Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp new feature to manage notifications for voice and video calls on the Web coming soon
WhatsApp यूजर्स की मौज, वॉइस और वीडियो कॉलिंग के लिए आ रहा जबर्दस्त फीचर

WhatsApp यूजर्स की मौज, वॉइस और वीडियो कॉलिंग के लिए आ रहा जबर्दस्त फीचर

संक्षेप:

वॉट्सऐप वॉइस और वीडियो कॉलिंग के लिए तगड़ा फीचर आने वाला है। यह फीचर वॉट्सऐप वेब क्लाइंट के लिए आने वाला है। इसे कंपनी अभी डिवेलप कर रही है। नया फीचर वेब क्लाइंट को कॉल और नोटिफिकेशन को मैनेज करने की सुविधा देगा।

Dec 29, 2025 11:41 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वॉट्सऐप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक धांसू फीचर लॉन्च कर रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी एक और तगड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रही है। यह फीचर वॉइस और वीडियो कॉलिंग से जुड़ा है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर वॉट्सऐप वेब के लिए आने वाला है। इसकी मदद से वेब क्लाइंट कॉल और नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकेंगे। कंपनी इस फीचर को अभी डिवेलप कर रही है। इस फीचर की मदद से वॉट्सऐप वेब के यूजर ब्राउजर से ही वॉइस और वीडियो कॉलिंग का मजा ले सकेंगे।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

कुछ महीनों पहले आई रिपोर्ट में WABetaInfo ने जानकारी दी थी कि वॉट्सऐप वेब क्लाइंट के लिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग से जुड़े नए फीचर पर काम कर रहा है। नया फीचर रोलआउट होने के बाद यूजर ब्राउजर से ही कॉलिंग (इनकमिंग और आउटगोइंग) कर सकेंगे। नया फीचर वन-ऑन-वन कॉल के साथ ग्रुप कॉल को भी सपोर्ट करेगा। सभी ब्राउजर्स के लिए स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए वॉट्सऐप इस फीचर को लगातार रिफाइन करने में जुटा है। WABetaInfo ने नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि वॉट्सऐप यूजर्स को कॉल नोटिफिकेशन को इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन देने वाला है। वॉट्सऐप वेब के सेटिंग्स पैनल में यूजर को कई सारे नोटिफिकेशन ऑप्शन दिखते हैं। इनमें इंडिविजुअल चैट, ग्रुप कन्वर्सेशन और कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस अपडेट्स का नोटिफिकेशन शामिल है। वॉट्सऐप वेब में कॉलिंग की एंट्री के सेटिंग्स पैनल में वॉइस और वीडियो कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन कंट्रोल्स मिल जाएंगे।

ये भी पढ़ें:जियो की कीमत में ज्यादा डेटा दे रही यह कंपनी, 20 से अधिक ओटीटी ऐप भी फ्री

बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगा नया फीचर

रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉट्सऐप वेब में कॉलिंग अपडेट के आने के बाद सभी यूजर्स के लिए कॉल नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगा। इससे यूजर को कन्वर्सेशन ओपन न होने पर भी ब्राउजर के अंदर इनकमिंग वॉइस या वीडियो कॉल का अलर्ट मिल जाएगा। खास बात है कि यूजर्स को नए नोटिफिकेशन ऑप्शन का पूरा कंट्रोल मिलेगा, जिससे वे इस फीचर को अपनी जरूरत के अनुसार ऑन या ऑफ कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:8GB रैम वाला नया फोन, लॉन्च से पहले फीचर लीक, 8 हजार से कम हो सकती है कीमत

वॉट्सऐप वेब से की गई कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड रहेंगे। बताते चलें कि वॉट्सऐप का यह फीचर अभी डिवेलपिंग फेज में है और कंपनी जल्द इसकी बीटा टेस्टिंग शुरू कर सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Whatsapp Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।