WhatsApp में आया बड़े काम का फीचर, चैट इन्फो स्क्रीन में मिला नया ऑप्शन
संक्षेप: वॉट्सऐप का यह फीचर फोन के स्टोरेज को मैनेज करने के लिए है। यह फीचर ऐंड्रॉयड के बाद iOS के लिए भी रोलआउट हो रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर स्टोरेज को चैट इन्फो स्क्रीन से ही मैनेज कर सकते हैं।
वॉट्सऐप अपने यूजर्स को बेस्ट चैटिंग एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए नए-नए फीचर लाता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी अब बेहद जरूरी फीचर लेकर हाजिर है। यह फीचर फोन के स्टोरेज को मैनेज करने के लिए है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप का यह फीचर ऐंड्रॉयड (वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.31.13) के बाद iOS के लिए भी रोलआउट हो रहा है। इस लेटेस्ट अपडेट को टेस्टफ्लाइट ऐप पर वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.31.10.70 में देखा गया है।
WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट
इस फीचर की मदद से यूजर स्टोरेज को चैट इन्फो स्क्रीन से ही मैनेज कर सकते हैं। वॉट्सऐप में आए इस नए फीचर की मदद से यूजर चैट में रिसीव हुई बड़ी फाइल्स को चैट में ही व्यू, सॉर्ट और डिलीट कर सकते हैं, ताकि फोन में स्पेस को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। WABetaInfo ने इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।
तेज हुआ बड़ी मीडिया फाइलों को रिव्यू और डिलीट करने का प्रोसेस
टेस्टफ्लाइट का नया अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कुछ बीटा टेस्टर अब एक नए एंट्री पॉइंट का यूज कर सकते हैं, जो उन्हें चैट इन्फो स्क्रीन से सीधे अपने स्टोरेज को मैनेज करने का ऑप्शन देता है। यह ऑप्शन ऐप सेटिंग्स में पहले से मौजूद मैनेज स्टोरेज फीचर की तरह ही है, लेकिन इसे ज्यादा ऐक्सेसिबल लोकेशन पर ऑफर किया जा रहा है। इस नए एंट्री पॉइंट के जरिए वॉट्सऐप यूजर के लिए किसी चैट में शेयर की गई बड़ी मीडिया फाइलों को रिव्यू और डिलीट करने का प्रोसेस तेज बनाता है। यह शॉर्टकट समय बचाता है और कई सेक्शन में नैविगेट किए बिना चैट को ऑर्गनाइज्ड रखने की प्रोसेस को आसान बनाता है।
जल्द आएगा स्टेबल अपडेट
चैट इन्फो स्क्रीन पर उपलब्ध नया सेक्शन ऐप सेटिंग में मौजूद पहले वाले मैनेज स्टोरेज वाले फीचर जैसा ही काम करता है। यूजर चैट में शेयर किए गए सभी मीडिया का एक पूरा ग्रिड देख सकते हैं। इसमें फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, जो फाइल साइज के अनुसार ऑर्गनाइज्ड हैं।
यूजर इनमें से किसी चीज को फटाफट सर्च करने के लिए Newest, Oldest और Largest जैसे सॉर्टिंग ऑप्शन के बीच भी स्विच कर सकते हैं। इससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि कन्वर्सेशन में कौन सी फाइलें सबसे ज्यादा मेमोरी लेती हैं। कंपनी इस फीचर को अभी बीटा वर्जन में रोलआउट कर रही है। बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसके स्टेबल वर्जन को रिलीज किया जाएगा।
