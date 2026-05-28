WhatsApp का सरप्राइज, FIFA World Cup फैन्स के लिए ला रहा नया फीचर, ऐसे करेगा काम

WhatsApp, FIFA World Cup 2026 से पहले एक नया फीचर लाने की तैयारी में जुट गया है। प्लेटफॉर्म एक नया 'फुटबॉल सेंट्रल 2026' हब जारी कर रहा है जो लाइव फुटबॉल अपडेट, न्यूज और मैच कवरेज एक ही जगह पर लाएगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं…

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लाता रहता है। वॉट्सऐप यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स से अपडेट करता रहता है। वॉट्सऐप पर अब एक और धांसू फीचर आ रहा है, लेकिन यह खासतौर से फुटबॉल फैन्स के लिए होगा। अगर आप भी फुटबॉल मैच के फैन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। खबर है कि WhatsApp, FIFA World Cup 2026 से पहले एक नया फीचर लाने की तैयारी में जुट गया है, जो 11 जून से शुरू होगा और 19 जुलाई तक पूरे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में उपलब्ध रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नया 'फुटबॉल सेंट्रल 2026' हब जारी कर रहा है जो लाइव फुटबॉल अपडेट, न्यूज और मैच कवरेज एक ही जगह पर लाएगा।

नए फीचर की खासियत यह नया फीचर अपडेट्स टैब में जोड़ा जा रहा है और इसे यूजर्स को अपनी पसंदीदा टीमों को फॉलो करने, फुटबॉल से जुड़े चैनल देखने और टूर्नामेंट के दौरान रियल-टाइम अपडेट पाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। हब यूजर्स को फॉलो करने के लिए नए चैनल भी सजेस्ट करेगा ताकि वे मैच कवरेज और ब्रेकिंग फुटबॉल न्यूज से अपडेटेड रह सकें।

WhatsApp के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने बताया, "WhatsApp चैनल्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा टूल्स पर भी काम कर रहा है। ये आने वाले फीचर्स यूजर्स को नए चैनल्स आसानी से खोजने में मदद करेंगे। इस तरह, चैनल ओनर्स ज्यादा फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। खास तौर पर, WhatsApp विजिबिलिटी और डिस्कवरी दोनों को बेहतर बना रहा है, जिससे सही ऑडियंस के लिए अपडेट्स को खोजना और उनसे जुड़ना आसान हो जाएगा।"

जैसे-जैसे टूर्नामेंट को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, WhatsApp दुनिया भर के यूजर्स के लिए अपने फुटबॉल-फोकस्ड फीचर्स को बढ़ा रहा है।

अपडेट्स टैब के अंदर एक नया बैनर दिखेगा रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर्स को अपडेट्स टैब के अंदर एक नया बैनर दिखेगा। टैप करने पर, यह फुटबॉल सेंट्रल 2026 हब खोलेगा जहां यूजर्स लाइव मैच अपडेट्स, ऑफिशियल टीम न्यूज और फुटबॉल से जुड़ी कम्युनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। यह फीचर नेशनल टीमों और स्पोर्ट्स न्यूज सोर्स के चैनल भी दिखाएगा।

फुटबॉल अपडेट के अलावा, WhatsApp चैनल डिस्कवरी और विजिबिलिटी को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा है। कंपनी यूजर्स के लिए नए चैनल खोजना आसान बनाना चाहती है, साथ ही क्रिएटर्स को ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंचने में मदद करना चाहती है।