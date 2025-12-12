WhatsApp में आ रहा है धांसू अपडेट, बिना गैलरी ओपेन किए भेज पाएंगे फोटो-वीडियो

संक्षेप: वॉट्सऐप यूजर्स के लिए नया फीचर टेस्ट किया जा रहा है, जिसके साथ यूजर्स को फोटोज और वीडियोज शेयर करने के लिए फोन की गैलरी नहीं ओपेन करनी होगी। आइए इसके बारे में बताएं।

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में यूजर्स की मांग और जरूरत के हिसाब से लगातार नए फीचर्स शामिल किए जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म में यूजर्स के लिए फोटो और वीडियोज सेंड करना आसान होने वाला है क्योंकि इन्हें शेयर करने के लिए गैलरी ओपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा है कि यूजर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ बेहतर होने वाला है। यह फीचर जल्द सभी को मिलेगा।

वॉट्सऐप के नए फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म Wabetainfo ने अपनी नए रिपोर्ट में अपकमिंग फीचर की जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप में अब फोटो और वीडियो फाइल्स शेयर करने के लिए गैलरी ओपेन नहीं करनी होगी। वॉट्सऐप फॉर एंड्रॉयड 2.25.37.4 वर्जन में इसकी पहली झलक देखने को मिली है और यह बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

सामने आया नए फीचर का स्क्रीनशॉट रिपोर्ट के साथ ही स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है और इसमें दिख रहा है कि चैट विंडो में अटैचमेंट मेन्यू में कैमरा के बगल गैलरी इंटरफेस नजर आ रहा है। इसमें हाल ही में क्लिक किए गए फोटोज और वीडियोज दिखते हैं। यूजर्स इन फोटोज और वीडियोज पर टैप कर इन्हें सेंड कर सकते हैं। इस तरह अलग से गैलरी नहीं ओपेन करनी होगी।

सामने आया है कि अपडेट के बाद ऐप में कैमरा और रीसेंट गैलरी यूजर्स को इसलिए दिखाई जा रही है, जिससे फोटोज या वीडियोज तुरंत नजर आएं और सिंगल टैप पर सेंड किए जा सकें।