WhatsApp की बड़ी तैयारी, जून से दिखेगा बड़ा बदलाव, बंद होगी यह सर्विस

संक्षेप: वॉट्सऐप अपने डिफॉल्ट GIF प्रोवाइडर को बदलने वाला है। अभी वॉट्सऐप में Tenor GIF ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यह अब बदल जाएगा। वॉट्सऐप का प्लान है कि वह टेनॉर के मौजूदा यूजर्स को ऑटोमैटिकली क्लिपी पर स्विच कर देगा।

वॉट्सऐप में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव आपके चैटिंग के तरीके को भी बदल देगा। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप अपने डिफॉल्ट GIF प्रोवाइडर को बदलने वाला है। अभी वॉट्सऐप में Tenor GIF ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यह अब बदल जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.2.10.70 में देखा है, जो टेस्टफ्लाइट बीटा प्रोग्राम में उपलब्ध है।

जून में बंद होगी एपीआई सर्विस टेनॉर ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 30 जून, 2026 को अपनी एपीआई सर्विसेज बंद कर देगा। प्लेटफॉर्म ने पहले ही नए डिवेलपर रजिस्ट्रेशन को लेना बंद कर दिया है। इसके जवाब में, वॉट्सऐप क्लिपी को इंटीग्रेट कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेनॉर के हटने के बाद भी यूजर्स बिना किसी रुकावट के GIF शेयर करना जारी रख सकें।

क्लिपी पर ऑटोमैटिकली स्विच होंगे यूजर क्लिपी एक कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म है जो GIF, मीम्स और स्टिकर्स का एक बड़ा कलेक्शन ऑफर करता है। यह एक ऑफिशियल API भी देता है, जो ऐप्स को एनिमेटेड कॉन्टेंट को सर्च और शेयर करने की सुविधा देता है। वॉट्सऐप का प्लान है कि वह टेनॉर के मौजूदा यूजर्स को ऑटोमैटिकली क्लिपी पर स्विच कर देगा। इस बदलाव के लिए यूजर्स को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप शेयर किए गए GIF पर क्लिपी लेबल दिखाएगा जिससे इस चेंज के बारे में यूजर्स को पता चलेगा।