WhatsApp चलाने में आया डबल मजा, बदल रहा चैट बार का लुक, सामने आया डिजाइन

जल्द WhatsApp के करोड़ों यूजर्स को ऐप चलाने का एकदम नए जैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वॉट्सऐप प्लेटफॉर्म के इंटरफेस को चेंज करने का प्लान कर रही है। WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब कंपनी चैट बार को चेंज करने की तैयारी कर ही है।

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स से अपडेट कर रहा है। रीडिजाइन किए गए बॉटम नेविगेशन बार की टेस्टिंग के बाद, अब वॉट्सऐप एंड्रॉयड पर चैट बार के लिए एक नए लुक पर काम कर रहा है। इस बदले हुए लेआउट में, वॉट्सऐप 'सेंड' बटन को चैट बार के अंदर ले आएगा और टेक्स्ट इनपुट को ऊपर की तरफ रखेगा। वॉट्सऐप अभी दो अलग-अलग डिजाइनों की टेस्टिंग कर रहा है, ताकि यह तय किया जा सके कि इनमें से किसे रिलीज किया जाए। वॉट्सऐप के नए-नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर..

वॉट्सऐप एक नए डिजाइन वाले चैट बार पर काम कर रहा है वॉट्सऐप एंड्रॉयड ऐप के लिए इंटरफेस को बेहतर बनाने पर काम करता रहता है। बॉटम नेविगेशन बार एकमात्र एलिमेंट नहीं है जिसे वॉट्सऐप फिर से डिजाइन कर रहा है। दरअसल, वॉट्सऐप एक नया चैट बार भी डेवलप कर रहा है जो चैट स्क्रीन को और अधिक आधुनिक बनाता है। WABetaInfo ने बताया कि इसे एंड्रॉयड 2.26.41.11 अपडेट के लिए वॉट्सऐप बीटा के साथ देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अपडेट के साथ, वॉट्सऐप दो अलग-अलग डिजाइनों के साथ एक रीडिजाइन किए गए चैट बार की टेस्टिंग कर रहा है।

नया चैट बार कैसा दिखता है नए चैट बार में दो अहम बदलाव किए गए हैं। वॉट्सऐप टेक्स्ट इनपुट को चैट बार के सबसे ऊपर, इमोजी कीबोर्ड खोलने वाले बटन के ठीक ऊपर ले आएगा। अब 'सेंड' बटन चैट बार के बाहर एक अलग हिस्से के रूप में नहीं होगा। इस अपडेट के बाद 'सेंड' बटन चैट बार का ही हिस्सा बन जाएगा, और यह लेआउट में पहले की तरह ही गोल आकार में मौजूद रहेगा। वॉट्सऐप ये दोनों बदलाव अपने दोनों डिजाइनों में ला रहा है, और यही इस रीडिजाइन का मुख्य हिस्सा हैं।

पहला डिजाइन और यह मौजूदा बार से किस तरह अलग है पहले डिजाइन में, वॉट्सऐप ने इमोजी बटन को बार के लेफ्ट साइड रखा है। अटैचमेंट और कैमरा बटन को वॉट्सऐप ने राइट साइड, सेंड बटन के बगल में रखा है। इस व्यवस्था से बार का राइट साइड का हिस्सा वैसा ही रहता है जैसा कि यूजर्स मौजूदा लेआउट से पहले से जानते हैं। अंतर यह है कि इसमें टेक्स्ट इनपुट सबसे ऊपर है और सेंड बटन चैट बार के अंदर है।

दूसरा डिजाइन और इसकी खासियत दूसरे डिजाइन में, वॉट्सऐप एक थोड़ा बदला हुआ लेआउट पेश कर रहा है। इसमें इमोजी, अटैचमेंट और कैमरा बटन बार के लेफ्ट साइड दिखाई देते हैं। राइट साइड केवल 'सेंड' बटन है। पहले डिजाइन के उलट, यहां बार के राइट साइड सिर्फ 'सेंड' बटन ही मौजूद है। संभवतः, इन दोनों डिजाइनों में से यह वाला लेआउट ज्यादा मिनिमल है।

रिलीज से पहले वॉट्सऐप डिजाइन में और सुधार क्यों कर सकता है वॉट्सऐप ने पब्लिक रिलीज के लिए फाइनल डिजाइन की घोषणा नहीं की है। यह स्थिति बॉटम नेविगेशन बार जैसी ही है, जहां वॉट्सऐप ने पहले भी कई बार इंटरफेस को अपडेट किया है। पब्लिक के लिए उपलब्ध होने से पहले, वॉट्सऐप चैट बार में और भी बदलाव कर सकता है। इसलिए, अभी हम जो देख रहे हैं, हो सकता है कि वह फाइनल डिजाइन न हो।