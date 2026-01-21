WhatsApp ग्रुप चैट के लिए आया जबर्दस्त फीचर, नए मेंबर्स के लिए बेहद जरूरी, बहुत कुछ है खास

संक्षेप: इस फीचर की मदद से ग्रुप के नए यूजर को बीते 14 दिनों की चैट हिस्ट्री भेजी जा सकती है। इसमें यूजर्स को 75, 50 और 25 पुराने मेसेजेस को शेयर करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं वॉट्सऐप के इस नए फीचर के बारे में।

वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए गजब फीचर लाया है। यह फीचर ग्रुप चैट्स के लिए है। इस फीचर की मदद से ग्रुप के नए यूजर को बीते 14 दिनों की चैट हिस्ट्री भेजी जा सकती है। यह फीचर नए यूजर्स को ग्रुप में चल रही बातचीत को समझने में मदद करेगा। वॉट्सऐप के इस नए फीचर के बारे में WABetaInfo ने जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.2.10.73 में ऑफर कर रही है। WABetaInfo ने इस नए फीचर का एक X पर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

अधिकतम 100 मेसेजेस की लिमिट शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार कुछ बीटा टेस्टर ग्रुप के नए मेंबर्स के साथ रीसेंट चैट हिस्ट्री को शेयर कर सकते हैं। कंपनी इसके लिए बीते 14 दिन में शेयर किए गए अधिकतम 100 मेसेजेस की लिमिट दे रही है। वॉट्सऐप के इस फीचर की मदद से नए मेंबर्स को ग्रुप में चल रही बातचीत को समझने में मदद मिलेगी और वे खुद को चल रही बातचीत से अनजान फील नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो नए यूजर ग्रुप जॉइन करने के साथ ही ग्रुप में चल रही बातचीत से अपडेट हो जाएंगे।

75, 50 और 25 दिन पुराने मेसेजेस को शेयर करने का भी ऑप्शन यह फीचर उपलब्ध है या नहीं, यह चेक करने के लिए बीटा यूजर्स को ग्रुप में एक नया मेंबर ऐड करना होगा। ग्रुप चैट इन्फो स्क्रीन से यूजर्स को ऐड मेंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट से मेंबर ऐड करने के बाद स्क्रीन के नीचे रीसेंट मेसेजेस को शेयर करने का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन जरिए नए मेंबर के साथ अधिकतम 100 मेसेजेस को शेयर किया सकता है। इसमें यूजर्स को 75, 50 और 25 पुराने मेसेजेस को शेयर करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है।