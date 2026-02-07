बड़े काम का है WhatsApp का यह नया फीचर, अब आएगा फोटो और वीडियो सेंड करने का असली मजा
नया फीचर फोटो और वीडियो को ड्राफ्ट में फटाफट सेव करने की सुविधा देता है। यह फीचर iOS के लिए आया है। चैट्स और ग्रुप्स के लिए आए इस फीचर को WABetaInfo ने वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.5.10.73 में देखा है। आइए जानते हैं डीटेल।
वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए एक के बाद एक नए-नए फीचर रोलआउट कर रहा है। अब कंपनी एक और नया फीचर लेकर हाजिर है। यह फीचर फोटो और वीडियो के लिए है। नया फीचर यूजर्स को फोटो और वीडियो को ड्राफ्ट में फटाफट सेव करने की सुविधा देता है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर iOS के लिए आया है। चैट्स और ग्रुप्स के लिए आए इस फीचर को WABetaInfo ने वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.5.10.73 में देखा है, जो टेस्टफ्लाइट ऐप पर मौजूद है।
WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट
WABetaInfo ने इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें बीटा यूजर्स के लिए आए फोटो और वीडियो को ड्राफ्ट के तौर पर सेव करने वाले फीचर को देखा जा सकता है। फोटो और वीडियो को सेव करने वाला ऑप्शन अभी स्क्रीन में ऊपर की तरह ड्रॉइंग एडिटर में दिख रहा है। यह ऑप्शन उस बटन के बगल में मौजूद है, जिससे यूजर यह सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें मीडिया को हाई क्वॉलिटी में सेंड करना है या नहीं।
इस नए बटन को टैप करने पर यूजर्स के फोन की स्क्रीन के सेंटर में एक मेसेज दिखेगा, जो यह बताएगा कि फोटो या वीडियो सेव हो गया है। सेव हुआ यह फोटो या वीडियो यूजर्स फोन के फोटोज ऐप के रीसेंट आइटम में दिखेगा। यह फीचर उस वक्त बहुत काम आएगा, जब यूजर किसी फोटो या वीडियो को एडिट करके बाद में सेंड करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन मीडिया पर यूजर ड्रॉइंग्स या स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं।
इस फीचर के आने से पहले यूजर्स को फाइल को सेंड करना पड़ता था या उन्हें एडिट्स को खोना पड़ता था। इससे पहले यूजर्स को फोटो और वीडियो के ऊपर ड्रॉइंग, स्टिकर या फिल्टर ऐड करने के लिए फिर से मीडिया को सेलेक्ट करना पड़ता था। वॉट्सऐप इस फीचर को अभी बीटा टेस्टर्स को ऑफर कर रहा है। बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसके स्टेबल वर्जन को ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।
