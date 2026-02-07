Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp is rolling out a feature that allows users to save photo and video drafts know details
बड़े काम का है WhatsApp का यह नया फीचर, अब आएगा फोटो और वीडियो सेंड करने का असली मजा

बड़े काम का है WhatsApp का यह नया फीचर, अब आएगा फोटो और वीडियो सेंड करने का असली मजा

संक्षेप:

नया फीचर फोटो और वीडियो को ड्राफ्ट में फटाफट सेव करने की सुविधा देता है। यह फीचर iOS के लिए आया है। चैट्स और ग्रुप्स के लिए आए इस फीचर को WABetaInfo ने वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.5.10.73 में देखा है। आइए जानते हैं डीटेल।

Feb 07, 2026 10:42 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए एक के बाद एक नए-नए फीचर रोलआउट कर रहा है। अब कंपनी एक और नया फीचर लेकर हाजिर है। यह फीचर फोटो और वीडियो के लिए है। नया फीचर यूजर्स को फोटो और वीडियो को ड्राफ्ट में फटाफट सेव करने की सुविधा देता है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर iOS के लिए आया है। चैट्स और ग्रुप्स के लिए आए इस फीचर को WABetaInfo ने वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.5.10.73 में देखा है, जो टेस्टफ्लाइट ऐप पर मौजूद है।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

WABetaInfo ने इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें बीटा यूजर्स के लिए आए फोटो और वीडियो को ड्राफ्ट के तौर पर सेव करने वाले फीचर को देखा जा सकता है। फोटो और वीडियो को सेव करने वाला ऑप्शन अभी स्क्रीन में ऊपर की तरह ड्रॉइंग एडिटर में दिख रहा है। यह ऑप्शन उस बटन के बगल में मौजूद है, जिससे यूजर यह सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें मीडिया को हाई क्वॉलिटी में सेंड करना है या नहीं।

इस नए बटन को टैप करने पर यूजर्स के फोन की स्क्रीन के सेंटर में एक मेसेज दिखेगा, जो यह बताएगा कि फोटो या वीडियो सेव हो गया है। सेव हुआ यह फोटो या वीडियो यूजर्स फोन के फोटोज ऐप के रीसेंट आइटम में दिखेगा। यह फीचर उस वक्त बहुत काम आएगा, जब यूजर किसी फोटो या वीडियो को एडिट करके बाद में सेंड करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन मीडिया पर यूजर ड्रॉइंग्स या स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं।

मोटोरोला के दो गजब फोन, ₹7899 में 12GB तक की रैम, ₹7999 में 7000mAh बैटरी

इस फीचर के आने से पहले यूजर्स को फाइल को सेंड करना पड़ता था या उन्हें एडिट्स को खोना पड़ता था। इससे पहले यूजर्स को फोटो और वीडियो के ऊपर ड्रॉइंग, स्टिकर या फिल्टर ऐड करने के लिए फिर से मीडिया को सेलेक्ट करना पड़ता था। वॉट्सऐप इस फीचर को अभी बीटा टेस्टर्स को ऑफर कर रहा है। बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसके स्टेबल वर्जन को ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

जियो और Vi यूजर्स के लिए दो सबसे धांसू प्लान, 30GB तक एक्सट्रा डेटा फ्री
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

