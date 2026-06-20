WhatsApp पर कौन-कौन है Online, चैट खोले बिना देख सकेंगे, आ रहा काम का फीचर

WhatsApp अब नए ग्रीन डॉट फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, तो रियल टाइम में यह बताएगा कि कौन-कौन ऑनलाइन है। इसके लिए चैट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, वॉट्सऐप एक नए बैकअप मैनेजमेंट फीचर की भी टेस्टिंग कर रहा है।

WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ अपग्रेड कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर एक और काम का फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि कंपनी अब कॉन्टैक्ट के ऑनलाइन होने पर उनकी प्रोफाइल फोटो पर एक हरा डॉट (green dot) दिखाना शुरू कर रही है। यह इंडिकेटर बताता है कि कोई कॉन्टैक्ट कब ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, और इसके लिए यूजर को चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि WhatsApp Android ऐप पर चैट बैकअप को मैनेज करने के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग भी कर रहा है। यह फीचर यूजर्स को स्टोरेज को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है। उम्मीद है कि ये दोनों नए फीचर जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। कैसे काम करेंगे नए फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

वॉट्सऐप पर कौन-कौन ऑनलाइन है,तेजी से बताएगा नया फीचर वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को एक नए ग्रीन डॉट फीचर की टेस्टिंग करते हुए देखा, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि कॉन्टैक्ट कब ऑनलाइन हैं। यह फीचर कथित तौर पर एंड्रॉयड वर्जन 2.26.24.5 के लिए वॉट्सऐप बीटा में देखा गया है, जब वह व्यक्ति ऑनलाइन होता है तो चैट इंफो स्क्रीन में उस कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल फोटो पर एक ग्रीन डॉटदिखाता है।

फीचर ट्रैकर के अनुसार, ऑनलाइन होने की जानकारी देने वाले इस ग्रीन डॉट को प्राइवेसी सेटिंग्स के माध्यम से छिपाया जा सकता है। फीचर के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि यह फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्लैक जैसे अन्य ऐप में उपलब्ध ग्रीन डॉट के समान हो सकता है जो यूजर्स को यह देखने में मदद करता है कि रियल टाइम में बातचीत करने के लिए ऐप पर कौन उपलब्ध है। नए ग्रीन डॉट से चैट इंफो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले मौजूदा ऑनलाइन टेक्स्ट लेबल को रिप्लेस करने की उम्मीद है।

नया बैकअप मैनेजमेंट फीचर भी ला रहा वॉट्सऐप इसके अलावा, WABetaInfo का दावा है कि वॉट्सऐप यूजर्स के लिए एक खास इन-ऐप बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन की टेस्टिंग कर रही है। इससे यूजर्स स्टोरेज स्पेस खाली करने के लिए पुराने बैकअप देख सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं और उनकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि यह फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है और बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। इस फंक्शनैलिटी में गूगल ड्राइव स्टोरेज को मैनेज करने और एंड्रॉयड सिस्टम सेटिंग्स से सीधे बैकअप सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट भी शामिल हो सकते हैं।