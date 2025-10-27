स्टेटस अपडेट के लिए WhatsApp ला रहा कमाल का फीचर, रिएक्शन देना होगा और मजेदार

संक्षेप: इस फीचर की मदद से यूजर अपने स्टेटस अपडेट्स में रिएक्शन स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इससे स्टेटस इंटरऐक्शन और मजेदार हो जाएगा। रिएक्शन स्टिकर फीचर यूजर्स को स्टेटस अपडेट्स में इमोजी को पूरी तरह से पर्सनलाइज करने का ऑप्शन देगा।

वॉट्सऐप एक के बाद एक नए फीचर ला रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी स्टेटस अपडेट्स के लिए एक तगड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रही है। यह फीचर स्टेटस अपडेट्स पर स्टिकर से रिएक्शन देने के लिए है। इसे यूजर स्टेटस लगाते समय ऐड कर सकते हैं। इसी महीने खबर आई थी कि कंपनी ऐंड्रॉयड के लिए इस फीचर को लाने की तैयारी कर रही है। WABetaInfo ने इस फीचर को वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.30.2 मे देखा था। अब यह फीचर iOS के लिए भी आने वाला है। WABetaInfo ने इस फीचर को टेस्टफ्लाइट ऐप पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.31.10.72 में देखा है।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी X पर शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप इस अंडर डिवेलपमेंट फीचर को देख सकते हैं। इस फीचर की मदद से यूजर अपने स्टेटस अपडेट्स में रिएक्शन स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इस फीचर के आने से स्टेटस इंटरऐक्शन और मजेदार हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यूजर स्टेटस में फोटो और वीडियो शेयर करते वक्त उन पर इमोजी स्टिकर्स को लगा सकते हैं। यह फीचर इंस्टाग्राम स्टोरीज से इंस्पायर्ड है।

पूरे इमोजी सेट को कर सकेंगे ऐक्सेस रिएक्शन स्टिकर फीचर यूजर्स को स्टेटस अपडेट्स में इमोजी को पूरी तरह से पर्सनलाइज करने का ऑप्शन देगा। WABetaInfo ने बताया कि यूजर इस नए फीचर की मदद से स्टेटस अपडेट्स में लगाने के लिए पूरे इमोजी सेट को ऐक्सेस करने के साथ उस इमोजी को चुन सकेंगे, जो उनके मूड को सही तरह के एक्सप्रेस कर रहा है। इस क्रिएटिव कंट्रोल के जरिए वॉट्सऐप अपने यूजर्स को कॉन्टेंट शेयर करने का पर्सनल और पर्फेक्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है।