WhatsApp के नए फीचर ने कराई यूजर्स की मौज, चैट में शेयर कर सकेंगे मोशन फोटो

वॉट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए मोशन फोटोज फीचर उपलब्ध हो गया है। आप इसकी मदद से ऐडेड मूवमेंट और ऑडियो के साथ चैट्स, ग्रुप्स और चैनल्स में मीडिया सेंड कर सकते हैं। इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:25 AM
WhatsApp के नए फीचर ने कराई यूजर्स की मौज, चैट में शेयर कर सकेंगे मोशन फोटो

कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि वॉट्सऐप मोशन फोटोज को शेयर करने वाले फीचर को डिवेलप कर रहा है। यह फीचर iOS के लाइव फोटोज की तरह यूजर्स को साउंड और मूवमेंट के शॉर्ट बर्स्ट्स वाले फोटो सेंड करने की सुविधा देने वाला है। कंपनी इस फीचर के जरिए यूजर्स के मीडिया शेयरिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहती है। इस अंडर डिवेलपमेंट फीचर की अब बीटा टेस्टिंग शुरू हो गई है। WABetaInfo ने इस नए फीचर को गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.22.29 में देखा है। साथ ही WABetaInfo ने चैट्स, ग्रुप्स औप चैनल्स में मोशन फोटोज को शेयर करने वाले इस नए फीचर के स्क्रीनशॉट को भी X पर पोस्ट किया है।

नहीं पड़ेगी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत

शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कुछ वॉट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए मोशन फोटोज फीचर उपलब्ध हो गया है। अगर आप वॉट्सऐप बीटा यूजर हैं और यह अपडेट आप तक पहुंचा है, तो आप इसकी मदद से ऐडेड मूवमेंट और ऑडियो के साथ चैट्स, ग्रुप्स और चैनल्स में मीडिया सेंड कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के इंस्टॉल होने के बाद इस फीचर के उपलब्ध होने की जानकारी यूजर्स को चैटिंग के दौरान ही नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। वॉट्सऐप में मोशन फोटोज की एंट्री से यूजर्स को मोशन-बेस्ड कॉन्टेंट को शेयर करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कुछ डिवाइसेज में पहले में आता है यह फीचर

कई सारे ऐंड्रॉयड डिवाइस में यह फीचर पहले से ही मौजूद है। सैमसंग गैलेक्सी में इस फीचर का नाम मोशन फोटो है। वहीं, गूगल पिक्सल डिवाइसेज में यह टॉप शॉट या मोशन फोटोज के नाम से ऑफर किया जा रहा है। ये डिवाइसेज शटर के प्रेस होने से कुछ सेकेंड्स पहले और बाद को ऑटोमैटिकली कैप्चर कर लेते हैं, जिससे शॉर्ट वीडियो क्लिप क्रिएट होकर स्टिल इमेज के साथ अटैच हो जाती है। वॉट्सऐप के अनुसार मोशन फोटोज पिक्चर कैप्चर होने के कुछ पल पहले और बाद के मूमेंट्स को कैप्चर कर लेता है।

जल्द आ सकता है स्टेबल अपडेट

रिपोर्ट के अनुसार नया फीचर ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए एक एक्सट्रा सेंसरी लेयर ऐड कर देता है और मूमेंट को रियल जैसा रिकॉर्ड करने में मदद करता है। मूवमेंट के कॉम्बिनेशन और साउंड से यूजर को कुछ हद तक मेमरीज को फिर से जीने जैसा शानदार अनुभव होगा। यूजर गैलेरी से मोशन फोटो सेलेक्ट करते वक्त डाइनैमिक मोड का भी ऑप्शन मिलेगा। रिसीवर को मोशन फोटो रिसीव होने पर थंबनेल के कॉर्नर में ऊपर की तरफ एक छोटा सा मोशन आइकन देखने को मिलेगा। बताते चलें कि इस फीचर की अभी टेस्टिंग चल रही है। बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसके स्टेबल वर्जन को ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

