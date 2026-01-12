Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp is rolling out a feature for ios that suggests stickers as users type their messages
नए साल में WhatsApp लाया तगड़ा फीचर, मेसेज टाइप करते समय दिखेगा बड़ा बदलाव

नए साल में WhatsApp लाया तगड़ा फीचर, मेसेज टाइप करते समय दिखेगा बड़ा बदलाव

संक्षेप:

वॉट्सऐप अपने iOS यूजर्स के लिए तगड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रही है। यह फीचर यूजर्स को मेसेज टाइप करते टाइम स्टिकर के सुझाव देगा। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.1.10.72 में देखा गया है।

Jan 12, 2026 10:13 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

22% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹54790

₹69900

खरीदिये

discount

13% OFF

Apple IPhone 15 Plus

Apple IPhone 15 Plus

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹69900

₹79900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Pro

Apple IPhone 15 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹144900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Pro Max

Apple IPhone 15 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134899

खरीदिये

Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹54900

खरीदिये

नए साल में WhatsApp चैटिंग का अंदाज बदलने वाला है। कंपनी अपने iOS यूजर्स के लिए तगड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रही है। यह फीचर यूजर्स को मेसेज टाइप करते टाइम स्टिकर के सुझाव देगा। कंपनी इस फीचर को वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड में पहले ही उपलब्ध करा चुकी है। अब इसकी एंट्री iOS में होने वाली है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 26.1.10.72 में देखा गया है। WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी X पोस्ट में शेयर किया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

22% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹54790

₹69900

खरीदिये

discount

13% OFF

Apple IPhone 15 Plus

Apple IPhone 15 Plus

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹69900

₹79900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Pro

Apple IPhone 15 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹144900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Pro Max

Apple IPhone 15 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134899

खरीदिये

Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹54900

खरीदिये

एक ही टैप में तुरंत भेज सकेंगे स्टिकर

स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कुछ बीटा टेस्टर को चैट बार से ही स्टिकर पैनल खोले बिना स्टिकर के साथ इंटरैक्ट करने का एक नया ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें जब कोई इमोजी टाइप किया जाता है, तो वॉट्सऐप उस इमोजी के मतलब से मिलते-जुलते स्टिकर सजेस्ट कर सकता है। ये सुझाव मैसेज लिखते समय अपने आप दिखाई देते हैं, जिससे यूजर एक ही टैप में तुरंत स्टिकर भेज सकते हैं। यह फीचर ऐंड्रॉयड पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे iOS इंटरफेस और इंटरैक्शन पैटर्न के अनुसार ढाला जा रहा है।

Photo: WABetaInfo

प्रीडिफाइन इमोजी एसोसिएशन पर बेस्ड फीचर

यह फीचर प्रीडिफाइन इमोजी एसोसिएशन पर बेस्ड है, जो स्टिकर बनाते समय उनसे जुड़ जाते हैं। टाइप करते समय केवल वही स्टिकर सुझाव के रूप में दिखाई देते हैं जिनमें ये एसोसिएशन शामिल होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रिजल्ट प्रासंगिक और सटीक हों। iOS पर कई थर्ड-पार्टी स्टिकर क्रिएशन ऐप्स पहले से ही एक स्टिकर में कई इमोजी असाइन करने की सुविधा देते हैं, जिससे सही समय पर स्टिकर दिखाई देने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिस्टम वॉट्सऐप को सजेशन्स को बेहतर तरीके से फिल्टर करने में मदद करता है। साथ ही यह उन यूजर्स के लिए भी काम करता है जिन्होंने कई स्टिकर पैक डाउनलोड किए हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 14 Plus

Apple IPhone 14 Plus

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹69900

खरीदिये

discount

8% OFF

Apple IPhone 14 Pro

Apple IPhone 14 Pro

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹124200

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 14 Pro Max

Apple IPhone 14 Pro Max

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹144900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:सैमसंग का 5G फोन हुआ सस्ता, मिल रहा ₹8 हजार का डिस्काउंट, 31 जनवरी तक मौका

जल्द आ सकता है स्टेबल वर्जन

ध्यान दें कि iOS पर वॉट्सऐप के बिल्ट-इन स्टिकर एडिटर का यूज करके बनाए गए स्टिकर में अभी भी इमोजी एसोसिएशन का सपोर्ट नहीं है। ऐसे में ये स्टिकर फिलहाल सपोर्ट से बाहर रखे गए हैं और टाइप करते समय दिखाई नहीं देंगे। मैसेज टाइप करते समय स्टिकर सजेस्ट करने वाला यह फीचर फिलहाल टेस्टफ्लाइट के माध्यम से यूजर्स तक पहु्ंचाया जा रहा है। यह आईओएस अपडेट के लिए नए वॉट्सऐप बीटा का यूज करने वाले बीटा टेस्टर्स के लिमिटेड ग्रुप के लिए उपलब्ध है। जल्द ही इसके स्टेबल वर्जन को रोलआउट किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:1.75 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक पर इंस्टाग्राम का बयान, कहा- सेफ हैं अकाउंट
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Whatsapp Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।