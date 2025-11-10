Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp is Rolling Out Media Hub on Mac and Web to Easily Browse Recent Photos Videos and Files know details
WhatsApp लाया फोटो और वीडियो के लिए सबसे तगड़ा फीचर, लंबे समय से था यूजर्स को इंतजार

WhatsApp लाया फोटो और वीडियो के लिए सबसे तगड़ा फीचर, लंबे समय से था यूजर्स को इंतजार

संक्षेप: यूजर्स को वॉट्सऐप ईकोसिस्टम का और बेहतर ऐक्सेस देने के लिए कंपनी मीडिया हब फीचर को Mac ऐप के लिए भी ऑफर कर रही है। WABetaInfo ने इस शानदार फीचर के स्क्रीनशॉट को X पर शेयर किया है। आइए जानते हैं डीटेल। 

Mon, 10 Nov 2025 10:21 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
कुछ महीने पहले WABetaInfo ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वॉट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर अपनी रीसेंट मीडिया फाइलें ब्राउज कर सकेंगे। इस नए फीचर के लिए एक डेडिकेटेड मीडिया हब दिया जाएगा, जिससे यूजर चैट में शेयर किए गए सभी कॉन्टेंट को एक ही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर आसानी से व्यू और मैनेज कर सकेंगे। वेब क्लाइंट के साइडबार में एक नए एंट्री पॉइंट के जरिए यह हब यूजर्स को अपनी बातचीत में शेयर किए गए सभी फोटो, वीडियो, GIF, डॉक्यूमेंट्स और लिंक को ब्राउज करने की सुविधा देगा। इसके लिए यूजर्स को पर्सनल चैट को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंपनी नए मीडिया हब फीचर को लिमिटेड यूजर्स के साथ टेस्ट करना शुरू कर चुकी है।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर अभी कुछ वेब क्लाइंट्स के लिए ही उपलब्ध है। यूजर्स को वॉट्सऐप ईकोसिस्टम का और बेहतर ऐक्सेस देने के लिए कंपनी इस फीचर को Mac ऐप के लिए भी ऑफर कर रही है। WABetaInfo ने इस शानदार फीचर के स्क्रीनशॉट को X पर शेयर किया है।

लेटेस्ट मीडिया का एक क्लीन और ऑर्गनाइज्ड व्यू

मीडिया हब इंटरफेस आपकी चैट में शेयर किए गए सभी लेटेस्ट मीडिया का एक क्लीन और ऑर्गनाइज्ड व्यू ऑफर करता है। हालांकि, यह फीचर केवल फोटो और वीडियो डिस्प्ले करने तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार यूजर अपनी बातचीत में शेयर किए गए सभी लिंक और डॉक्यूमेंट भी ब्राउज कर सकते हैं। इससे कई चैट में स्क्रॉल किए बिना जरूरी फाइल्स सर्च करना आसान हो जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हब केवल लेटेस्ट मीडिया कॉन्टेंट डिस्प्ले करता है और सबसे सटीक और अप-टू-डेट फाइल्स का फटाफट ऐक्सेस ऑफर करने पर फोकस करता है।

फिल्टरिंग का ऑप्शन

रिपोर्ट के अनुसार यूजर बिल्ट-इन-सर्च फीचर की मदद से अपनी जरूरत के अनुसार मीडिया फाइल्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं। सर्च फीचर सेंडर को फिल्टरिंग का ऑप्शन देता है, जिससे सेलेक्ट किए गए कॉन्टैक्ट के साथ शेयर किए गए कॉन्टेंट को झटपट ऐक्केस किया जा सकता है। यह फीचर उस वक्त काफी काम आता है, जब यूजर को किसी फोटो या वीडियो का कैप्शन तो याद रहता है, लेकिन यह ठीक से याद नहीं रहता कि उसे कहां शेयर किया गया था।

मीडिया हब फीचर बल्क ऐक्शन के लिए मल्टीपल आइटम्स को एकसाथ सेलेक्ट करने, डेट के हिसाब से शेयर किए गए मीडिया को सर्च करने और फाइल साइज के अनुसार भी मीडिया को सर्च करने का ऑप्शन देता है। कंपनी इस फीचर को वॉट्सऐप फॉर मैक और वेब क्लाइंट के लिए धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है। आने वाले दिनों में इसे सभी के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
