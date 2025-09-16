WhatsApp ने किया कमाल, कॉलिंग के लिए आया तगड़ा फीचर, शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन

वॉट्सऐप का यह फीचर यूजर्स को सीधे कॉल्स टैब से कॉल शेड्यूलिंग और अपकमिंग कॉल्स को देखने की सुविधा देता है। वॉट्सऐप ने ग्रुप चैट्स के लिए नए यूनिफाइड कॉलिंग सिस्टम का भी ऐलान किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए एक के बाद एक नए फीचर ला रहा है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने iOS के लिए यूनिफाइड कॉल मेन्यू फीचर रोलआउट करना शुरू किया था। यह फीचर अलग-अलग वॉइस और वीडियो कॉल बटन को एक सिंगल कॉल बटन से रिप्लेस करता है। अब कंपनी इस फीचर को बड़े लेवल यानी ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट कर रही है। ऐप स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप के ऑफिशियल चेंजलॉग में इस फीचर को हाइलाइट किया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट WABetaInfo ने इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप इस नए फीचर को देख सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को सीधे कॉल्स टैब से कॉल शेड्यूलिंग और अपकमिंग कॉल्स को देखने की सुविधा देता है। अपडेट इंस्टॉल होने पर आप एक बार में शेड्यूल्ड कॉल्स को देखने के साथ कॉल डिटेल्स को फटाफट ऐक्सेस कर भी सकेंगे।

ऑफिशियल चेंजलॉग के अनुसार जब भी यूजर कॉल को शेड्यूल करने चाहेंगे, तो उन्हें इन्विटेशन शेयर करने के लिए ग्रुप और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यह फीचर बातचीत को पहले से प्लान करना आसान करता है। साथ ही यह सुनिश्चित भी करता है कि ग्रुप के सभी मेंबर्स को कॉल रिसीव हो।

ग्रुप चैट्स के लिए नए यूनिफाइड कॉलिंग सिस्टम भी वॉट्सऐप ने ग्रुप चैट्स के लिए नए यूनिफाइड कॉलिंग सिस्टम का भी ऐलान किया है। यह मेन्यू एक जगह पर कॉल से जुड़े सभी ऐक्शन ऑफर करता है। इस एक मेन्यू से यूजर वॉइस और वीडियो कॉल शुरू करने के अलावा कॉल लिंक को क्रिएट और कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें कॉल के लिए ग्रुप मेंबर्स को सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कॉल शुरू करते टाइम यूजर्स को ग्रुप मेंबर्स की पूरी लिस्ट दिखेगी, जिसमें से यूजर उन मेंबर्स को चुन सकते हैं, जिन्हें वे कॉल में शामिल करना चाहते हैं।