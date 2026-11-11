WhatsApp चलने में आएगा डबल मजा, नए लुक में आया नेविगेशन बार, 'गायब' हुए टेक्स्ट

WhatsApp अब ऐप के डिजाइन को नया लुक देने के लिए जोर शोर से काम कर रहा है। अब वॉट्सऐप लेटेस्ट बीटा अपडेट के साथ एक नया फ्लोटिंग बॉटम नेविगेशन बार पेश कर रहा है। इसमें क्या खास होगा, चलिए बताते हैं

यह नया बॉटम नेविगेशन बार उन बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया है।

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को तेजी से नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी प्लेटफॉर्म को नया लुक देने की भी कोशिश कर रहा है ताकि यूजर्स को ऐप चलाने का पहले से बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। खबर है कि वॉट्सऐप Android पर अपने लेटेस्ट बीटा अपडेट के साथ एक नया फ्लोटिंग बॉटम नेविगेशन बार पेश कर रहा है। नया डिजाइन बॉटम नेविगेशन बार को सिंपल बनाता है और जब यूजर इंटरफेस को स्क्रॉल करते हैं, तो अपने साइज को कम-ज्यादा भी करता ह। कंपनी ने नेविगेशन बार से टेक्स्ट को भी गायब कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं नए डिजाइन में क्या अलग और खास होगा...

वॉट्सऐप एंड्रॉयड पर नया बॉटम नेविगेशन बार ला रहा है वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस अपडेट के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप अब नया बॉटम नेविगेशन बार सभी के लिए उपलब्ध करा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, नए अपडेट के बारे में एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा अपडेट 2.26.45.5 से पता चला है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अपडेट के जरिए, वॉट्सऐप कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए नया बॉटम नेविगेशन बार रोलआउट कर रहा है। यह फीचर पुराने स्टैटिक बार की जगह एक फ्लोटिंग डिजाइन लाता है, जो स्क्रॉल करने के हिसाब से खुद को ढाल लेता है।

नया बॉटम नेविगेशन बार कैसा दिखता है वॉट्सऐप एक नया बॉटम नेविगेशन बार ला रहा है जो स्क्रीन के ऊपर तैरता (फ्लोट करता) हुआ दिखाई देता है। वॉट्सऐप ने इस बॉटम नेविगेशन बार को मेन इंटरफेस से अलग रखा है, क्योंकि अब यह स्क्रीन के किनारों को टच नहीं करता है। नए बॉटम नेविगेशन बार से वॉट्सऐप ने टेक्स्ट लेबल भी हटा दिए हैं, जिससे यह पुराने डिजाइन की तुलना में कम जगह घेरता है। इतना ही नहीं, वॉट्सऐप ने टैब चुनने के स्टाइल को 'पिल' शेप से बदलकर 'गोल' कर दिया है। इससे टैब के किसी आइकन को चुनने पर वे गोल हाइलाइट में दिखाई देता है।

स्क्रॉल करने पर बार कैसे बदलता है नया बॉटम नेविगेशन बार स्क्रॉल की दिशा के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और अपने आप अपना साइज बदल लेता है। उदाहरण के लिए, जब यूजर चैट लिस्ट में नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो वॉट्सऐप इस बार की चौड़ाई और ऊंचाई को धीरे-धीरे कम कर देता है, जब तक कि यह एक छोटे, फ्लोटिंग पिल शेप बार में न बदल जाए। इस छोटे रूप में भी वॉट्सऐप के आइकन दिखाई देते रहते हैं, लेकिन बार बहुत कम जगह घेरता है। जब यूजर वापस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो वॉट्सऐप धीरे-धीरे बॉटम नेविगेशन बार को वापस उसके पूरे साइज में ले आता है। इस फीचर की मदद से, इंटरफेस पर स्क्रॉल करते समय यूजर अपनी चैट, अपडेट, कॉन्टैक्ट और कॉल पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाते हैं।

प्रोग्रेसिव ब्लर डिजाइन वॉट्सऐप ने नेविगेशन बार में एक प्रोग्रेसिव ब्लर इफेक्ट भी जोड़ा है। इससे बार और उसके पीछे की स्क्रीन के बीच धीरे-धीरे बदलाव दिखता है। यह अपडेट इंटरफेस को और बेहतर बनाता है तथा नेविगेशन बार के डिजाइन को पॉलिश्ड बनाता है। यह एज-टू-एज लेआउट के साथ भी काम करता है, जिससे इंटरफेस पूरी स्क्रीन को भर देता है।

यूजर चेंज कर सकते हैं कलर वॉट्सऐप, बॉटम नेविगेशन बार में चुने गए टैब पर भी ऐप थीम कलर लागू करता है। वॉट्सऐप डिफॉल्ट कलर के रूप में हरे रंग का उपयोग करता है, इसलिए चुना गया टैब हरे रंग के हाइलाइट के साथ दिखाई देता है। हालांकि, वॉट्सऐप प्लस यूजर कोई दूसरा एक्सेंट कलर भी चुन सकते हैं, ऐसे में वॉट्सऐप इसे बॉटम नेविगेशन बार में चुने गए टैब पर भी लागू कर देता है। इससे नेविगेशन बार, ऐप इंटरफेस के साथ एक जैसा लगता है और यूजर्स को एक बेहतर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है।