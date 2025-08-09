WhatsApp के नए फीचर ने कराई यूजर्स की मौज, चैट में शेयर कर सकेंगे मोशन फोटो

वॉट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए मोशन फोटोज फीचर उपलब्ध हो गया है। आप इसकी मदद से ऐडेड मूवमेंट और ऑडियो के साथ चैट्स, ग्रुप्स और चैनल्स में मीडिया सेंड कर सकते हैं। इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है।

Sat, 9 Aug 2025 07:25 AM

कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि वॉट्सऐप मोशन फोटोज को शेयर करने वाले फीचर को डिवेलप कर रहा है। यह फीचर iOS के लाइव फोटोज की तरह यूजर्स को साउंड और मूवमेंट के शॉर्ट बर्स्ट्स वाले फोटो सेंड करने की सुविधा देने वाला है। कंपनी इस फीचर के जरिए यूजर्स के मीडिया शेयरिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहती है। इस अंडर डिवेलपमेंट फीचर की अब बीटा टेस्टिंग शुरू हो गई है। WABetaInfo ने इस नए फीचर को गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.22.29 में देखा है। साथ ही WABetaInfo ने चैट्स, ग्रुप्स औप चैनल्स में मोशन फोटोज को शेयर करने वाले इस नए फीचर के स्क्रीनशॉट को भी X पर पोस्ट किया है।

नहीं पड़ेगी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कुछ वॉट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए मोशन फोटोज फीचर उपलब्ध हो गया है। अगर आप वॉट्सऐप बीटा यूजर हैं और यह अपडेट आप तक पहुंचा है, तो आप इसकी मदद से ऐडेड मूवमेंट और ऑडियो के साथ चैट्स, ग्रुप्स और चैनल्स में मीडिया सेंड कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के इंस्टॉल होने के बाद इस फीचर के उपलब्ध होने की जानकारी यूजर्स को चैटिंग के दौरान ही नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। वॉट्सऐप में मोशन फोटोज की एंट्री से यूजर्स को मोशन-बेस्ड कॉन्टेंट को शेयर करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कुछ डिवाइसेज में पहले में आता है यह फीचर कई सारे ऐंड्रॉयड डिवाइस में यह फीचर पहले से ही मौजूद है। सैमसंग गैलेक्सी में इस फीचर का नाम मोशन फोटो है। वहीं, गूगल पिक्सल डिवाइसेज में यह टॉप शॉट या मोशन फोटोज के नाम से ऑफर किया जा रहा है। ये डिवाइसेज शटर के प्रेस होने से कुछ सेकेंड्स पहले और बाद को ऑटोमैटिकली कैप्चर कर लेते हैं, जिससे शॉर्ट वीडियो क्लिप क्रिएट होकर स्टिल इमेज के साथ अटैच हो जाती है। वॉट्सऐप के अनुसार मोशन फोटोज पिक्चर कैप्चर होने के कुछ पल पहले और बाद के मूमेंट्स को कैप्चर कर लेता है।