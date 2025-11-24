वॉट्सऐप ने इन यूजर्स को दिया जबर्दस्त गिफ्ट, एक फोन पर चला सकेंगे दो अकाउंट, बहुत कुछ है खास

संक्षेप: इस फीचर की मदद से यूजर एक डिवाइस पर दो वॉट्सऐप अकाउंट को चला सकेंगे। इसकी मदद से यूजर अपने पर्सनल और वर्क प्रोफाइल को अलग रख सकेंगे। दोनों प्रोफाइल की चैट हिस्ट्री के साथ सेटिंग्स और नोटिफिकेशन्स भी अलग होंगे।

Mon, 24 Nov 2025 01:21 PM

iOS यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। वॉट्सऐप ने आईओएस के लिए एक जबर्दस्त फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर एक डिवाइस पर दो वॉट्सऐप अकाउंट को चला सकेंगे। इस अपडेट के आने से यूजर्स को अपने पर्सनल और वर्क प्रोफाइल को अलग रखने में मदद मिलेगी। खास बात है कि इन दोनों प्रोफाइल की चैट हिस्ट्री के साथ सेटिंग्स और नोटिफिकेशन्स भी अलग होंगे। यह फीचर अभी वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.34.10.72 में ऑफर किया जा रहा है।

सेटिंग्स पेज से ऐड कर सकेंगे दूसरा अकाउंट रिपोर्ट के अनुसार यूजर सेटिंग्स पेज में जाकर दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यूजर को अपने किसी मौजूदा वॉट्सऐप अकाउंट को कनेक्ट करने के साथ एक नया वॉट्सऐप नंबर ऐड करना होगा। यूजर चाहें तो ऑटोमैटिक सिंक के लिए QR कोड की मदद से दूसरे अकाउंट को ऐड कर सकते हैं।

दोनों अकाउंट अपनी चैट हिस्ट्री के साथ बैकअप, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी सेटिंग्स और मीडिया कॉन्फिगरेशन बनाए रखते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक खाते की सेटिंग्स दूसरे खाते को प्रभावित न करें। नोटिफिकेशन्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे सही से दिखा सकें कि किस अकाउंट को मेसेज रिसीव हुआ है, ताकि मल्टीपल प्रोफाइल मैनेज करते समय कन्फ्यूजन न हो।

अकाउंट्स के बीच स्विच करना आसान अकाउंट्स के बीच स्विच करना आसान है। इसके लिए यूजर अकाउंट लिस्ट का यूज कर सकते हैं। साथ ही सेटिंग टैब पर लॉन्ग प्रेस या प्रोफाइल के बीच स्विच करने के लिए दो बार टैप भी कर सकते हैं। ऐप लॉक कंपैटिबल रहता है, जिससे प्रोटेक्टेड अकाउंट को ऐक्सेस करने के लिए फेस आईडी, टच आईडी या पासकोड की जरूरत पड़ती है और इससे सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है।