-आप हो जाएगा गायब, Chat Leak का डर होगा खत्म

WhatsApp एक नया Disappearing Messages फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें मैसेज पढ़ने के बाद अपने-आप गायब हो सकते हैं। इसके साथ एक टाइमर ऑप्शन भी मिलेगा जिसके बाद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा।

WhatsApp यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स आ रहा है। अब कंपनी एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है, जो चैटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। WhatsApp कुछ ही दिनों में “Read and Disappear” फीचर ला सकता है, जिसमें मैसेज पढ़ते ही अपने-आप गायब हो जाएंगे। यानी सामने वाला व्यक्ति जैसे ही मैसेज पढ़ेगा, वह चैट से हट जाएगा। इसके साथ कंपनी कस्टम टाइमर फीचर पर भी काम कर रही है, जिससे यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि मैसेज कितनी देर बाद डिलीट हो।

यह फीचर फिलहाल iOS Beta वर्जन में देखा गया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में एंड्रायड यूजर्स को भी मिल सकता है। WhatsApp का यह नया अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जो प्राइवेट चैट करते हैं। नया फीचर आने के बाद यूजर्स को चैट कंट्रोल और प्राइवेसी दोनों में बड़ा फायदा मिल सकता है।

WhatsApp का नया ‘Read and Disappear’ फीचर ऐसे करेगा काम WhatsApp जिस नए फीचर पर काम कर रहा है, उसमें मैसेज पढ़ने के बाद अपने-आप गायब हो सकते हैं। अभी तक Disappearing Messages फीचर में मैसेज 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन बाद डिलीट होते थे। लेकिन नए अपडेट में मैसेज पढ़ते ही हट सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने मैसेज ओपन कर लिया, तो कुछ सेकंड बाद वह Chat से अपने-आप गायब हो जाएगा।

WhatsApp सिर्फ Auto Delete फीचर ही नहीं, बल्कि Custom Timer ऑप्शन भी टेस्ट कर रहा है। इसमें यूजर खुद तय कर सकेगा कि मैसेज कितनी देर बाद डिलीट हो। जैसे कोई यूजर चाहे तो 30 सेकंड, 1 मिनट या कुछ घंटों का टाइम सेट कर सकेगा। इससे चैटिंग पर यूजर का कंट्रोल पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा।

WhatsApp का यह फीचर खासतौर पर Privacy को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। कई बार लोग पर्सनल जानकारी, पासवर्ड, OTP या जरूरी डिटेल्स Chat में शेयर करते हैं। ऐसे में Message अपने-आप डिलीट होने से डेटा ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा यह फीचर उन यूजर्स के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जो नहीं चाहते कि उनकी चैट लंबे समय तक फोन में सेव रहे।

Screenshot दे सकेंगे या नहीं नए फीचर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या मैसेज गायब होने से पहले स्क्रीनशॉट लिया जा सकेगा या नहीं। हालांकि फिलहाल WhatsApp की तरफ से स्क्रीनशॉट ब्लाक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में कंपनी ऐसे फीचर्स पर भी काम कर सकती है।