WhatsApp पर ओरिजनल क्वालिटी में भेज सकेंगे फोटो, वीडियो; इन यूजर्स को मिलेगा नया फीचर

WhatsApp पर जल्द आप ओरिजनल क्वालिटी में फोटो-वीडियो शेयर कर पाएंगे। कंपनी ऐप में नया फीचर जोड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है और खबर है कि यह फीचर केवल प्लस मेंबर्स तक ही सीमित रहेगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए बताते हैं

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है, ताकि उसके यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके और उन्हें किसी अलग ऐप पर न जाना पड़े। खबर है कि वॉट्सऐप अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को फोटो और वीडियो को उनकी ओरिजिनल क्वालिटी में भेजने की सुविधा देगा। यूजर्स ड्रॉइंग एडिटर से क्वालिटी तय कर सकेंगे। यह फीचर केवल उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने वॉट्सऐप Plus सब्सक्राइब किया है। कैसे काम करेगा यह फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

कंपनी कर रही फीचर की टेस्टिंग वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वॉट्सऐप एक ऐसे तीसरे क्वालिटी ऑप्शन पर काम कर रहा है जो यूजर्स को ओरिजनल क्वालिटी में मीडिया फाइल्स शेयर करने की सुविधा देगा। नए फीचर की मदद से यूजर कंप्रेस किए बिना फोटो और वीडियो शेयर कर सकेंगे। इस फीचर को एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.26.44.12 अपडेट में देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लेकिन कहा जा रहा है कि वॉट्सऐप का यह फीचर केवल 'वॉट्सऐप प्लस' सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। यानी यह फ्री यूजर्स को नहीं मिलेगा।

यूजर्स को मिलेंगे तीन ऑप्शन - 'स्टैंडर्ड क्वालिटी' ऑप्शन चुनने पर, वॉट्सऐप फोटो और वीडियो को कंप्रेस (छोटा) कर देता है। इससे यूजर ज्यादा डेटा खर्च किए बिना जल्दी से मीडिया शेयर कर सकते हैं।

- 'HD क्वालिटी' ऑप्शन चुनने पर, वॉट्सऐप कंप्रेसन को काफी कम कर देता है। चूंकि HD क्वालिटी वाला मीडिया 6 गुना तक बड़ा हो सकता है, इसलिए इसे भेजने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल सुरक्षित रहती है। हालांकि, HD क्वालिटी में भी कुछ हद तक कंप्रेसन होता है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल फाइल शेयर नहीं की जाती।

- 'ओरिजिनल क्वालिटी' ऑप्शन चुनने पर, वॉट्सऐप यूजर को बिना किसी कंप्रेसन के फोटो और वीडियो भेजने की सुविधा देता है। इसका मतलब यह है कि जिसे फोटो या वीडियो भेजा जा रहा है, उसे वह बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा भेजने वाले ने अपने डिवाइस पर सेव किया था।

HD क्वालिटी और ओरिजिनल क्वालिटी में क्या अंतर कुछ यूजर्स को लग सकता है कि HD क्वालिटी और ओरिजिनल क्वालिटी एक ही चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। HD क्वालिटी अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, इसमें भी फाइल को भेजने से पहले कंप्रेस (छोटा) किया जाता है। यह कंप्रेसन, स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुकाबले बहुत कम होता है। ओरिजिनल क्वालिटी वाले ऑप्शन से, यूजर्स बिना कंप्रेस किए फोटो और वीडियो भेज सकते हैं। जो यूजर्स अपनी फोटो और वीडियो की डिटेल्स को सुरक्षित रखना पसंद करते हैं, वे इस अंतर को जरूर समझ पाएंगे।

वॉट्सऐप प्लस यूजर्स को ही मिलेगा ओरिजिनल क्वालिटी वाला फीचर जब यूजर वॉट्सऐप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं, तो वॉट्सऐप उन्हें उन सभी फीचर्स की लिस्ट दिखाता है जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉट्सऐप ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पर 'ओरिजिनल क्वालिटी' में मीडिया भेजने का फीचर भी दिखाता है। इससे नए सब्सक्राइबर्स को अपना प्लान सेट अप करते ही इस फीचर के बारे में पता चल जाता है। जब भी यूजर कोई नई फोटो या वीडियो शेयर करना चाहेंगे, तो वे ड्राइंग एडिटर में 'ओरिजिनल क्वालिटी' का ऑप्शन चुन सकेंगे।

जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, वे भी ओरिजिनल क्वालिटी में मीडिया कैसे भेज सकते हैं? जिन यूजर्स के पास प्रीमियम प्लान नहीं है, वे फोटो और वीडियो को 'डॉक्यूमेंट' के रूप में शेयर करके बिना किसी कंप्रेसन (क्वालिटी कम हुए बिना) के भेज सकते हैं। जब यूजर किसी फोटो या वीडियो को डॉक्यूमेंट के तौर पर भेजता है, तो वॉट्सऐप उसमें कोई कंप्रेसन लागू नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि यूजर वॉट्सऐप प्लस का सब्सक्रिप्शन लिए बिना भी फोटो और वीडियो को डॉक्यूमेंट के रूप में शेयर कर सकते हैं। हालांकि, यह तरीका 'ड्रॉइंग एडिटर' के जरिए मीडिया भेजने की तुलना में थोड़ा स्लो है। 'ओरिजिनल क्वालिटी' वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके, यूजर यही काम ज्यादा तेजी से कर सकते हैं।