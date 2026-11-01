नए लुक में दिखेगी WhatsApp की सेटिंग्स स्क्रीन, सामने आई तस्वीर; देखें क्या होगा अलग

WhatsApp प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स जोड़ने के साथ ऐप को एक नया लुक देने की भी कोशिश कर रहा है। अब खबर है कि वॉट्सऐप सेटिंग्स स्क्रीन को एक नया लुक देने की तैयारी कर रही है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। आप भी देखें क्या नया होगा।

WhatsApp अपने यूजर्स तो बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए ऐप में नए-नए फीचर्स जोड़ रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी प्लेटफॉर्म को एक नया लुक देने की भी कोशिश कर रही है। अब खबर है कि वॉट्सऐप एंड्रॉयड पर सेटिंग्स पेज के लिए नया डिजाइन तैयार कर रहा है, जो इसे मॉडर्न लुक देगा। नए डिजाइन में अलग-अलग सेक्शन के ऑप्शन्स को गोल कोनों वाले कंटेनर में रखा जाएगा, जिससे यह दिखने में पहले से ज्यादा सुंदर और अलग लगेगा। कंपनी फिलहाल इसकी टेस्टिंग कर रही है और इसे सभी के लिए कब रोलआउट किया जाएगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। कैसे दिखेगा नया डिजाइन, देखें पहली झलक...

वॉट्सऐप एंड्रॉयड पर एक नए सेटिंग्स डिजाइन की टेस्टिंग कर रहा है वॉट्सऐप के नए-नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वॉट्सऐप बीटा के लिए एंड्रॉयड 2.26.43.3 अपडेट में, सेटिंग्स स्क्रीन के लिए एक रीडिजाइन किए गए पेज की जानकरी दी गई है। इस अपडेट के साथ वॉट्सऐप सेटिंग्स स्क्रीन को एक नया लुक देने की कोशिश कर रहा है। सामने आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक सिंपल लेआउट के बजाय, वॉट्सऐप ऑप्शन्स को गोल कोनों वाले सेक्शन में रखेगा। हालांकि, इसके अलावा और कुछ बदलाव नहीं किया गया है।

नई सेटिंग्स डिजाइन कैसी दिखती है नए डिजाइन के साथ, वॉट्सऐप सेटिंग्स स्क्रीन के ऑप्शन्स को एक ही सेक्शन के अंदर, गोल किनारों वाले कंटेनर में दिखाएगा। एक मामूली सा अंतर यह है कि किसी सेक्शन के पहले ऑप्शन के ऊपरी कोने ज्यादा गोल होंगे, और आखिरी ऑप्शन के निचले कोने ज्यादा गोल होंगे। वॉट्सऐप इस स्टाइल को पूरे सेटिंग्स इंटरफेस पर लागू करेगा। इसमें अकाउंट सेटिंग्स, प्राइवेसी, नोटिफिकेशन और ऐप के बाकी सभी सेटिंग्स पेज शामिल हैं। यह अंतर गौर से देखने पर दिखाई देता है। नीचे देखें नए डिजाइन का फर्स्ट लुक…

वॉट्सऐप पेमेंट फीचर को ज्यादा देशों में ला सकता है वॉट्सऐप अपने एंड्रॉयड ऐप में पेमेंट को मैनेज करने के लिए एक नया सेक्शन लाने पर काम कर रहा है। जब यूजर ऐप की सेटिंग से नई पेमेंट स्क्रीन खोलेंगे, तो उन्हें 'अकाउंट सेंटर' के जरिए पेमेंट का तरीका जोड़ने के लिए एक बटन दिखाई देगा। वे इसी पेज पर अपनी शिपिंग डिटेल भी सेव कर सकेंगे। फिलहाल वॉट्सऐप पेमेंट फीचर चार देशों - भारत, ब्राजील, सिंगापुर और मैक्सिको - में उपलब्ध है। iOS और एंड्रॉयड दोनों पर पेमेंट सेक्शन तैयार करने से यह हिंट मिलता है कि वॉट्सऐप अन्य बाजारों में भी अपनी सेवा देने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है।

वॉट्सऐप ने ग्रुप में यूजर्स की सुविधा के लिए चार अपडेट पेश किए हैं वॉट्सऐप ने एंड्रॉयड और iOS, दोनों पर ग्रुप चैट के लिए चार अपडेट की घोषणा की है। इन अपडेट्स में मैसेज को पिन करने, मैसेज हिस्ट्री भेजने, ग्रुप स्टेटस शेयर करने और मेंशन या रिप्लाई के आधार पर चैट को फिल्टर करने जैसे नए फीचर शामिल हैं। अब यूजर्स किसी मैसेज को इंटरफेस के सबसे ऊपर हमेशा के लिए पिन कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 24 घंटे, 7 दिन या 30 दिन में से कौन सा विकल्प चुनें। वे बातचीत के दौरान किसी नए सदस्य के नाम पर टैप करके उनके साथ चैट हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं। 'ग्रुप स्टेटस' की मदद से यूजर्स अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के बजाय किसी खास ग्रुप के साथ कंटेंट शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का कोई भी सदस्य इस अपडेट को देख सकता है, उस पर रिएक्ट कर सकता है और अपना खुद का स्टेटस भी जोड़ सकता है।