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काम की बात: WhatsApp चलाने में आएगा डबल मजा, आ रहा Status मीडिया हटाने वाला फीचर, खाली रहेगा स्टोरेज

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स के लिए अपने फोन में स्टोरेज स्पेस खाली करना काफी आसान हो जाएगा। नया फीचर यूजर्स को बातचीत में शेयर की गई चैट, फोटो या वीडियो को डिलीट किए बिना, सीधे ऐप से ही स्टेटस अपडेट मीडिया को हटाने की सुविधा देगा।

WhatsApp चलाने में आएगा डबल मजा, आ रहा Status मीडिया हटाने वाला फीचर, खाली रहेगा स्टोरेज

WhatsApp के दुनियाभर में 3.3 बिलियन (330 करोड़) मंथली एक्टिव यूजर्स है और अकेले भारत में इसके लगभग 853.8 मिलियन (85.38 करोड़) यूजर्स है। भारत WhatsApp का सबसे बड़ा मार्केट है। अब वॉट्सऐप के करोड़ों यूजर्स को एक नए फीचर की सौगात मिलने वाली है। खबर है कि WhatsApp कथित तौर पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स के लिए अपने फोन में स्टोरेज स्पेस खाली करना काफी आसान हो जाएगा। यह आने वाला टूल यूजर्स को बातचीत में शेयर की गई चैट, फोटो या वीडियो को डिलीट किए बिना, सीधे ऐप से ही स्टेटस अपडेट मीडिया को हटाने की सुविधा देगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं...

अपकमिंग अपडेट में आ सकता है नया फीचर

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर Android के लिए WhatsApp बीटा के लेटेस्ट वर्जन 2.26.20.6 में देखा गया है। यह फीचर अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और उम्मीद है कि यह भविष्य के किसी अपडेट में रोलआउट किया जाएगा। WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “ऐसा लगता है कि WhatsApp इस बात को बेहतर बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि यूजर्स स्टेटस अपडेट से जुड़ी स्टोरेज स्पेस को कैसे खाली कर सकते हैं। हमने पाया कि WhatsApp स्टेटस अपडेट के लिए स्टोरेज मैनेज करने वाले एक फीचर पर काम कर रहा है।”

whatapp manage storage for status updates
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नए फीचर आने से यह सुविधा मिलेगी

अभी, यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पहले से ही 'Manage Storage' सेक्शन देता है, जहां यूजर्स यह देख सकते हैं कि कौन सी चैट्स, ग्रुप्स या चैनल्स सबसे ज्यादा जगह घेर रहे हैं। यूजर्स फाइलों को साइज के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अनचाही मीडिया फाइलों को हटा सकते हैं। अब, यह पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इन टूल्स को और बढ़ाकर इसमें 'Status Updates' को भी शामिल करने वाला है। जब यह फीचर लाइव हो जाएगा, तो यूजर्स को 'Manage Storage' सेक्शन के अंदर 'Status Updates' के लिए एक अलग फिल्टर दिखाई देगा।

इससे वे यह देख पाएंगे कि किन कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस अपडेट सबसे ज्यादा स्टोरेज स्पेस ले रहे हैं, खासकर वीडियो, जो डिवाइस की मेमोरी को तेजी से भर सकते हैं। यूजर्स को स्टेटस मीडिया को फाइल साइज के हिसाब से सॉर्ट करने और बड़ी फाइलों को तुरंत हटाने का ऑप्शन भी मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनका स्टोरेज कम पड़ रहा है और जो जरूरी चैट मीडिया या डॉक्यूमेंट्स को डिलीट नहीं करना चाहते।

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हालांकि WhatsApp स्टेटस 24 घंटे बाद अपने-आप गायब हो जाते हैं, फिर भी कुछ डिवाइस पर मीडिया फाइलें कुछ समय के लिए स्टोरेज घेर सकती हैं। इस नए फीचर की मदद से, यूजर्स इस कंटेंट के अपने-आप खत्म होने का इंतजार करने के बजाय, इसे कुछ ही सेकंड में खुद से हटा पाएंगे।

स्टेटस अपडेट्स के लिए स्टोरेज मैनेज करने का फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है, और इसे भविष्य के किसी अपडेट में रिलीज करने की योजना है। फिलहाल, WhatsApp इस बात पर काम कर रहा है कि ऐप स्टेटस अपडेट्स को कैसे फिल्टर कर सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "एक बार टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद, इस फीचर को धीरे-धीरे यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा, जिससे स्टोरेज स्पेस खाली करने के लिए गैर-जरूरी अपडेट्स को जल्दी से पहचानना और हटाना आसान हो जाएगा।"

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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