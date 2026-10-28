WhatsApp यूजर्स को जल्द एक नया फीचर मिलने वाला है। वॉट्सऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बैकअप स्क्रीन के लिए एक क्लीन डिजाइन ला रहा है, जिससे यूजर्स का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और वे आसानी से बैकअप ले सकेंगे। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए बताते हैं

WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है, ताकि यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। अब वॉट्सऐप चैट बैकअप स्क्रीन को एक नए अंदाज में ला रहा है। खबर है कि वॉट्सऐप, Android और iOS पर बैकअप स्क्रीन के लिए एक साफ-सुथरा डिजाइन ला रहा है, जिसमें मेन बैकअप पेज पर केवल सबसे जरूरी जानकारी दिखाई देती है, जबकि बाकी सेटिंग्स एक अलग स्क्रीन पर मौजूद हैं। इससे यह फायदा होगी कि जो यूजर्स बैकअप लेने आएंगे, वे अन्य ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसा दिखेगा नया डिजाइन और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं...

Android और iOS पर नई रूप में दिखेगी चैट बैकअप स्क्रीन वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया, नए अपडेट के साथ, वॉट्सऐप Android और iOS दोनों पर चैट बैकअप स्क्रीन के इंटरफेस को फिर से डिजाइन कर रहा है। नए डिजाइन में मेन बैकअप स्क्रीन को अन्य ऑप्शन्स से अलग रखा गया है, जिससे इसका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है। मेन स्क्रीन पर बैकअप स्टेटस और मैन्युअली बैकअप शुरू करने का ऑप्शन दिया गया है। बाकी सभी ऑप्शन एक दूसरी स्क्रीन पर मौजूद हैं। वॉट्सऐप धीरे-धीरे दोनों प्लेटफॉर्म पर कुछ यूजर्स के लिए इस नए इंटरफेस को रोलआउट कर रहा है।

नई चैट बैकअप स्क्रीन कैसी दिखती है नई स्क्रीन का फर्स्ट लुक आप ऊपर दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। मेन बैकअप स्क्रीन पर बैकअप स्टेटस के बारे में जानकारी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यह स्क्रीन तुरंत बता देती है कि ऑटोमैटिक बैकअप चालू है। इसमें यह भी दिखता है कि ऐप ने अगला बैकअप कब के लिए शेड्यूल किया है, और यह भी बताता है कि बैकअप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है। इस नए डिजाइन के साथ, यूजर अपनी चैट हिस्ट्री का बैकअप मैन्युअली भी ले सकते हैं। स्क्रीन के सबसे नीचे, वॉट्सऐप ने एक ऑप्शन जोड़ा है जिससे एक दूसरी स्क्रीन खुलती है, जहां यूजर अन्य सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं।

वॉट्सऐप बैकअप सेटिंग्स को एक अलग पेज पर रखता है वॉट्सऐप सभी सेटिंग्स को एक ही पेज पर दिखाने के बजाय, उन्हें एक अलग स्क्रीन पर दिखाता है। दोनों प्लेटफॉर्म के यूजर यह देख सकते हैं कि ऑटो बैकअप कितनी बार होता है, वीडियो का बैकअप लेने का विकल्प चुन सकते हैं, और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को इनेबल कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर अपने बैकअप से जुड़े गूगल अकाउंट को देख सकते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल सकते हैं। वॉट्सऐप एक ऐसा फीचर भी ला रहा है, जिससे iOS यूजर iCloud पर अपने बैकअप को बंद कर सकेंगे।

यूजर्स पिछले बैकअप को कैसे मैनेज कर सकेंगे एंड्रॉयड पर बैकअप सेटिंग्स स्क्रीन में "Previous backups" नाम का एक नया सेक्शन भी शामिल है। इस फीचर की मदद से, यूजर स्टोरेज स्पेस बचाने के लिए पुराने और डुप्लिकेट बैकअप को डिलीट कर सकते हैं। अपने पिछले बैकअप को देखने के लिए, यूजर गूगल स्टोरेज बैकअप को मैनेज करने वाले शॉर्टकट को चुन सकते हैं। इसी स्क्रीन पर, वॉट्सऐप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करके चैट हिस्ट्री का बैकअप लेने का विकल्प भी दिया गया है। यह फीचर अभी शुरुआती टेस्टिंग फेज में है।

नया डिजाइन इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान क्यों है पिछली बैकअप स्क्रीन पर बैकअप स्टेटस और अन्य ऑप्शन एक ही जगह पर दिखाई देते हैं। जो यूजर अपना बैकअप चेक करना चाहते थे या नया बैकअप शुरू करना चाहते थे, वे उन अन्य सेटिंग्स की वजह से कंफ्यूज हो सकते थे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। नए डिजाइन में, मेन पेज पर ही बैकअप स्टेटस और चैट हिस्ट्री का बैकअप लेने के लिए बटन दिया गया है। जो यूजर अपनी सेटिंग्स में बदलाव करना चाहते हैं, वे दूसरी स्क्रीन खोल सकते हैं; अब मेन बैकअप सेक्शन खोलने पर उन्हें ये सेटिंग्स दिखाई नहीं देंगी।