WhatsApp चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, अब Chat Backup के लिए देने पड़ सकते पैसे, फ्री फीचर होगा पेड

WhatsApp जल्द ही Chat Backup के लिए पेड Cloud Storage प्लान ला सकता है। इससे यूजर्स को Extra Backup Storage के लिए पैसे देने होंगे। यह फीचर जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेज खरीद सकेंगे और अपने जरूरी डेटा को पहले से ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे।

WhatsApp के फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और जरूरी चैट्स को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर लोग Cloud Backup का सहारा लेते हैं। अब WhatsApp से जुड़ी एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कंपनी जल्द ही Chat Backup के लिए पेड Cloud Storage प्लान लॉन्च कर सकती है। WhatsApp ऐसे यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है, जिनका बैकअप बार-बार फुल हो जाता है या जिन्हें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है। यानी भविष्य में यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीद सकेंगे। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में बताया जा रहा है और अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

WhatsApp का नया Cloud Backup प्लान ये है WhatsApp एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त Cloud Storage खरीद सकेंगे। इससे बड़ी चैट हिस्ट्री, हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो का बैकअप आसानी से सेव किया जा सकेगा। फिलहाल Android पर WhatsApp बैकअप Google Account से जुड़ा होता है, जबकि iPhone में बैकअप iCloud पर सेव होता है। नया प्लान इन मौजूदा ऑप्शन के अलावा अतिरिक्त स्टोरेज उपलब्ध कराने के लिए लाया जा सकता है। WhatsApp पहले से ही End-to-End Encrypted Backup की सुविधा देता है। यानी अगर यूजर इसे ऑन करता है, तो बैकअप भी एन्क्रिप्टेड रहता है और बिना पासवर्ड या Encryption Key के उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। उम्मीद की जा रही है कि नए पेड स्टोरेज प्लान में भी यही सुरक्षा बनी रहेगी।

WhatsApp के नए प्लान की जरूरत क्यों? आज WhatsApp सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है। लोग इसके जरिए 4K वीडियो, बड़ी फाइलें, ऑफिस डॉक्यूमेंट, फोटो और जरूरी डेटा शेयर करते हैं। ऐसे में Cloud Storage जल्दी भर जाती है। अगर अतिरिक्त स्टोरेज खरीदने का ऑप्शन मिलता है, तो यूजर्स बिना पुराना डेटा डिलीट किए अपना बैकअप सुरक्षित रख सकेंगे। अगर आपका फोन खो जाता है, खराब हो जाता है या नया फोन खरीदते हैं, तो Cloud Backup की मदद से आपकी पुरानी चैट, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट आसानी से वापस मिल जाते हैं।