WhatsApp में आ रहा 'Zap', अब तेजी से भेज सकेंगे गायब होने वाले फोटो, वीडियो; ऐसे काम करेगा फीचर

WhatsApp में जल्द ही Instagram Instants जैसा Zaps फीचर आ सकता है, जिससे गायब होने वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा सकेंगे। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है। कैसे काम करेगा यह फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है। खबर है कि वॉट्सऐप यूजर्स को जल्द ही 'Zaps' नाम का एक फीचर मिल सकता है, जो इंस्टाग्राम के 'Instants' फीचर जैसा होगा। इसकी मदद से यूजर्स एक-दूसरे को ऐसे फोटो और वीडियो भेज सकेंगे जो कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। जो लोग 'Instants' के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि इंस्टाग्राम ने इस साल 13 मई को यह फीचर पेश किया था। इसे खास तौर पर अपने करीबी दोस्तों और आपसी फॉलोअर्स के साथ कैजुअल, बिना एडिट किए गए और तुरंत लिए गए फोटो शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ रहा जैप फीचर वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। इसे एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा 2.26.46.2 अपडेट में देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वॉट्सऐप में 'जैप्स' का इस्तेमाल करके यूजर्स सीधे वॉट्सऐप के नए इंस्टैंट कैमरे से फोटो और छोटे वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इन छोटे वीडियो की अवधि कितनी होगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि 'इंस्टैंट्स' के जरिए यूजर्स लगभग 6 सेकंड के वीडियो शेयर कर सकते हैं।

कैसे काम करेगा जैप जैप नाम इसलिए चुना गया है क्योंकि यह तेज, तुरंत और बिना सोचे-समझे भेजने वाली चीज को बताता है। वॉट्सऐप में जैप्स पेश करने का मतलब यह भी हो सकता है कि ऐप को एक नया कैमरा फीचर मिलेगा। लाइटनिंग बोल्ट (बिजली का चिन्ह) वाला बटन दबाने से इंस्टेंट कैमरा खुलता है। यूजर इससे फोटो-वीडियो ले सकेंगे और शेयर कर सकेंगे। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वॉट्सऐप की बड़ी खासियत में से एक है, ऐसे में अन्य फीचर्स की तरह, जैप्स में भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का सपोर्ट मिल सकता है। यानी सेंडर और रिसीवर के अलावा, कंपनी भी कंटेंट नहीं देख पाएगी।

जैप किसे भेज सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार, जैप्स म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे। यूजर इसे अपने किसी कॉन्टैक्ट के अलावा किसी भी ग्रुप्स भी भेज सकेंगे। शायद चैनल्स पर भी शेयर करने का ऑप्शन मिले, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि यह तुरंत आएगा या बाद में। इंस्टाग्राम के विपरीत, जिसके चैट सेक्शन में इंस्टेंट के लिए एक अलग सेक्शन है, वॉट्सऐप में सीधे चैट के अंदर दिखाई दे सकता है।

जैप कैसे दिखेंगे रिपोर्ट के अनुसार, जैप भेजने के बाद वह चैट में ही नॉर्मल मैसेज की तरह दिखेगा, अलग सेक्शन में नहीं। अगर एक ही चैट में कई जैप भेजें तो वे एक साथ जुड़ जाएंगे और संख्या दिखेगी। जैसे दो जैप भेजें तो '2 जैप' लिखा आएगा। इससे चैट साफ-सुथरी रहेगी और बहुत सारे अलग-अलग मैसेज नहीं बनेंगे।

रिसीवर जैप कैसे देखेगा और क्या कर सकेगा जब रिसीवर जैप खोलेगा तो वह एक अलग स्क्रीन पर खुलेगा। नीचे भेजने वाले का नाम दिखेगा। वे इमोजी के जरिए प्रतिक्रिया दे सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज के साथ उत्तर दे सकते हैं। देखने के बाद जैप गायब हो जाएगा, लेकिन भेजने वाले को वह चैट में हमेशा दिखता रहेगा। चैट इंफो में जहां दूसरी मीडिया फाइलें दिखती हैं, वहां जैप नहीं दिखेंगे।