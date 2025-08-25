WhatsApp का एक और तगड़ा फीचर, स्टेटस अपडेट के लिए मिला जबर्दस्त ऑप्शन WhatsApp is rolling out a feature to share status updates from other apps know all details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp is rolling out a feature to share status updates from other apps know all details

WhatsApp का एक और तगड़ा फीचर, स्टेटस अपडेट के लिए मिला जबर्दस्त ऑप्शन

वॉट्सऐप का यह फीचर हर यूजर को पसंद आने वाला है। इस फीचर की खास बात है कि आप इसकी मदद से दूसरे ऐप से भी स्टेटस अपडेट शेयर कर सकते हैं। वॉट्सऐप के इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:28 AM
share Share
Follow Us on
WhatsApp का एक और तगड़ा फीचर, स्टेटस अपडेट के लिए मिला जबर्दस्त ऑप्शन

वॉट्सऐप लगातार नए फीचर ला रहा है। इसी कड़ी में अब एक और जबर्दस्त फीचर की एंट्री हुई है। वॉट्सऐप का यह फीचर हर यूजर को पसंद आने वाला है। इस फीचर की खास बात है कि आप इसकी मदद से दूसरे ऐप से भी स्टेटस अपडेट शेयर कर सकते हैं। वॉट्सऐप के इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है। WABetaInfo ने इस फीचर को ऐप स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.22.83 में देखा है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप इस नए फीचर को देख सकते हैं। वॉट्सऐप का यह फीचर iOS शेयर शीट की मदद से मीडिया को डायरेक्ट्ली स्टेटस अपडेट्स के तौर पर शेयर करने की सुविधा देता है। रिपोर्ट के अनुसार अब जब भी यूजर फोटो या वीडियो शेयर करना चाहेंगे, तो उनके पास फोटो और वीडियो को सीधे स्टेटस अपडेट में भी शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा। iOS शेयर शीट में My Status का ऑप्शन लगातार दिखेगा। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया किस ऐप से शेयर किया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 15 Pro Max

Apple IPhone 15 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134899

खरीदिये

discount

19% OFF

Apple IPhone 15 Plus

Apple IPhone 15 Plus

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹72499

₹89900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Pro

Apple IPhone 15 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹127990

और जाने

discount

12% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹61499

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 14 Pro Max

Apple IPhone 14 Pro Max

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹127999

और जाने

Apple IPhone 14 Plus

Apple IPhone 14 Plus

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹66999

और जाने

Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹61490

और जाने

discount

8% OFF

Apple IPhone 14 Pro

Apple IPhone 14 Pro

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹124200

₹134900

खरीदिये

अपडेट के आने से पहले यूजर्स को दूसरे ऐप से किसी फोटो को स्टेटस अपडेट के तौर पर शेयर करने के लिए पहले वॉट्सऐप को टारगेट ऐप के तौर पर सेट करना पड़ता था। नए फीचर की मदद से यूजर इंडिविजुअल कॉन्टैक्टस ग्रुप के साथ ही स्टेटस अपडेट में सेलेक्टेड मीडिया को शेयर कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के जरिए iOS शेयर शीट में दिए गए My Status ऑप्शन की मदद से आप वॉट्सऐर कॉन्टैक्ट लिस्ट को नैविगेट किए बिना स्टेटस अपडेट को शेयर कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ सैमसंग का यह स्मार्टफोन, कीमत अब मात्र 6499 रुपये

जल्द सभी यूजर्स तक पहुंचेगा अपडेट

अगर आप ऐपल यूजर हैं, तो आप इस फीचर को लेटेस्ट अपडेट में ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रहे कंपनी इस अपडेट को धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचा रही है। अगर आपके डिवाइस तक यह नहीं पहुंचा है, तो आने वाले दिनों में यह आपक तक पहुंच जाएगा।

Whatsapp Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.