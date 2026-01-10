WhatsApp यूजर्स की मौज, आ रहा फेसबुक और लिंक्डइन जैसा धांसू फीचर, यह होगा खास

संक्षेप: WhatsApp iOS के लिए नए कवर फोटो फीचर की टेस्टिंग कर रही है। इससे यूजर्स Facebook और LinkedIn की तरह ही कवर फोटो लगा पाएंगे। कवर फोटो फीचर वॉट्सऐप बिजनेस अकाउंट के लिए उपलब्ध है।

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। कंपनी यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स से अपडेट कर रही है। अब खबर है कि वॉट्सऐप iOS यूजर्स के लिए एक नया फीचर ला रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी iOS के लिए एक नए कवर फोटो फीचर की टेस्टिंग कर रही है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने अकाउंट पर Facebook और LinkedIn समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही कवर फोटो लगा पाएंगे। कवर फोटो फीचर फिलहाल वॉट्सऐप बिजनेस अकाउंट के लिए उपलब्ध है।

WhatsApp iOS के लिए ला रहा कवर फोटो फीचर वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के लेटेस्ट पोस्ट के अनुसार, कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है जो यूजर्स को अपनी पर्सनल प्रोफाइल पर कवर फोटो अपलोड करने की सुविधा देगा। कवर इमेज फीचर को iOS 26.1.10.71 अपडेट के लिए वॉट्सऐप बीटा में देखा गया था, जो टेस्टफ्लाइट एप्लिकेशन पर उपलब्ध है।

ट्रैकर ने यह भी बताया कि वॉट्सऐप प्रोफाइल इंटरफेस में नया कवर फोटो बैनर दिखाने के लिए एक खास सेक्शन डेवलप कर रहा है। लेआउट से पता चलता है कि कवर इमेज मौजूदा प्रोफाइल फोटो के ठीक ऊपर होगी और Facebook और LinkedIn जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे गए कवर फोटो जैसी ही होगी। यही फीचर पहले से ही वॉट्सऐप बिजनेस अकाउंट के लिए उपलब्ध है, जहां बिजनेस अपने ब्रांड को हाइलाइट करने के लिए कवर फोटो लगा सकते हैं।

कवर इमेज चुनने का प्रोसेस वॉट्सऐप बिजनेस यूजर्स के लिए उपलब्ध प्रोसेस जैसा ही होने की उम्मीद है। कोई भी कवर फोटो पर टैप करके फोटो ले सकता है या गैलरी से फोटो चुन सकता है। इसे कभी भी रीपोजिशन या बदला भी जा सकता है। ट्रैकर ने आगे बताया कि एक बार कवर फोटो इनेबल होने के बाद, यह किसी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल देखते समय और अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स एक्सेस करते समय दोनों जगह दिखाई देगी।