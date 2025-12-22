न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए WhatsApp का तगड़ा फीचर, अब आएगा मेसेज सेंड करने का असली मजा
वॉट्सऐप अपने यूजर्स के न्यू ईयर एक्सपीरियंस को शानदार बनाने के लिए नया फीचर लाया है। यह फीचर साल 2026 को स्टिकर्स से सेलिब्रेट करने का खास ऑप्शन देता है। यूजर इन स्टिकर्स की मदद से हैप्पी न्यू ईयर मेसेजेस को और आकर्षक बना सकते हैं।
वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स के न्यू ईयर एक्सपीरियंस को शानदार बनाने के लिए नया फीचर लाया है। हाल में कंपनी ने वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.26.1.4 में स्पेशल 2026 स्टिकर पैक को उपलब्ध कराया था। इस स्टिकर पैक के जरिए यूजर इंडिविजुअल, ग्रुप चैट्स और चैनल्स के साथ स्टेटस अपडेट्स में ऐनिमेटेड न्यू ईयर मेसेज सेंड कर सकते हैं। यह स्टिकर पैक लॉटी फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो बिना ज्यादा स्टोरेज लिए स्मूद ऐनिमेशन और हाई-क्वॉलिटी विजुअल ऑफर करता है। अब कंपनी इसी जबर्दस्त फीचर को iOS के लिए लाने की तैयारी कर रही है।
WABetaInfo ने X पोस्ट में शेयर किया स्क्रीनशॉट
WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार स्पेशल लॉटी स्टिकर्स के जरिए 2026 को सेलिब्रेट करने वाला फीचर वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.36.10.72 में आ गया है। WABetaInfo ने X पोस्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप ऐनिमेटेड 2026 स्टिकर्स को देख सकते हैं, जो आपके नए साल को फ्रेश विजुअल एलिमेंट्स से खास बनाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इस कलेक्शन के सभी स्टिकर्स को लॉटी फ्रेमवर्क से डिजाइन किया है।
मेसेज के इमोशन के अनुसार चुन सकते हैं ग्राफिक्स
जिन लोगों के पास स्टिकर का ऐक्सेस है, वे इसे इंडिविजुअल और ग्रुप चैट में भेज सकते हैं। इससे मेसेजेस को अधिक लाइवली (जीवंत) और आकर्षक दिखते हैं। 2026 स्टिकर चैनल्स के साथ भी कंपैटिबल है, जिससे ऐडमिन और क्रिएटर अधिक जीवंत और आकर्षक अपडेट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स अपने स्टेटस अपडेट में भी स्टिकर शामिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें नए साल के वेलकम का एक और ऑप्शन मिलता है। ध्यान दें कि स्टिकर पैक में कई ऑप्शन हैं, इसलिए यूजर अपने मेसेज के इमोशन के अनुसार ग्राफिक्स चुन सकते हैं।
स्टेटस क्रिएशन स्क्रीन के लेआउट सेक्शन में 2026 स्टिकर का ऑप्शन
वॉट्सऐप स्टेटस क्रिएशन स्क्रीन के लेआउट सेक्शन में 2026 स्टिकर का ऑप्शन दे रहा है। इस फीचर को इनेबल करने पर एक खास "2026" ऐनिमेटेड आइकन दिखाई देता है, जिससे यूजर नए साल की थीम से मेल खाने वाले लेआउट को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लेआउट की मदद से यूजर्स कई फोटो या वीडियो को एक ही अपडेट में जोड़ सकते हैं, जिससे स्टेटस पोस्ट को एक व्यवस्थित, कहानी जैसा फॉर्मेट मिलता है। ऐनिमेटेड 2026 स्टिकर जोड़ने से ये अपडेट और भी आकर्षक बन जाते हैं क्योंकि यह एक ऐसा आकर्षक एलिमेंट है जो दूसरे कॉन्टेंट को दबाए खुद को हाइलाइट करता है। बताते चलें कि 2026 स्टिकर अभी बीटा यूजर्स के लिए आया है। कंपनी जल्द इसे सभी के लिए रोलआउट कर सकती है।
