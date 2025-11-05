Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp launched Apple Watch app now Read reply and send voice notes without iPhone here is how
अब बिना फोन के भी चलेगा WhatsApp, Apple पर आया बड़ा अपडेट; कॉल, चैट, वॉइस नोट सब Watch पर

अब बिना फोन के भी चलेगा WhatsApp, Apple पर आया बड़ा अपडेट; कॉल, चैट, वॉइस नोट सब Watch पर

संक्षेप: WhatsApp ने लॉन्च किया अपना नया Apple Watch ऐप अब Apple Watch Series 4 या उससे ऊपर के मॉडल पर पढ़ें, रिप्लाई करें और वॉइस नोट्स भेजें बिना iPhone के। जानें सभी फीचर्स और कैसे करें डाउनलोड।

Wed, 5 Nov 2025 12:59 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

LATALI Original Stainless Steel Milanese Loop Band Compatible with Apple Watch 38mm 40mm 41mm Magnetic Strap for iWatch Series 9 8 7 6 5 4 3 2, Ultra 2/1, SE 1/2 [Watch NOT Included] (Rose Gold)

LATALI Original Stainless Steel Milanese Loop Band Compatible with Apple Watch 38mm 40mm 41mm Magnetic Strap for iWatch Series 9 8 7 6 5 4 3 2, Ultra 2/1, SE 1/2 [Watch NOT Included] (Rose Gold)

  • checkLATALI Original Stainless Steel Milanese Loop Band Compatible with Apple Watch 38mm 40mm 41mm Magnetic Strap for iWatch Series 9 8 7 6 5 4 3 2
  • checkUltra 2/1
  • checkSE 1/2 [Watch NOT Included] (Rose Gold)
amazon-logo

₹239

खरीदिये

discount

34% OFF

Nylon Loop Sport Band Compatible with Apple Watch Series 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE3 SE2 SE Ultra3/2/1, 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm, Soft Adjustable Fabric Velcro Replacement Strap

Nylon Loop Sport Band Compatible with Apple Watch Series 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE3 SE2 SE Ultra3/2/1, 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm, Soft Adjustable Fabric Velcro Replacement Strap

  • checkNylon Loop Sport Band Compatible with Apple Watch Series 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE3 SE2 SE Ultra3/2/1
  • check38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm
  • checkSoft Adjustable Fabric Velcro Replacement Strap
amazon-logo

₹663

₹999

खरीदिये

discount

80% OFF

Meyaar Compatible for Apple Watch Series 4/5/6/SE 44mm Hard Case with Tempered Glass Screen Protector, Unique Design Hard PC Cover, Bumper Full Coverage Accessories for iWatch 4/5/6/SE 44mm

Meyaar Compatible for Apple Watch Series 4/5/6/SE 44mm Hard Case with Tempered Glass Screen Protector, Unique Design Hard PC Cover, Bumper Full Coverage Accessories for iWatch 4/5/6/SE 44mm

  • checkMeyaar Compatible for Apple Watch Series 4/5/6/SE 44mm Hard Case with Tempered Glass Screen Protector
  • checkUnique Design Hard PC Cover
  • checkBumper Full Coverage Accessories for iWatch 4/5/6/SE 44mm
amazon-logo

₹199

₹999

खरीदिये

discount

33% OFF

VEMIGON Waterproof Case for Apple Watch SE3/SE2/SE/Series 6/5/4 44mm with Tempered Glass Screen Protector, Full Coverage Hard PC Bumper Back Frame, Protective Cover for iWatch - (44mm Black)

VEMIGON Waterproof Case for Apple Watch SE3/SE2/SE/Series 6/5/4 44mm with Tempered Glass Screen Protector, Full Coverage Hard PC Bumper Back Frame, Protective Cover for iWatch - (44mm Black)

  • checkVEMIGON Waterproof Case for Apple Watch SE3/SE2/SE/Series 6/5/4 44mm with Tempered Glass Screen Protector
  • checkFull Coverage Hard PC Bumper Back Frame
  • checkProtective Cover for iWatch - (44mm Black)
amazon-logo

₹498

₹748

खरीदिये

discount

12% OFF

Spigen Lite Fit Ultra Strap Band for Apple Watch Ultra 3/2/1(49mm), Series 11/10(46mm), Series 9/8/7(45mm), SE3/SE2/SE/Series6/5/4(44mm), 3/2/1(42mm), Ultra-Light, Soft&Durable - Black

Spigen Lite Fit Ultra Strap Band for Apple Watch Ultra 3/2/1(49mm), Series 11/10(46mm), Series 9/8/7(45mm), SE3/SE2/SE/Series6/5/4(44mm), 3/2/1(42mm), Ultra-Light, Soft&Durable - Black

  • checkSpigen Lite Fit Ultra Strap Band for Apple Watch Ultra 3/2/1(49mm)
  • checkSeries 11/10(46mm)
  • checkSeries 9/8/7(45mm)
amazon-logo

₹1499

₹1699

खरीदिये

WhatsApp Launches Apple Watch App: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा बदलाव हो गया है। WhatsApp ने आखिरकार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए Apple Watch का डेडिकेटेड ऐप लॉन्च कर दिया है। अब यूजर्स को WhatsApp मैसेज देखने या रिप्लाई करने के लिए हर बार iPhone उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए ऐप की मदद से आप सीधे अपनी Apple Watch से चैट पढ़ सकते हैं, इमोजी भेज सकते हैं, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

LATALI Original Stainless Steel Milanese Loop Band Compatible with Apple Watch 38mm 40mm 41mm Magnetic Strap for iWatch Series 9 8 7 6 5 4 3 2, Ultra 2/1, SE 1/2 [Watch NOT Included] (Rose Gold)

LATALI Original Stainless Steel Milanese Loop Band Compatible with Apple Watch 38mm 40mm 41mm Magnetic Strap for iWatch Series 9 8 7 6 5 4 3 2, Ultra 2/1, SE 1/2 [Watch NOT Included] (Rose Gold)

  • checkLATALI Original Stainless Steel Milanese Loop Band Compatible with Apple Watch 38mm 40mm 41mm Magnetic Strap for iWatch Series 9 8 7 6 5 4 3 2
  • checkUltra 2/1
  • checkSE 1/2 [Watch NOT Included] (Rose Gold)
amazon-logo

₹239

खरीदिये

discount

34% OFF

Nylon Loop Sport Band Compatible with Apple Watch Series 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE3 SE2 SE Ultra3/2/1, 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm, Soft Adjustable Fabric Velcro Replacement Strap

Nylon Loop Sport Band Compatible with Apple Watch Series 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE3 SE2 SE Ultra3/2/1, 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm, Soft Adjustable Fabric Velcro Replacement Strap

  • checkNylon Loop Sport Band Compatible with Apple Watch Series 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 SE3 SE2 SE Ultra3/2/1
  • check38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm
  • checkSoft Adjustable Fabric Velcro Replacement Strap
amazon-logo

₹663

₹999

खरीदिये

discount

80% OFF

Meyaar Compatible for Apple Watch Series 4/5/6/SE 44mm Hard Case with Tempered Glass Screen Protector, Unique Design Hard PC Cover, Bumper Full Coverage Accessories for iWatch 4/5/6/SE 44mm

Meyaar Compatible for Apple Watch Series 4/5/6/SE 44mm Hard Case with Tempered Glass Screen Protector, Unique Design Hard PC Cover, Bumper Full Coverage Accessories for iWatch 4/5/6/SE 44mm

  • checkMeyaar Compatible for Apple Watch Series 4/5/6/SE 44mm Hard Case with Tempered Glass Screen Protector
  • checkUnique Design Hard PC Cover
  • checkBumper Full Coverage Accessories for iWatch 4/5/6/SE 44mm
amazon-logo

₹199

₹999

खरीदिये

discount

33% OFF

VEMIGON Waterproof Case for Apple Watch SE3/SE2/SE/Series 6/5/4 44mm with Tempered Glass Screen Protector, Full Coverage Hard PC Bumper Back Frame, Protective Cover for iWatch - (44mm Black)

VEMIGON Waterproof Case for Apple Watch SE3/SE2/SE/Series 6/5/4 44mm with Tempered Glass Screen Protector, Full Coverage Hard PC Bumper Back Frame, Protective Cover for iWatch - (44mm Black)

  • checkVEMIGON Waterproof Case for Apple Watch SE3/SE2/SE/Series 6/5/4 44mm with Tempered Glass Screen Protector
  • checkFull Coverage Hard PC Bumper Back Frame
  • checkProtective Cover for iWatch - (44mm Black)
amazon-logo

₹498

₹748

खरीदिये

discount

12% OFF

Spigen Lite Fit Ultra Strap Band for Apple Watch Ultra 3/2/1(49mm), Series 11/10(46mm), Series 9/8/7(45mm), SE3/SE2/SE/Series6/5/4(44mm), 3/2/1(42mm), Ultra-Light, Soft&Durable - Black

Spigen Lite Fit Ultra Strap Band for Apple Watch Ultra 3/2/1(49mm), Series 11/10(46mm), Series 9/8/7(45mm), SE3/SE2/SE/Series6/5/4(44mm), 3/2/1(42mm), Ultra-Light, Soft&Durable - Black

  • checkSpigen Lite Fit Ultra Strap Band for Apple Watch Ultra 3/2/1(49mm)
  • checkSeries 11/10(46mm)
  • checkSeries 9/8/7(45mm)
amazon-logo

₹1499

₹1699

खरीदिये

पहले तक Apple Watch पर केवल WhatsApp नोटिफिकेशन दिखाई देते थे, लेकिन अब यह ऐप पूरी तरह फंक्शनल बन चुका है। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो हर समय एक्टिव रहते हैं चाहे आप जिम में हों, वॉक पर या मीटिंग में। WhatsApp ने इसे खास तौर पर Apple Watch Series 4 और उसके बाद के मॉडल्स के लिए डिज़ाइन किया है, जो watchOS 10 या उससे नए वर्ज़न पर काम करता है। इस अपडेट के साथ Apple Watch अब सिर्फ एक फिटनेस डिवाइस नहीं बल्कि एक मिनी-स्मार्टफोन बन चुकी है।

ये भी पढ़ें:₹2299 में पार्टी का पूरा इंतजाम! DJ लाइट्स, वायरलेस Mic के साथ आया धांसू Speaker

WhatsApp के नए Apple Watch ऐप के फीचर्स

1. WhatsApp का नया Apple Watch ऐप यूजर्स के लिए काफी कुछ नया लेकर आया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब यूजर्स अपनी घड़ी पर पूरा चैट हिस्ट्री देख सकते हैं। पहले तक केवल छोटा नोटिफिकेशन आता था, लेकिन अब किसी भी चैट में स्क्रॉल करके पुराने और नए दोनों मैसेज पढ़े जा सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो बार-बार फोन निकालने से बचना चाहते हैं, जैसे ड्राइविंग करते समय या मीटिंग में।

सम्बंधित सुझाव

discount

60% OFF

DailyObjects Velour Watch Strap Compatible with Apple Watch Series 9/8/7 (45mm) | Series SE2/6/SE/5/4 (44mm) | Series10 46mm | Ultra/Ultra 2 Black -Watch Not Included

DailyObjects Velour Watch Strap Compatible with Apple Watch Series 9/8/7 (45mm) | Series SE2/6/SE/5/4 (44mm) | Series10 46mm | Ultra/Ultra 2 Black -Watch Not Included

  • checkDailyObjects Velour Watch Strap Compatible with Apple Watch Series 9/8/7 (45mm) | Series SE2/6/SE/5/4 (44mm) | Series10 46mm | Ultra/Ultra 2 Black -Watch Not Included
amazon-logo

₹999

₹2499

खरीदिये

discount

29% OFF

Meliya Silicone Watch Strap Compatible with Apple Watch Series 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SE Ultra, Waterproof Watch Band with Rust Free Button for iWatch Straps 40mm 38mm 41mm 44mm 45mm 42mm 49mm(S,Black)

Meliya Silicone Watch Strap Compatible with Apple Watch Series 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SE Ultra, Waterproof Watch Band with Rust Free Button for iWatch Straps 40mm 38mm 41mm 44mm 45mm 42mm 49mm(S,Black)

  • checkMeliya Silicone Watch Strap Compatible with Apple Watch Series 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SE Ultra
  • checkWaterproof Watch Band with Rust Free Button for iWatch Straps 40mm 38mm 41mm 44mm 45mm 42mm 49mm(S
  • checkBlack)
amazon-logo

₹355

₹499

खरीदिये

discount

53% OFF

Tobfit Silicone Watch Strap Compatible With Apple Watch Series 8 7 6 5 4 3 2 1 Se 38Mm 42Mm 40Mm 44Mm(Machine Not Included), Smartwatch Band For Men Women, Strap For Iwatch ( Smokey Mauve)

Tobfit Silicone Watch Strap Compatible With Apple Watch Series 8 7 6 5 4 3 2 1 Se 38Mm 42Mm 40Mm 44Mm(Machine Not Included), Smartwatch Band For Men Women, Strap For Iwatch ( Smokey Mauve)

  • checkTobfit Silicone Watch Strap Compatible With Apple Watch Series 8 7 6 5 4 3 2 1 Se 38Mm 42Mm 40Mm 44Mm(Machine Not Included)
  • checkSmartwatch Band For Men Women
  • checkStrap For Iwatch ( Smokey Mauve)
amazon-logo

₹374

₹799

खरीदिये

discount

58% OFF

POPIO Acrylic Screen Guard Protector Compatible for Apple Watch Series 4, 5, 6, Watch Se & Watch Se 2022, 40Mm (Transparent) With Edge To Edge Full Screen Coverage & Easy Installation Kit, Pack Of 2

POPIO Acrylic Screen Guard Protector Compatible for Apple Watch Series 4, 5, 6, Watch Se & Watch Se 2022, 40Mm (Transparent) With Edge To Edge Full Screen Coverage & Easy Installation Kit, Pack Of 2

  • checkPOPIO Acrylic Screen Guard Protector Compatible for Apple Watch Series 4
  • check5
  • check6
amazon-logo

₹249

₹599

खरीदिये

discount

72% OFF

Goton Waterproof Case Compatible with Apple Watch 44mm SE Series 6 5 4 with Tempered Glass Screen Protector, iWatch Full Protective Hard PC Bumper Case Face Cover for Men Women (44 mm,Black)

Goton Waterproof Case Compatible with Apple Watch 44mm SE Series 6 5 4 with Tempered Glass Screen Protector, iWatch Full Protective Hard PC Bumper Case Face Cover for Men Women (44 mm,Black)

  • checkGoton Waterproof Case Compatible with Apple Watch 44mm SE Series 6 5 4 with Tempered Glass Screen Protector
  • checkiWatch Full Protective Hard PC Bumper Case Face Cover for Men Women (44 mm
  • checkBlack)
amazon-logo

₹283

₹999

खरीदिये

2. इसके अलावा WhatsApp ने इस ऐप में इंस्टैंट रिप्लाई और इमोजी रिएक्शन का फीचर भी जोड़ा है। अब आप किसी मैसेज पर तुरंत इमोजी भेज सकते हैं या फिर घड़ी से ही छोटा रिप्लाई टाइप कर सकते हैं। Apple Watch का इनबिल्ट कीबोर्ड और प्रीसेट मैसेज इसमें मदद करते हैं। अगर आपको किसी को बस “OK”, “Thanks” या “On my way” भेजना है, तो एक टैप में रिप्लाई किया जा सकता है।

3. WhatsApp ने इस ऐप में वॉइस नोट भेजने की सुविधा भी दी है, जो इसे पूरी तरह स्मार्ट बनाती है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या वॉक पर हैं और हाथ में फोन नहीं है, तो बस Watch पर “Hold to Talk” दबाइए और वॉइस मैसेज भेज दीजिए। इसमें घड़ी का माइक्रोफोन या आपके Bluetooth हेडसेट दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह फीचर WhatsApp को स्मार्टवॉच पर और ज़्यादा यूजफुल बनाता है।

4. अब बात करें कॉल नोटिफिकेशन की तो WhatsApp का नया ऐप आने वाले वॉइस और वीडियो कॉल्स के अलर्ट्स भी आपकी Watch पर दिखाएगा। आप देख सकेंगे कि कौन कॉल कर रहा है, और चाहें तो अपने iPhone पर स्विच कर सकते हैं। इसके साथ ही फोटो, स्टिकर्स और मीडिया कंटेंट अब Watch की स्क्रीन पर साफ-साफ दिखेंगे।

5. सबसे जरूरी फीचर जो WhatsApp ने इस ऐप में दिया है, वो है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन। कंपनी ने दावा किया है कि आपकी चैट, वॉइस नोट्स और कॉल्स उतने ही सुरक्षित हैं जितने मोबाइल पर रहते हैं। यानी कोई तीसरा व्यक्ति आपकी चैट नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि WhatsApp खुद भी नहीं।

6. Apple Watch ऐप का इंटरफेस बहुत ही क्लीन और सिंपल है। WhatsApp ने इसे Apple के डार्क और लाइट दोनों मोड्स के साथ कम्पैटिबल बनाया है। Watch में दिए गए ट्रिपल एंबियंट लाइट सेंसर की वजह से ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट हो जाती है, जिससे धूप में भी मैसेज साफ दिखाई देते हैं।

7. फिलहाल यह ऐप Apple Watch Series 4 और उसके बाद के मॉडल्स पर ही चलेगा, और इसके लिए watchOS 10 या उससे नया वर्ज़न जरूरी है। अगर आपकी Watch पुरानी है या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, तो ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। WhatsApp ने बताया है कि आने वाले समय में इसे और ज्यादा मॉडल्स तक एक्सपैंड किया जाएगा।

8. ऐप डाउनलोड करना भी काफी आसान है। iPhone के App Store में जाकर “WhatsApp for Apple Watch” सर्च करें और उसे इंस्टॉल करें। इसके बाद Watch को फोन से पेयर करें और WhatsApp आइकन पर टैप करें। अब आप अपनी चैट पढ़ सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सबसे बड़ी डील! ₹15000 से कम में खरीदें ये 5 धांसू Smart TVs, साउंड भी झकास
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Whatsapp Whatsapp Latest News Whatsapp New Feature

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।