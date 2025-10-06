WhatsApp लाया स्टेटस अपडेट शेयरिंग के लिए कमाल का फीचर, हर यूजर को आएगा पसंद

वॉट्सऐप में स्टेटस अपडेट्स की क्विक शेयरिंग का तगड़ा फीचर आया है। कंपनी ऐंड्रॉयड के बाद इस फीचर को अब iOS यूजर्स के लिए भी रोलआउट कर रही है। वॉट्सऐप में आए इस नए फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है।

वॉट्सऐप ने पिछले महीने स्टेटस अपडेट्स के लिए क्विक शेयरिंग फीचर को रोलआउट किया था। कंपनी ने इस फीचर को वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.27.18 में रोलआउट किया है। यह फीचर यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वॉट्सऐप स्टेटस को शेयर करने का ऑप्शन देता है। इसके लिए किसी दूसरे इंटरफेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वॉट्सऐप इसी शानदार फीचर को iOS के लिए भी ले आया है। WABetaInfo ने इस फीचर को टेस्टफ्लाइट ऐप पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.28.10.72 में देखा है।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट



WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी X पर शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप इस फीचर को देख सकते हैं। इसमें आपको नया रीडिजाइन्ड स्टेटस इंटरफेस देखने को मिलेगा। यह इंस्टाग्राम स्टोरीज से काफी मिलता है। नए डिजाइन में यूजर्स को व्यू काउंट स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिखेगा। यह छोटा सा बदलाव उन यूजर्स को जाना-पहचाना लगेगा, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। नए फैमिलियर डिजाइन के जरिए वॉट्सऐप ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस और क्रॉस-ऐप शेयरिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।

फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए क्विक शेयर बटन सबसे जबर्दस्त अपडेट्स में से एक है फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए नए क्विक-शेयर बटन का आना। पहले वॉट्सऐप स्टेटस अपडेट को दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने के लिए व्यूअर्स लिस्ट देखनी पड़ती थी, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब स्टेटस इंटरफेस के बिल्कुल नीचे शेयर आइकन होने से यूजर्स आसानी से केवल एक टैप में अपने अपडेट क्रॉस-पोस्ट कर सकते हैं।