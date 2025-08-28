खुशखबरी! WhatsApp पर आया तगड़ा फीचर, मैसेज लिखने का झंझट खत्म, अब AI लिखेगा आपके Message, ऐसे करेगा काम WhatsApp launched new feature now Meta AI will write your messages without hassles know how it will work, Gadgets Hindi News - Hindustan
WhatsApp ने नया AI Writing Help फीचर लॉन्च किया है। इससे आप अपने मैसेज को मजेदार, प्रोफेशनल या इमोशनल टोन में लिख सकते हैं। जानिए कैसे करता है ये काम।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:57 AM
WhatsApp ने अपने करोड़ों यूजर्स को एक नया तोहफा दिया है, जो है Meta AI Writing Help फीचर। इस फीचर की मदद से अब आप अपने मैसेज को और भी स्मार्ट तरीके से लिख पाएंगे। अक्सर हम WhatsApp पर जल्दी-जल्दी में मैसेज भेज देते हैं और उसमें छोटी-मोटी गलतियां रह जाती हैं। कई बार हम चाहते हैं कि मैसेज थोड़ा प्रोफेशनल लगे या किसी खास इंसान के लिए मजेदार और इमोशनल हो। अब ये काम आपके लिए करेगा WhatsApp का AI।

इस Writing Help फीचर में जब आप कोई मैसेज टाइप करते हैं, तो चैट बॉक्स में पेंसिल वाला आइकन दिखेगा। उस पर टैप करते ही आपको मैसेज के 3 से 4 नए सुझाव मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि WhatsApp कहता है आपका मैसेज सुरक्षित रहेगा। यानी AI सिर्फ़ सुझाव देगा, लेकिन आपके मैसेज को स्टोर या पढ़ेगा नहीं। इस तरह आपका प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

WhatsApp का Writing Help कैसे काम करता है?

मैसेज टाइप करने के बाद चैट बॉक्स में पेंसिल आइकन पर टैप करें। अब Meta AI आपको 3 से 4 नए सुझाव देगा। ये सुझाव अलग-अलग टोन में होंगे जैसे Professional, Funny, Supportive या Proofread। इनमें से जो आपको सही लगे उसे चुनें और भेज दें।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस फीचर का फायदा स्टूडेंट्स को असाइनमेंट या प्रोफेसर को मैसेज करते समय होगा। जॉब प्रोफेशनल्स को बॉस या क्लाइंट को प्रोफेशनल मैसेज भेजने के लिए। दोस्तों और फैमिली को Funny या Emotional चैट्स के लिए। उन लोगों को जो अंग्रेज़ी में मैसेज लिखने से घबराते हैं।

WhatsApp Writing Help फीचर इस्तेमाल करने का आसान तरीका

Step 1: सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp को Google Play Store या App Store से लेटेस्ट वर्ज़न पर अपडेट करें।

Step 2: किसी भी चैट को खोलें और मैसेज टाइप करना शुरू करें।

Step 3: टाइप करते समय आपको टेक्स्ट बॉक्स में एक छोटा-सा पेंसिल आइकन ✏️ दिखाई देगा।

Step 4: पेंसिल आइकन पर टैप करते ही Meta AI आपको अलग-अलग तरह के मैसेज सुझाव देगा।

Step 5: आप चाहें तो मैसेज को Professional, Funny, Supportive या सिर्फ़ Proofread में बदल सकते हैं।

Step 6: जो सुझाव आपको पसंद आए, उसे चुनें और भेज दें।

