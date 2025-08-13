WhatsApp लाया मेसेज टाइपिंग के लिए सबसे जबर्दस्त AI फीचर, बदला चैटिंग का अंदाज

वॉट्सऐप एक और जबर्दस्त AI फीचर लेकर हाजिर है। इस फीचर का नाम राइटिंग हेल्प असिस्टेंट है। नया फीचर प्राइवेट प्रोसेसिंग पर आधारित है। नए फीचर को WABetaInfo ने गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.23.7 में देखा है।

स्मार्टफोन और ऐप्स में एआई फीचर्स का दबदबा बढ़ रहा है। कंपनियां यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए नए-नए एआई फीचर ला रही हैं। इसी कड़ी में दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स का पसंदीदा इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) अब एक और जबर्दस्त AI फीचर लेकर हाजिर है। एआई प्राइवेट प्रोसेसिंग से पावर्ड इस फीचर का नाम राइटिंग हेल्प (Writing Help) असिस्टेंट है। यह टाइप किए जा रहे मेसेद को और बेहतर बनाने में यूजर की मदद करेगा। नया फीचर प्राइवेट प्रोसेसिंग पर आधारित है, जो मेटा का डिवेलप किया हुआ एक आर्किटेक्चर है। यह यूजर के रिक्वेस्ट्स और मेसेजेस को सुरक्षित तरीके प्रोसेस करता है। इस नए फीचर को WABetaInfo ने गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.23.7 में देखा है।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट WABetaInfo ने इस नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप इस फीचर को देख सकते हैं। प्राइवेट प्रोसेसिंग एन्क्रिप्टेड कनेक्शन को यूज करके अपनी पहचान का खुलासा किए बिना रूटिंग करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एआई सर्विस को भेजी गई रिक्वेस्ट को वापस यूजर की आईडेंटिटी से लिंक न किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार यूजर जब अपने मेसेज को बेहतर बनाना चाहेंगे, तब राइटिंग हेल्प प्राइवेट प्रोसेसिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा।

टेक्स्ट फील्ड में स्टिकर आइकन की जगह पेन आइकन वॉट्सऐप का यह नया फीचर सिक्योर तरीके से कई सारे मेसेज सजेशन जेनरेट करता है। खास बात है कि इसमें ओरिजिनल मेसेज के किसी भी डेटा को स्टोर नहीं किया जाता। साथ ही यह जवाब में दी गई किसी भी जानकारी को भी सेव नहीं करता। इससे यूजर्स की प्राइवेसी भी बनी रहती है। ऐप सेटिंग में प्राइवेट प्रोसेसिंग इनेबल होने पर कुछ यूजर्स देख सकेंगे कि जैसे ही वे लगभग तीन या चार शब्दों का मेसेज टाइप करना शुरू करते हैं, टेक्स्ट फील्ड में स्टिकर आइकन की जगह एक पेन आइकन आ जाता है, जो असल में नया AI पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट है। इस नए बटन पर टैप करके यूजर मेटा AI से टाइप किए गए मेसेज को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांग सकते हैं।

जल्द आ सकता है स्टेबल अपडेट राइटिंग हेल्प में कंपनी पांच टोन - रीफ्रेज टोन, प्रोफेश्नल टोन, फनी टोन, सपोर्टिव और प्रूफरीड टोन का ऑप्शन दे रही है। वॉट्सऐप आगे चल कर इन टोन को अपडेट या कुछ और टोन भी ऐड कर सकता है, ताकि यूजर्स को ओवरऑल मेसेजिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर किया जा सके। राइटिंग हेल्प असिस्टेंट के जेनरेट किए हुए मेसेज को यूजर पसंद आने पर सेंड कर सकते हैं। वहीं, अगर ये मेसेज उन्हें पसंद नहीं आया, तो वे अपने ओरिजिनल मेसेज को भी सेंड कर सकते हैं।