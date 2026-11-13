WhatsApp स्टेटस लगाने का है शौक? जल्द तेजी से शेयर कर सकेंगे लोकेशन; आ रहा नया फीचर

WhatsApp पर आपको भी स्टेटस लगाने का शौक है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वॉट्सऐप पर जल्द यूजर्स तेजी से लोकेशन का स्टेटस शेयर कर सकेंगे। कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है, जो मैप कार्ड में लोकेशन दिखाएगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ..

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है। अगर आपको वॉट्सऐप स्टेटस लगाने का शौक है, तो आपके लिए एक धांसू फीचर आ रहा है। खबर है कि वॉट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स स्टेटस पर जल्दी से अपनी लोकेशन शेयर कर सकेंगे। दरअसल, वॉट्सऐप स्टेटस कंपोजर में लोकेशन शेयर करने का एक नया ऑप्शन जोड़ने जा रहा है। इस ऑप्शन से यूजर स्टेटस पर अपनी लोकेशन शेयर करने का काम तेजी से कर पाएंगे, क्योंकि अब यूजर्स को लोकेशन स्टिकर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर ऐसे लोगों के काम का होने वाला है, जो नई-नई जगह एक्सप्लोर करते रहते हैं और स्टेटस पर लोगों को हर अपडेट देते रहते हैं। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

स्टेटस लगाने के लिए 'Location' नाम का अलग ऑप्शन वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस फीचर की जानकारी दी है। इस फीचर को वॉट्सऐप बीटा के लिए एंड्रॉयड 2.26.45.8 अपडेट में देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यह फीचर आगे आने वाले किसी अपडेट के साथ सभी यूजर्स को मिल सकता है। अभी तक स्टेटस में लोकेशन डालने के लिए पहले कोई फोटो या वीडियो चुनना पड़ता था, फिर उस पर लोकेशन स्टिकर लगाना पड़ता था। अब लोगों को एक नया तरीका मिलने वाला है, जिसमें स्टेटस लगाने के ऑप्शन में ही 'Location' नाम का एक अलग बटन होगा। उस पर टैप करते ही आपका मौजूदा लोकेशन मैप कार्ड के रूप में स्टेटस बन जाएगा। यानी अब अलग से फोटो-वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे तस्वीर में देखें कैसा दिखेगा नया फीचर.…

अभी स्टेटस पर अपनी लोकेशन कैसे शेयर करते हैं ऐसा नहीं है कि अभी यूजर्स अपनी लोकेशन का स्टेटस शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन, अभी के तरीके में कई स्टेप्स लगते हैं। यूजर्स को अपनी गैलरी से कोई फोटो या वीडियो चुनना होता है और उस पर लोकेशन स्टिकर लगाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब भी यूजर स्टेटस अपडेट के रूप में अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, तो उन्हें बैकग्राउंड के लिए एक फोटो या वीडियो की जरूरत होती है। इसके अलावा, लोकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए देखने वाले को उस स्टिकर पर टैप करना होगा।

नया लोकेशन ऑप्शन कैसे काम करेगा आने वाले एक अपडेट में, वॉट्सऐप लोकेशन शेयर करने के लिए स्टिकर चुनने का झंझट खत्म कर देगा। अब यूजर्स को ड्रॉइंग एडिटर से स्टिकर चुनने के बजाय, स्टेटस कंपोजर में दिए गए एक नए फीचर का इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा। 'अपडेट्स' टैब में नीचे दी गई शीट (बॉटम शीट) खोलने पर, यूजर्स लोकेशन को स्टेटस के रूप में शेयर करने का ऑप्शन चुन सकेंगे। लोकेशन शेयर करने के ऑप्शन पर टैप करने के बाद, अगर ऐप के पास लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन है, तो वॉट्सऐप अपने आप आपकी मौजूदा लोकेशन दिखा देगा। लोकेशन को स्टेटस अपडेट के रूप में शेयर करने के लिए यूजर्स को इसे कन्फर्म करना होगा।

वॉट्सऐप लोकेशन परमिशन को कैसे हैंडल करता है वॉट्सऐप पर लोकेशन स्टेटस अपडेट शेयर करने के लिए, ऐप को डिवाइस की लोकेशन का एक्सेस चाहिए होता है। अगर यूजर अपनी सटीक लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते, तो वे डिवाइस की सेटिंग्स से एक अनुमानित (approximate) लोकेशन शेयर कर सकते हैं। परमिशन देने के बाद भी, यूजर अपनी मौजूदा लोकेशन शेयर करना चुन सकते हैं या खुद कोई दूसरी लोकेशन टाइप कर सकते हैं। यूजर इस स्टेप को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मौजूदा लोकेशन का सुझाव देने के लिए वॉट्सऐप को कम से कम अनुमानित लोकेशन का एक्सेस चाहिए होता है।

स्टेटस अपडेट में लोकेशन कैसे दिखाई देती है वॉट्सऐप लोकेशन को फोटो या वीडियो के ऊपर एक स्टिकर की तरह नहीं दिखाएगा। इसके बजाय, वॉट्सऐप इसे स्टेटस इंटरफेस में एक 'मैप कार्ड' के रूप में दिखाएगा। इस कार्ड में एक मैप होगा, जिसमें चुनी गई जगह पर एक हरा पिन लगा होगा, साथ ही उस जगह का नाम और पूरा पता भी दिखेगा। जब कोई व्यक्ति स्टेटस अपडेट देखता है, तो वह स्क्रीन के सबसे ऊपर दिए गए बटन पर टैप करके मैप को बड़ा कर सकता है और उसे और करीब से देख सकता है। इससे लोकेशन को पढ़ना आसान हो जाएगा और यह फोटो पर लगे स्टिकर की तुलना में कहीं ज्यादा इंटरैक्टिव होगा।