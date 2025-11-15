WhatsApp चैटिंग का बदला अंदाज, मेसेज टाइप करते वक्त दिखेगा यह जबर्दस्त फीचर
वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए एक से बढ़ कर एक फीचर लाता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने वाला शानदार फीचर लेकर हाजिर है। यह फीचर मेसेज टाइप करते वक्त यूजर्स को मेसेज से रिलेटेड स्टिकर्स का सुझाव देगा। वॉट्सऐप के इस नए फीचर को WABetaInfo ने वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.34.11 में देखा है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।
नहीं ओपन करना होगा फुल स्टिकर बोर्ड
शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप इस फीचर को देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बीटा टेस्टर्स को टाइपिंग शुरू करते ही चैट बार में स्टिकर्स के सजेशन यानी सुझाव दिख रहे हैं। इस फीचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे यूजर्स को इमोजी एंटर करते ही तुरंत उससे मिलता हुआ स्टिकर दिखने लगे। यह फीचर यूजर्स को फटाफट अपनी पसंद का एक्सप्रेसिव स्टिकर सेलेक्ट करने की सुविधा देता है और फुल स्टिकर बोर्ड को भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सजेशन पर टैप करते ही वॉट्सऐप स्टिकर को ऑटोमैटिकली सेंड कर देता है।
स्टैटिक और ऐनिमेटेड स्टिकर का ही सजेशन
WABetaInfo ने बताया कि केवल स्टैटिक और ऐनिमेटेड स्टिकर ही सुझाव के तौर पर दिखाई देंगे, जिनमें क्रिएशन प्रोसेस के दौरान इमोजी असाइन किए गए हों। कुछ थर्ड-पार्टी ऐप क्रिएटर्स को ऐक्यूरेसी बेहतर करने के लिए एक ही स्टिकर के साथ तीन अलग-अलग इमोजी ऐड करने की सुविधा देते हैं। सही मैच कन्फर्म करने के लिए इन इमोजी सेट को स्टिकर के मतलब को सही तरह से दिखाना आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टिकर में लहराते हुए यानी वेविंग एनीमेशन दिखाई देता है, तो उससे मिलते-जुलते वेव हुए इमोजी को असाइन किया जाना चाहिए।
यूजर्स के पास होगा कंट्रोल
रिपोर्ट की मानें तो इस फीचर का पूरा कंट्रोल यूजर्स के पास होगा। इससे यूजर यह तय कर सकेंगे कि उन्हें टाइपिंग करते वक्त स्टिकर सजेशन चाहिए या नहीं। वॉट्सऐप इस फीचर को ऑन और ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड टॉगल दे रहा है। कंपनी इस फीचर को अभी बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसके स्टेबल वर्जन को ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।
