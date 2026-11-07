WhatsApp पर आ रहा फोन नंबर दिखाने और छिपाने वाला नया फीचर, इन यूजर्स को मिलेगा; डिटेल

WhatsApp पर अब एक नया फीचर आ रहा है, जो यूजर्स को अपना फोन नंबर दिखने और छुपाने के लिए एक नया ऑप्शन देगा। यह फीचर खासतौर से यूजरनेम का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स के लिए लाया जा रहा है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है। सभी के लिए उपलब्ध होगा नया फीचर और कैसे काम करेगा, चलिए बताते हैं...

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को तेजी से नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट रहा है, ताकि यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। इसी के साथ कंपनी प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन प्राइवेसी फीचर्स भी जोड़ रही है। खबर है कि अब वॉट्सऐप एक नई प्राइवेसी सेटिंग्स पर काम कर रहा है ताकि यूजर्स को यह चुनने की सुविधा मिल सके कि एंड्रॉयड पर यूजरनेम होने पर उनका फोन नंबर कौन देख सकता है। यूजरनेम उन लोगों से फोन नंबर छिपाते हैं जिनके पास यह डिफॉल्ट रूप से सेव नहीं किया गया है। नई प्राइवेसी सेटिंग से यूजर्स यह तय कर सकेंगे कि उनका नंबर कौन देख सकता है। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

वॉट्सऐप फोन नंबर विजिबिलिटी के लिए अधिक नियंत्रण पर काम कर रहा है वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस नए फीचर के बारे में बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप एक नए सेक्शन पर काम कर रहा है जहां यूजर्स यह मैनेज कर सकते हैं कि उनका फोन नंबर कौन देख सकता है। वॉट्सऐप इस नए सेक्शन को प्राइवेसी सेटिंग्स स्क्रीन में जोड़ेगा, जहां यूजर पहले से ही लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो जैसी अन्य प्राइवेसी सेटिंग्स को मैनेज करते हैं। इसे सेटिंग को वॉट्सऐप बीटा के लिए एंड्रॉयड 2.26.45.1 अपडेट में देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अपडेट के साथ, वॉट्सऐप फोन नंबर विजिबिलिटी को मैनेज करने के लिए एक प्राइवेसी सेटिंग तैयार कर रहा है। यह फीचर यूजरनेम वाले यूजर्स को यह कंट्रोल करने की सुविधा देगी कि कॉल और चैट में उनका फोन नंबर कौन देख सकता है।

नए फोन नंबर प्राइवेसी सेटिंग में क्या-क्या शामिल है फोन नंबर दिखने औ छिपाने वाले नई प्राइवेसी सेटिंग में यूजर्स को चार ऑप्शन मिलेंगे - 'हर कोई' (Everyone), 'मेरे कॉन्टैक्ट्स' (My contacts), 'मेरे कॉन्टैक्ट्स, इन्हें छोड़कर' (My contacts except), और 'कोई नहीं' (Nobody)। अगर किसी यूजर के पास यूजरनेम है, तो वॉट्सऐप डिफॉल्ट रूप से इस सेटिंग को 'कोई नहीं' (Nobody) पर सेट कर देता है। हालांकि, जिन लोगों को पहले से ही यूजर का फोन नंबर पता है, उन्हें वह नंबर दिखता रहेगा।

यूजर यूजरनेम होने के बावजूद अपना फोन नंबर क्यों दिखाना चाह सकते हैं? कुछ यूजर यूजरनेम सेट करते हैं ताकि दूसरे लोग को फोन नंबर बताए बिना ही वे उन्हें वॉट्सऐप पर आसानी से ढूंढ सकें। हालांकि, कुछ यूजर अपना फोन नंबर दिखाना चाह सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ यूजर यह चाह सकते हैं कि लोग उन्हें यूजरनेम के जरिए ढूंढ सकें, लेकिन साथ ही उनका फोन नंबर भी उनके कॉन्टैक्ट्स को दिखाई दे। वहीं, कुछ अन्य यूजर यह चाह सकते हैं कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद कुछ लोगों को उनका फोन नंबर न दिखे। नई सेटिंग में विजिबिलिटी के अलग-अलग ऑप्शन देकर ऐसा करना मुमकिन हो जाएगा।

जब यूजर इस प्राइवेसी सेटिंग को बदलते हैं, तो क्या होता है? जब यूजर किसी दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं, तो ऐप एक डायलॉग बॉक्स दिखाता है। इसमें बताया जाता है कि वॉट्सऐप उनकी 'एक्सेप्शन लिस्ट' को रीसेट कर देगा। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को यूजर ने पहले लिस्ट से बाहर रखा था, वे अब उनका फोन नंबर देख सकते हैं। किसी दूसरी प्राइवेसी सेटिंग पर जाने के लिए, यूजर को यह कन्फर्म करना होगा कि फोन नंबर दिखने की स्थिति बदल जाएगी। यह चेतावनी इसलिए दी जाती है ताकि यूजर किसी दूसरी प्राइवेसी सेटिंग को चुनने से पहले उसके नतीजों को समझ लें।

यह मौजूदा डिफॉल्ट सेटिंग से कैसे अलग है? अभी, जब यूजर यूजरनेम सेट करते हैं, तो वॉट्सऐप उन लोगों से फोन नंबर छिपा देता है जिनके पास वह नंबर सेव नहीं है। भविष्य में आने वाले एक अपडेट में, यूजर एक अलग प्राइवेसी विजिबिलिटी चुनकर इसे बदल सकेंगे। यूजर सेटिंग को 'नोबडी' (Nobody) पर रखकर मौजूदा डिफॉल्ट सेटिंग को बनाए रख सकते हैं। इस तरह, नई सेटिंग यूजर को अपना फोन नंबर दिखने या न दिखने पर कंट्रोल देगी, जबकि जो लोग मौजूदा सेटिंग ही रखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा।