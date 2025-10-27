Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp is working on a feature that lets users react to status updates using a reaction sticker know details
स्टेटस अपडेट के लिए WhatsApp ला रहा कमाल का फीचर, रिएक्शन देना होगा और मजेदार

स्टेटस अपडेट के लिए WhatsApp ला रहा कमाल का फीचर, रिएक्शन देना होगा और मजेदार

संक्षेप: इस फीचर की मदद से यूजर अपने स्टेटस अपडेट्स में रिएक्शन स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इससे स्टेटस इंटरऐक्शन और मजेदार हो जाएगा। रिएक्शन स्टिकर फीचर यूजर्स को स्टेटस अपडेट्स में इमोजी को पूरी तरह से पर्सनलाइज करने का ऑप्शन देगा।

Mon, 27 Oct 2025 12:11 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वॉट्सऐप एक के बाद एक नए फीचर ला रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी स्टेटस अपडेट्स के लिए एक तगड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रही है। यह फीचर स्टेटस अपडेट्स पर स्टिकर से रिएक्शन देने के लिए है। इसे यूजर स्टेटस लगाते समय ऐड कर सकते हैं। इसी महीने खबर आई थी कि कंपनी ऐंड्रॉयड के लिए इस फीचर को लाने की तैयारी कर रही है। WABetaInfo ने इस फीचर को वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.30.2 मे देखा था। अब यह फीचर iOS के लिए भी आने वाला है। WABetaInfo ने इस फीचर को टेस्टफ्लाइट ऐप पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.31.10.72 में देखा है।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी X पर शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप इस अंडर डिवेलपमेंट फीचर को देख सकते हैं। इस फीचर की मदद से यूजर अपने स्टेटस अपडेट्स में रिएक्शन स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इस फीचर के आने से स्टेटस इंटरऐक्शन और मजेदार हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यूजर स्टेटस में फोटो और वीडियो शेयर करते वक्त उन पर इमोजी स्टिकर्स को लगा सकते हैं। यह फीचर इंस्टाग्राम स्टोरीज से इंस्पायर्ड है।

पूरे इमोजी सेट को कर सकेंगे ऐक्सेस

रिएक्शन स्टिकर फीचर यूजर्स को स्टेटस अपडेट्स में इमोजी को पूरी तरह से पर्सनलाइज करने का ऑप्शन देगा। WABetaInfo ने बताया कि यूजर इस नए फीचर की मदद से स्टेटस अपडेट्स में लगाने के लिए पूरे इमोजी सेट को ऐक्सेस करने के साथ उस इमोजी को चुन सकेंगे, जो उनके मूड को सही तरह के एक्सप्रेस कर रहा है। इस क्रिएटिव कंट्रोल के जरिए वॉट्सऐप अपने यूजर्स को कॉन्टेंट शेयर करने का पर्सनल और पर्फेक्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है।

ये भी पढ़ें:वनप्लस के इन दो फोन की आज होगी धमाकेदार एंट्री, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रोटेक्शन भी

रिपोर्ट के अनुसार स्टेटस के व्यूअर रिएक्शन स्टिकर वाले अपडेट्स के स्टिकर को टैप करके तुरंत रिएक्शन दे सकेंगे। इसका रिएक्शन स्टेटस अपडेट लगाने वाले यूजर को तुरंत नोटिफिकेशन भी मिलेगा। वॉट्सऐप का यह नया फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रोटेक्शन के साथ आता है। वॉट्सऐप का यह फीचर अभी डिवेलप हो रहा है। कंपनी जल्द ही इसे ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट कर सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Whatsapp Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।