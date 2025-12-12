Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp Launched amazing features of 2025 get Voicemail Like Missed Call Messages Image Animation new look for Status
खुशखबरी! WhatsApp पर आए धुआंधार फीचर्स, अब फोटो को बनाएं वीडियो, Missed Call का जवाब Voice note में, Status का नया Look

WhatsApp ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिसमें Missed Call Messages, Meta AI से फोटो एनीमेशन, बेहतर इमेज क्रिएशन और नए इंटरएक्टिव Status स्टिकर्स जैसे कई नये फीचर्स शामिल हैं। डिटेल में जानें सभी फीचर्स के बारे में।

Dec 12, 2025 12:30 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
WhatsApp Big Update: WhatsApp ने अपना नया अपडेट रोल-आउट कर दिया है, जिसमें कई ऐसे फीचर्स शामिल हैं जो चैटिंग, कॉलिंग और बातचीत के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ा नया फीचर Missed Call Messages है, अब जब कोई आपका कॉल मिस करेगा, तो आप तुरंत एक वॉइस या वीडियो नोट भेज सकते हैं ताकि वे कॉल मिस होने पर भी आपकी बात सुन या देख सकें। इसी अपडेट में Meta AI की इमेज जनरेशन में भी बड़ा सुधार किया गया है।

WhatsApp अब Flux और Midjourney जैसे AI मॉडल्स का उपयोग करता है, जिससे आप अपनी फोटो को छोटे वीडियो में animate कर सकते हैं बस कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने से। इसके अलावा Status में नए इंटरएक्टिव स्टिकर्स, संगीत लिरिक्स, Question/Poll जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, ताकि आप अपने मित्रों और फॉलोअर्स के साथ और मज़ेदार तरीके से जुड़ सकें। इसके साथ ही डेस्कटॉप पर एक नया Media Tab भी आ रहा है, जिससे डॉक्यूमेंट्स, लिंक और मीडिया को आसान तरीके से ढूंढना संभव होगा।

WhatsApp में आए ये 5 शानदार फीचर्स

1. Missed Call Messages

WhatsApp का सबसे बड़ा नया फीचर Missed Call Messages है जो पारंपरिक voicemail को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब अगर कोई आपका कॉल मिस करता है, तो कॉन्टैक्ट एक वॉइस या वीडियो नोट भेज सकता है जिसमें वे सीधे बात कर सकते हैं यह खासकर काम, परिवार या आपातकालीन बातचीत के लिए बेहद उपयोगी है। इस फीचर से आपको voicemail के पुराने सिस्टम में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ सीधे चैट में ही होता है। यह सुविधा फोन पर रिकॉर्ड किए गए नोट्स को WhatsApp मैसेज के रूप में भेजने के लिए त्वरित एक्सेस भी देती है।

2. Meta AI के साथ इमेज जनरेशन में बड़ा अपग्रेड

WhatsApp में Meta AI image creation को Flux और Midjourney जैसे शक्तिशाली मॉडल्स से बेहतर बनाया गया है। अब आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली AI-Generated Images तैयार कर सकते हैं जैसे वार्षिक छुट्टियों की शुभकामनाएं या मजेदार चैट ग्राफ़िक्स। यह अपग्रेड सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता बल्कि Image Animation भी प्रदान करता है यानी आप किसी भी फोटो को छोटे एनीमेटेड वीडियो में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है और Meta AI तस्वीर में जीवन लाने का काम करेगा।

3. फोटो को छोटे Video में Animate करना

यह फीचर खासकर सोशल और फटाफट मज़ेदार चैटिंग के लिए है। आप फोटो चुनते हैं और फिर AI के ज़रिये उसे एनीमेशन में बदल देते हैं जैसे वो लाइव मूव कर रही हो। यह अपडेट Meta AI के नए क्षमताओं का लाभ उठाता है ताकि आपकी यादें और तस्वीरें और expressive बन सकें। एनीमेटेड फ़ोटो का इस्तेमाल Birthday Wishes, पार्टी शॉट्स या मज़ेदार मैसेजिंग के लिए भी किया जा सकता है। इससे चैट में नया जीवन आता है, और अनुभव और engaging बनता है।

4. डेस्कटॉप पर नया Media Tab

WhatsApp के डेस्कटॉप वर्ज़न में भी एक नया Media Tab जुड़ा गया है। यह आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, लिंक और मीडिया फ़ाइल्स को एक जगह पर आराम से व्यवस्थित करता है। इससे चैट खोजने में समय कम लगता है और महत्वपूर्ण फ़ाइलों को जल्दी ढूँढ पाना आसान होता है।

5. नए Status Stickers और Channels इंटरेक्शंस

WhatsApp Status में अब इंटरएक्टिव स्टिकर्स, संगीत लिरिक्स और प्रश्न/Polls भी जोड़े गए हैं। इससे आप अपने फ़ॉलोअर्स से रिस्पांस और उत्तर इकट्ठे कर सकते हैं। यह खासकर मार्केटिंग या कम्यूनिटी इंटरेक्शन के लिए उपयोगी है।

