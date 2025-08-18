WhatsApp का कमाल फीचर: अब मीटिंग्स होंगी आसान, कॉल पहले से कर पाएंगे Schedule, जानिए कैसे WhatsApp launched new Schedule Calls feature for group and personal calls Here is how to use this new feature, Gadgets Hindi News - Hindustan
WhatsApp का कमाल फीचर: अब मीटिंग्स होंगी आसान, कॉल पहले से कर पाएंगे Schedule, जानिए कैसे

WhatsApp ने लॉन्च किया नया Schedule Calls फीचर अब ग्रुप और पर्सनल दोनों कॉल को समय पहले से कर पाएंगे शेड्यूल। जानिए कैसे यूज करें यह फीचर और क्या है इसके फायदे:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:37 PM
WhatsApp ने हाल ही में “Schedule Calls” नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब कॉल्स को घंटों या दिनों पहले शेड्यूल कर सकते हैं चाहे वो पर्सनल (one-on-one) कॉल हो या ग्रुप कॉल। अब यूजर्स अपनी कॉलिंग प्लानिंग को ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, जैसे ज़ूम या गूगल मीट जैसी मीटिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। Scheduled कॉल्स अब Calls टैब में दिखाई देंगी और पहले से निर्धारित समय पर रिमाइंडर नोटिफिकेशन भी भेजेगी। इतना ही नहीं, WhatsApp ने इंटरएक्टिविटी बढ़ाने के लिए “Raise Hand” ऑप्शन और इमोज़ी रिएक्शन्स जैसे टूल भी जोड़े हैं।

फीचर की डिटेल्स

1. कॉल शेड्यूल करना

अब आप WhatsApp के Calls टैब में जाकर ऊपर मौजूद “+” बटन पर टैप करके “Schedule Call” चुन सकते हैं। यहाँ आकर आप वीडियो या वॉइस कॉल का प्रकार, तारीख और समय सेट कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित एक व्यक्ति या समूह को आमंत्रित कर सकते हैं, और कॉल सभी की Upcoming Calls सूची में जोड़ दिया जाता है।

2. रिमाइंडर और कैलेंडर सिंकिंग

शेड्यूल किए गए कॉल पर सभी प्रतिभागियों को एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन मिलता है ताकि कोई भी मीटिंग मिस ना हो। साथ ही, कॉल को Google Calendar या अन्य कैलेंडर ऐप में भी जोड़ा जा सकता है जिससे प्लानिंग और आसान बनती है।

3. एडवांस्ड कॉल इंटरैक्शन

ग्रुप कॉल्स अब और अधिक इंटरएक्टिव बने हैं यूजर अब “Raise Hand” की मदद से बिना बाधा डाले बोलने का इशारा कर सकते हैं, और इमोज़ी रिएक्शंस से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो बड़े समूहों में चर्चा को व्यवस्थित बनाए रखते हैं।

4. कॉल मैनेजमेंट में सुधार

Calls टैब अब Upcoming Calls के साथ attendee lists और shareable invite links भी दिखाता है, जिससे कॉल को ट्रैक और मैनेज करना आसान हो गया है। अगर कोई प्रतिभागी लिंक के जरिए जुड़ता है, तो कॉल बनाता व्यक्ति तुरंत इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करता है।

5. गोपनीयता और सुरक्षा

WhatsApp ने स्पष्ट किया है कि इन कॉल्स, चाहे वो शेड्यूल्ड हों या रियल टाइम, end-to-end encryption के तहत सुरक्षित रहेंगे यानी, बातचीत केवल प्रतिभागियों तक सीमित रहेगी।

