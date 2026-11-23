iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp View Once Text Messages फीचर रोलआउट कर रहा है। इसकी मदद से अब आप ऐसे टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे, जिन्हें सामने वाला सिर्फ एक बार पढ़ पाएगा।

WhatsApp का नया फीचर: अब भेजा हुआ मैसेज सिर्फ एक बार पढ़ पाएंगे सामने वाले

WhatsApp पर कई बार हम ऐसा मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं, जिन्हें सामने वाला सिर्फ एक बार पढ़े और उसके बाद वह मैसेज चैट से गायब हो जाए। अब WhatsApp इस परेशानी का समाधान लेकर आ रहा है। कंपनी iPhone यूजर्स के लिए View Once Text Messages फीचर पेश कर रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी को ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे, जिसे रिसीवर सिर्फ एक बार खोलकर पढ़ पाएगा। इसके बाद चैट में उसकी जगह Opened का इंडिकेटर दिखाई देगा। इससे भेजने वाले को भी पता चल जाएगा कि सामने वाले ने मैसेज खोलकर पढ़ लिया है। जैसे ही वह मैसेज पढ़कर उसे बंद करेगा, मैसेज चैट से गायब हो जाएगा।खास बात यह है कि सामने वाला उस मैसेज को कॉपी, फॉरवर्ड या स्क्रीनशॉट भी नहीं कर पाएगा।

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर iOS 26.45.10.73 बीटा अपडेट में कुछ टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। आने वाले हफ्तों में इसे दूसरे यूजर्स तक भी पहुंचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे काम करेगा यह फीचर:

न स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और न कर पाएंगे कॉपी इस नए फीचर में WhatsApp ने प्राइवेसी का खास ध्यान रखा है। आमतौर पर जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं, तो सामने वाला उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है या टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह सेव कर सकता है। लेकिन View Once Text Messages के साथ ऐसा नहीं होगा। WhatsApp इस मोड में भेजे गए मैसेज के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा रहा है।

स्क्रीनशॉट पर रोक: रिसीवर मैसेज पढ़ते समय स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा।

स्क्रीन रिकॉर्डिंग ब्लॉक: मैसेज देखने के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ब्लॉक किया जाएगा।

कॉपी नहीं कर पाएंगे: मैसेज के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करने का विकल्प नहीं मिलेगा।

फॉरवर्ड नहीं होगा: रिसीवर उस मैसेज को किसी दूसरी चैट में फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा।

दोबारा नहीं पढ़ सकेंगे: एक बार मैसेज खोलने और बंद करने के बाद उसका कंटेंट दोबारा नहीं देखा जा सकेगा।

iPhone पर View Once Text Message भेजने का तरीका Step 1: सबसे पहले अपने iPhone में WhatsApp ओपन करें।

Step 2: अब उस व्यक्ति की चैट खोलें, जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं। चैट बॉक्स में अपना टेक्स्ट मैसेज टाइप करें।

Step 3: अब Send बटन को कुछ देर तक दबाकर रखें। इसके बाद स्क्रीन पर एक मेन्यू दिखाई देगा। यहां आपको Send as view once का ऑप्शन मिलेगा।