WhatsApp अब एक नया फीचर रोलआउट कर रहा है। नया फीचर यूजर्स को स्टिकल के जरिए मैसेज पर रिएक्ट करने की सुविधा देदा। एक मैसेज पर 20 स्टिकर रिएक्शन लगाने की लिमिट तय की है। अभी यह फीचर बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है।

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है। अब वॉट्सऐप एक ऐसा फीचर ला रहा है, जिससे यूजर के लिए किसी मैसेज पर रिएक्ट करने का तरीका और मजेदार हो जाएगा। इस फीचर की मदद से, यूजर अपने पास मौजूद स्टिकर कलेक्शन का इस्तेमाल करके किसी मैसेज पर रिएक्ट कर सकेंगे। यह अपडेट चैट और ग्रुप दोनों में काम करेगा और एक मैसेज पर अधिकतम 20 स्टिकर तक रिएक्ट किए जा सकेंगे। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

वॉट्सऐप एंड्रॉयड पर मैसेज स्टिकर रिएक्शन ला रहा है वॉट्सऐप के नए फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। खबर है कि वॉट्सऐप एंड्रॉयड बीटा टेस्टर्स के लिए स्टिकर रिएक्शन उपलब्ध करा रहा है। अब यूजर किसी स्टिकर को चुनकर उसे अपने मैसेज के लिए रिएक्शन के तौर पर जोड़ सकते हैं। इसे एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.26.46.5 अपडेट में देखा है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अपडेट में मैसेज मेनू में एक शॉर्टकट जोड़ा गया है, जहां से यूजर स्टिकर कीबोर्ड खोलकर कोई रिएक्शन चुन सकते हैं। नीचे देखें नए फीचर की झलक…

कब मिलेगा यह फीचर जिन यूजर्स ने गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया है, उन्हें मैसेज पर स्टिकर रिएक्शन देने की सुविधा मिल रही है। वॉट्सऐप इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है, इसलिए सभी बीटा टेस्टर्स को यह तुरंत नहीं दिखेगा। अगर आपको अभी यह बटन नहीं दिख रहा है, तो आने वाले हफ्तों में यह फीचर और भी अकाउंट्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वॉट्सऐप ने अभी यह नहीं बताया है कि यह फीचर सभी यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा।

किसी मैसेज पर स्टिकर के जरिए कैसे रिएक्ट करें यूजर किसी भी मैसेज पर टैप करके उसका मेनू खोल सकते हैं और स्टिकर रिएक्शन जोड़ सकते हैं। मेनू में सबसे ऊपर, यूजर को रिएक्शन ट्रे दिखाई देगी। मैसेज मेनू के बगल में, वॉट्सऐप एक बटन दिखाता है जिससे स्टिकर कीबोर्ड खुलता है। इस बटन पर टैप करने पर, वॉट्सऐप स्टिकर का पूरा कलेक्शन खोल देता है, जहां से यूजर अपने स्टिकर पैक देख सकते हैं और कोई स्टिकर चुन सकते हैं। स्टिकर कीबोर्ड से यूजर स्टैटिक (स्टेबल) और एनिमेटेड (एनिमेशन वाले) दोनों तरह के स्टिकर चुन सकते हैं। जैसे ही यूजर कोई स्टिकर चुनते हैं, वॉट्सऐप उसे अपने आप उस मैसेज पर रिएक्शन के तौर पर जोड़ देता है। यह स्टिकर मैसेज के नीचे दिखाई देता है और बातचीत में शामिल सभी लोगों को दिखता है।

स्टिकर रिएक्शन, इमोजी रिएक्शन से कैसे अलग हैं रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप, इमोजी रिएक्शन और स्टिकर रिएक्शन के लिए अलग-अलग नियम लागू करता है। इमोजी रिएक्शन में, यूजर हर मैसेज पर केवल एक ही इमोजी लगा सकता है। अगर यूजर किसी दूसरे इमोजी पर टैप करता है, तो वॉट्सऐप पहले वाले इमोजी को हटाकर नया इमोजी लगा देता है। वहीं, स्टिकर रिएक्शन में यूजर एक ही मैसेज पर कई स्टिकर लगा सकता है। वे अलग-अलग स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक ही स्टिकर को एक से ज्यादा बार भी लगा सकते हैं। यानी स्टिकर रिएक्शन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वॉट्सऐप यूजर्स को हर मैसेज पर सिर्फ एक ही रिएक्शन लगाने तक सीमित नहीं रखता।

एक मैसेज पर कितने स्टिकर रिएक्शन मिल सकते हैं? फिलहाल, वॉट्सऐप ने एक मैसेज पर 20 स्टिकर रिएक्शन लगाने की लिमिट तय की है। जब यूजर इस लिमिट तक पहुंच जाते हैं, तो वे और स्टिकर का इस्तेमाल करके मैसेज पर रिएक्शन नहीं दे सकते। वॉट्सऐप एक नोटिफिकेशन दिखाता है जो यूजर्स को बताता है कि वे प्रति मैसेज ज्यादा से ज्यादा 20 स्टिकर जोड़ सकते हैं। यूजर स्टिकर रिएक्शन की पूरी लिस्ट देखने और यह जानने के लिए कि किसने कौन-सा स्टिकर इस्तेमाल किया है, स्टिकर रिएक्शन की जानकारी वाला पेज खोल सकते हैं। इसके अलावा, इस स्क्रीन से किसी भी स्टिकर रिएक्शन को कभी भी हटाया जा सकता है।